El gremio médico califica la salida de Ortíz como “un fracaso” de Vidal

Además de lo salarial, Cicop señaló que la saliente funcionaria no pudo “establecer un organigrama mínimo para una interlocución con los actores de la comunidad hospitalaria”.

Tras conocerse la salida de Zulma Ortíz al frente del Ministerio de Salud bonaerense, los médicos y profesionales enrolados en el gremio Cicop advirtieron que esta renuncia representa “el fracaso de la gestión del gobierno de Cambiemos en el área de Salud”. Asimismo, reclamaron una entrevista “urgente” con el nuevo ministro, Andrés Scarsi, -quien viene del gabinete de Ortiz- así como “la inmediata convocatoria” a paritarias. Mientras tanto, la entidad gremial prepara la instalación de una carpa sanitaria para la jornada de para pautada para el jueves 13 en el Obelisco.

En este sentido, se subrayó que Ortiz “deja un Ministerio jaqueado por las renuncias recurrentes de funcionarios, sin haber podido establecer un organigrama mínimo para una interlocución con los actores de la comunidad hospitalaria y, en particular, Cicop. Por el contrario, durante su gestión se implementaron medidas unilaterales que, lejos de solucionar aunque sea algunos aspectos de la crisis, la agravaron. Toda una muestra del desprecio por los servicios públicos de un gobierno que, no sólo no revirtió la profunda crisis sanitaria “heredada” de los gobiernos anteriores, sino que agregó nuevos ingredientes a la misma.

De esta manera, enumeraron como parte del escenario conflictivo con la Provincia “las propuestas salariales a la baja y la no convocatoria a las paritarias en tiempo y forma, la negativa a cumplir un acuerdo paritario de pasar a la planta a más de 1500 profesionales precarizados (5000 en total del equipo de salud), la negativa a liberar los 1500 nombramientos que reclamamos para empezar a recomponer la planta hospitalaria, la falta de inversión para revertir la gravísima crisis en infraestructura y el incumplimiento del protocolo de hospitales libres de violencia”.

Al señalar que esta serie de problemáticas “son todas consecuencias del desfinanciamiento”, en Cicop ahondaron: “Las dificultades para el ingreso de nuevos profesionales, las guardias descubiertas y los servicios cerrados se han transformado en datos duros de la crisis”.

Con un presupuesto que lleva la partida de Salud a un nivel récord en cuanto a lo bajo, no es posible siquiera comenzar a resolver los graves problemas estructurales que requieren de un sustancial aumento, de un shock en la oferta de servicios y de la recomposición de los planteles necesarios. Seguimos exigiendo el presupuesto necesario, la reforma tributaria progresiva y el freno al endeudamiento de la provincia”, puntualizaron.