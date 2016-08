El FPV-PJ reclama al Municipio “eficiencia y transparencia en la gestión del Fondo Educativo”

“Los consejeros escolares y concejales pertenecientes al bloque FPV-PJ venimos manifestando nuestra preocupación por la falta de eficiencia y transparencia en el uso que el Municipio de Tandil le da al Fondo de Financiamiento Educativo”, asegura un comunicado enviado a los medios y resalta “la necesidad urgente de realizar obras, reparaciones y mejoras que tienen muchísimos establecimientos educativos de nuestra ciudad a donde todos los días concurren miles de niños y niñas, docentes, directivos y auxiliares nos obligan a poner el foco en esta situación y a dar a conocer toda la información pertinente que sustenta nuestras afirmaciones”.

En el comunicado se recuerda que “allá por el mes de diciembre de 2013 reconociendo una demanda de nuestra comunidad educativa, presentamos el proyecto de ordenanza para la creación de la Comisión para el Control, Administración y Distribución del Fondo Educativo. Se trataba de un ámbito plural, participativo y democrático que no tenía otra finalidad más que darle una herramienta al Señor Intendente para que pudiera hacer un uso eficiente y efectivo de estos millonarios fondos que este año superarán los 50 millones de pesos; pero lamentablemente debido a la falta de escucha por parte del Ejecutivo cuando se trata de iniciativas que provienen de otros espacios políticos, aquel proyecto no contó con el acompañamiento del oficialismo, aun cuando fue acompañado por una campaña que recolectó más de 1.500 firmas entre docentes, directivos y auxiliares de nuestra comunidad educativa. Desde aquel entonces hasta hoy los problemas y desinteligencias con estos fondos no han hecho más que acumularse hasta llegar a la lamentable noticia de que durante el año 2015 quedaron casi 23 millones de pesos sin ejecutar, esto es, 23 millones de pesos que la gestión no fue capaz de utilizar en tiempo y forma aun a sabiendas de las enormes necesidades de nuestra comunidad educativa”.

El resto del comunicado dice lo siguiente:



Falta de obras

Durante la última sesión del mes de mayo el Concejo Deliberante aprobó, haciendo uso del voto doble del Presidente del cuerpo, la rendición de cuentas del ejercicio 2015. Allí, entre otras tantas incongruencias y desprolijidades, pudimos tomar real dimensión de la sub-ejecución que ya presumíamos que se estaba dando con el Fondo de Financiamiento Educativo durante el año pasado; concretamente se dejaron sin utilizar $ 22.579.512.

Ante esto emergen preguntas imposibles de soslayar: ¿Con qué cara miramos a los padres y sobre todo a los miles de niños y niñas de nuestra ciudad que cuando llueve deben suspender sus clases porque su escuela se llueve y hace imposible la permanencia dentro del establecimiento?, ¿qué les decimos a aquellos que durante días no pueden utilizar los sanitarios de su escuela por el estado calamitoso en el que se encuentran?, ¿o¿a aquellos que no pueden beber agua porque no es apta para consumo?, o que el techo necesita ser reemplazado sin demoras porque corre riesgo de derrumbe?. Cómo les explicamos que sobraron casi 23 millones de pesos porque la gestión del Dr. Lunghi fue incapaz de poder utilizar?. Este ésta y no otra la discusión de fondo. La gente se cansa de aquellos funcionarios públicos que practican constantemente el deporte de “patear la pelota para arriba”, que los inspectores de la Provincia, que las complicaciones en los procesos licitatorios, que los incumplimientos de las empresas que deben ejecutar las obras, etc., etc., etc. Lo que el pueblo espera de aquellos a quienes eligió mediante el voto popular para que los representen y los defiendan no son excusas y explicaciones vagas, no, lo que se les exige a los funcionarios públicos es que cumplan con sus deberes y responsabilidades y que tengan la capacidad de sortear los obstáculos con la decisión y la voluntad política necesarias

Pero no se trata sólo de la incapacidad para ejecutar los casi 23 millones de pesos del año 2015; en lo que va del año 2016, más concretamente de enero a julio, el Municipio de Tandil recibió en concepto de Fondo Educativo la suma de $ 29.070.288 y de esos casi 30 millones de pesos sólo se llevan invertidos en infraestructura poco más de dos millones, y ya estamos en el mes de septiembre!. Por ello es que en cuanto tomamos conocimiento de esta situación desde el FPV-PJ los consejeros escolares y los concejales hemos trabajado en la elaboración de un proyecto para crear una Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales Escolares. Una vez más pensando en brindarle una herramienta al Sr. Intendente para que pueda resolver los problemas frente a los que su equipo de gobierno se muestra impotente. Porque entendemos que nuestro rol como opositores no se agota en marcar con seriedad y responsabilidad aquellas cosas que vemos que se hacen mal sino también brindar soluciones a la gestión en la medida en que nuestro lugar nos lo permita.

