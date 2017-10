El FPV cuestionó que, a casi dos años de su creación, el área de Estadísticas es “cartón pintado”

El Bloque del PJ-Frente para la Victoria lanzó fuertes críticas al Departamento Ejecutivo por el funcionamiento y los magros resultados de la Dirección de Estadísticas del Municipio, área que se creó en diciembre de 2015. El disparador fue el tratamiento de la convalidación de un convenio firmado con la Facultad de Ciencias Económicas de la Unicén, para el desarrollo de un software destinado al procesamiento de los datos que emanan de los distintos sectores de la comuna. En ese sentido, el espacio político concluyó que si lleva dos años sin sistema, estuvo dos años sin trabajar, y es “cartón pintado”.

En principio, el convenio define la creación de un software que el Municipio abonará en dos cuotas, por un monto total de 343 mil pesos (la primera ya la pagó y el recibo formó parte del expediente). Los recursos provendrán del Estado nacional, a partir de un programa del Ministerio del Interior.

En el debate sobre este asunto, el concejal Rogelio Iparraguirre adelantó que apoyaban la iniciativa debido a que “no le costará un peso a los tandilenses”, pero puso reparos a la adquisición del programa informático y al funcionamiento de la Dirección de Estadísticas.

En principio, sostuvo que la herramienta tecnológica servirá para cargar datos, realizar cuadros y tablas, y procesar información, “requisitos elementales” para las tareas del área municipal en cuestión. Sin embargo, puso en duda la necesidad de la erogación “habiendo sistemas más económicos y gratuitos”, y aclaró que su bloque acompañaba la convalidación debido a que no la afrontarán los tandilenses sino que pagará el Estado nacional.

Por otra parte, infirió que si “en dos años no tuvo sistema, dos años no trabajó” y recordó que hace un tiempo solicitaron estadísticas sobre casos de violencia de género y también acerca del comercio local, pero “nos dijeron que no había”.

Tras ese análisis, subrayó la importancia de “poner los puntos sobre las ies” y criticó que desde el Ejecutivo “crean estructuras sin las condiciones para empezar a trabajar”. Al momento de los ejemplos, enumeró a las direcciones de Estadísticas, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Deportes. “Es cartón pintado”, dijo sobre cada una de estas dependencias.

Iparraguirre aclaró -en referencia a Julieta Vicente- que “no quiero decir que la directora no trabaje” y como contraposición, mencionó que una de las salas de Atención Primaria de la Salud lleva adelante una interesante estadística con un software gratuito que bajó por internet.

Por último, propuso que como cuerpo “citemos e invitemos” a la funcionaria a cargo del área “así nos cuenta qué hizo en dos años”.

“Homogeneizar”

los datos

En defensa del Ejecutivo, el radical José Luis Labaroní argumentó que la función de la Dirección de Estadísticas es reunir los datos de las diferentes áreas municipales, procesarlos, homogeneizarlos y volcarlos en una plataforma segura para que puedan ser leídos por todos los habitantes de la ciudad.

Trazó una diferencia entre sistema y software, al tiempo que indicó que el último servirá para compatibilizar los datos ya que cada secretaría del Municipio tiene un modo particular de registrar la información.

Por otra parte, descartó que exista una discusión política sobre la importancia de que Tandil cuente con la Dirección de Estadísticas e informó que en este tiempo, avanzó en el relevamiento y diagnóstico, pero además dio el puntapié para la presentación de proyectos tendientes a conseguir financiación. En ese aspecto, señaló los recursos que le asignó en 2016 el Ministerio del Interior de la Nación que se destinarán a abonar el convenio con Ciencias Económicas.

Sobre las tareas puntuales que desarrolla la Dirección de Estadísticas, citó el acuerdo rubricado con la Provincia para llevar adelante la encuesta de hogares y empleos, la capacitación al personal de diversas áreas en herramientas de georreferenciación y el procesamiento de los resultados de la encuesta Origen-Destino que realiza la Facultad de Ciencias Exactas a través de otro acuerdo. Agregó que las publicaciones se pueden consultar en la página oficial de la Municipalidad, en el apartado documentos de interés.

“Este convenio nos dará la posibilidad de desarrollar más de cien indicadores”, fundamentó el radical y agregó que para su desarrollo, el área necesita “homogeneizar los datos y luego buscar la plataforma”.

La transparencia



Por su parte, el presidente del Bloque de la UCR Marcos Nicolini consideró que “tal vez sería lo más adecuado” haber encargado el software a la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicén, con la que “también hemos firmado convenios”.

Más allá de eso, sostuvo que “viene bien para la ordenanza de transparencia activa y gobierno abierto”, ya que en el marco del acuerdo se promueve la difusión de la información para que cada vecino pueda procesar los indicadores que emanan de la comuna.

Por otra parte, expresó su voluntad para que la ordenanza que impulsa la transparencia de los actos de gobierno pueda ser sancionada antes del 10 de diciembre y que sea votada por la actual conformación del Concejo Deliberante.