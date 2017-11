El Gobierno habla de días muy complicados frente al paro de enfermeros

Desde hoy, el conflicto que vienen sosteniendo los enfermeros del Sistema Integrado de Salud Pública, por el pedido de aumento en sus haberes de un 35 por ciento, se recrudecerá con el paro programado por 48 horas. De esta manera se resentirá el habitual servicio de salud que se ofrece en los distintos hospitales además de los centros de salud, garantizándose una cobertura mínima e indispensable.

La decisión de un paro no fue bien recibida por el Gobierno comunal, que sigue sosteniendo que el único ofrecimiento realizado es el más potable para poder, de ser aceptado, sentarse cada una de las partes alrededor de una mesa para elaborar el promocionado manual de funciones.

El secretario de Gobierno, Oscar Teruggi, habló de la situación en medio de la celebración por una nueva Fiesta del Dulce de Leche. Con cara adusta al referirse al tema indicó que “es un tramo final de año complicado, pero sigo sosteniendo que hemos perdido una buena oportunidad. Estaban las condiciones dadas para que los enfermeros, mediante el Sindicato de Trabajadores Municipales que los representa, no resignaran el reclamo, ni tampoco nosotros comprometer algunas cuestiones de las que no estamos del todo convencidos”.

Repitió que “lo que se proponía era que nos sentemos a conversar y buscar encontrar un punto medio que nos permitiera salir de la situación en la que estamos. Sobre todo para que no pasara lo que finalmente ocurrirá, que es una suspensión de un par de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo que en definitiva a los que termina afectando es a los vecinos”.

Sin propuestas

Al ser consultado si desde el momento que se hizo público que los enfermeros iban a realizar un paro por 48 horas, se habían juntado para delinear alguna nueva propuesta que permitiera destrabar el conflicto, dijo que “una propuesta más iría en contra de lo que realmente pensamos. No estamos diciendo que algunos enfermeros no van a alcanzar lo que están solicitando, pero queremos hacerlo en una mesa de trabajo y de diálogo. Esto viene concatenado con otras situaciones que hacen a la discusión de la carrera administrativa o de enfermería que hoy está obsoleta ya que hace referencia a leyes que ya no existen. Iríamos de atrás para adelante si nosotros hiciéramos una nueva propuesta”.

Al referirle que los enfermeros expresan que son dos cosas distintas el aumento solicitado y el manual de funcionamiento, señaló que “lo que nosotros decimos es que ya le reconocimos que son bonificables, pusimos un piso de un 15 por ciento para que vean que tenemos disposición a hacerlo. Lo que buscamos realizar es que para todos los tipos de enfermería que hay, que son muy diversos dentro del Sistema Integrado de Salud Pública, establecer qué remuneración va a tener cada uno incluyendo las bonificaciones”.

Detalló que “si empezamos dándole el 30 por ciento a todos, después de qué manera desandamos el camino si a algún enfermero no le correspondiera ese porcentaje. Esa es la situación”.

Durante el fin de semana circuló un rumor que indicaba que muchos enfermeros querían pedir en vez del 15 un 20 por ciento para destrabar la situación, y además que el actual presidente del Sistema de Salud, Gastón Morando, fuera removido de su cargo. Al respecto indicó que “no hemos recibido ninguna propuesta de ese tipo, Gastón (Morando) ha participado de todas las reuniones con el gremio. No hay nada de eso”.

Luego manifestó que “otra cosa que abona lo que nosotros decimos porque en la actualidad un enfermero de terapia cobra el 30 por ciento de bonificación y uno de guardia el 20 por ciento. Hasta capaz que los dos tendrían que cobrar el 30 por ciento. Por eso decimos que hay que discutirlo, porque ya hay diferencias, entonces porque no las puede haber en el resto, porque hay que igualar a todos. Discutamos si hay que igualar a todos o conservar estas cuestiones diferenciadas”.

Días complicados

El funcionario no dudó en describir el inicio de la semana como “dos días muy complicados”, para luego añadir que “perdimos la oportunidad de demostrar ambas partes que estamos hablando en serio y que queremos solucionar un conflicto y no agravarlo”.

En cuanto a los servicios aseveró que “Salud está declarado un servicio esencial, no se pueden retacear los servicios en contra de lo que el sistema necesita. Lo que no se necesita podrá hacer el paro, ahora lo que sí se necesita tendrá que estar a disposición porque sino acudiremos a la Justicia”.

Por último fue consultado en el hipotético caso que se registrara un grave accidente que requiere de todo el personal de la Unidad de Terapia Intensiva, manifestó que “deberá estar asegurada la cantidad de personal, en esto vamos a ser muy rigurosos y si tenemos que ir con un escribano a constatarlo lo haremos”.