Unidad ejecutora

Sabido es la demora con que trabajan desde la Dirección Provincial de Infraestructura que es la encargada de monitorear y otorgar la correspondiente aprobación y final de obra para las intervenciones que se lleven a cabo en materia de infraestructura escolar habida cuenta de que para nuestro distrito que cuenta con 98 edificios educativos, sólo se dispone de tres inspectores-arquitectos para realizar dicha labor. Esto fue lo manifestado verbalmente por el Jefe de Gabinete, Mario Civalieri, como la principal razón por la cual se habían sub-ejecutado casi 23 millones de pesos. Tanto el Jefe de Gabinete como el Secretario de Obras Públicas manifestaron esta problemática y la necesidad de encontrar alguna herramienta que nos permitiera zanjar esas dificultades.

Por tal motivo en la sesión del Concejo Deliberante del día 08 de Agosto, presentamos el proyecto para la creación de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales Escolares. Esta Unidad tiene como fin la conformación de un equipo técnico-profesional que pueda asumir la responsabilidad en las gestiones y las acciones necesarias para intervenir en materia de infraestructura en los establecimientos educativos del distrito como ser la puesta en marcha de proyectos para obras de ingeniería, como de arquitectura y agrimensura. Se propone que dicha Unidad Ejecutora tenga a su cargo la inspección de las obras en la etapa de ejecución, en las tareas de auditoría, monitoreo y control.

En concreto el proyecto de ordenanza busca conformar en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Tandil, un equipo conformado por un Coordinador, dos profesionales que podrán ser arquitectos, ingenieros civiles o maestros mayores de obras, todos debidamente matriculados; un profesional en Ciencias Económicas y un administrativo.

Entendemos que de este modo ya no habrá excusas en el futuro por parte de la gestión para no hacer un uso razonable, efectivo y eficiente de los millonarios fondos que recibe nuestra ciudad en materia de Fondo Educativo.

Destino de los 23 millones

Por último queremos echar un poco de luz sobre el supuesto destino de los casi 23 millones de pesos sobrantes el año pasado. En primer lugar debemos remarcar que al ser dinero del Fondo Educativo, se trata de fondos afectados. Esto es que no pueden utilizarse para cubrir gastos, efectuar pagos, cubrir déficits ni ninguna otra finalidad que no sea en educación y cultura. Tampoco pueden depositarse en cuentas comunes con otros fondos del presupuesto municipal o de otras transferencias hechas por el Estado Provincial y/o Nacional.

Fue el Jefe de Gabinete quien en aquella reunión del 05 de Junio de este año dijo que esos fondos habían sido depositados en un plazo fijo con el fin de no dejarlos inmovilizados y que perdieran valor a la par del proceso inflacionario que vive nuestro país. De allí que nuestra responsabilidad como representantes electos por mandato popular nos obligó a presentar en el Concejo Deliberante un pedido de informes para que sea remitido al Departamento Ejecutivo. Dicho pedido de informes tomó estado legislativo en la sesión del pasado 28 de Julio y desde esa fecha que esperamos la debida respuesta del funcionario público responsable que no es otro que el Secretario de Economía, Daniel Binando.

La información requerida es extremadamente sencilla, no son más que las preguntas básicas que cualquier padre o cualquier docente haría al enterarse por boca de los funcionarios municipales que el dinero que no fueron capaces de utilizar se encuentra depositado en un plazo fijo. Esto es: Fecha en que se realizó el depósito, tícket original de dicho depósito, monto depositado, banco en el cual se realizó el depósito, vencimientos del plazo fijo y sus renovaciones, y por último cuáles son los intereses acumulados al día de la fecha. Cuesta creer que información tan sencilla sea tan difícil de responder por funcionarios que debieran estar altamente capacitados para ello. Hasta ahora al Secretario de Economía Daniel Binando le han sobrado los agravios tanto como ha carecido de las explicaciones. No nos interesa entrar en el juego de los agravios infundados porque sabemos que a los padres de los chicos no es eso lo que les interesa, lo que queremos saber simplemente es dónde está ese dinero que no fue a parar a nuestras escuelas que se caen a pedazos. No estamos acusando a nadie de nada, simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber y estamos requiriendo información elemental. Para eso fuimos electos.