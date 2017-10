El enojo del intendente Lunghi por una nota sobre el colapso de la terapia intensiva

“La Terapia Intensiva del Hospital está colapsada”, ese fue el título de tapa de El Eco de Tandil del pasado 17 de octubre. La nota publicada en las páginas del diario daba cuenta de que en Terapia Intensiva falta personal y esa situación se agravó aún más dado que hay trabajadores que están con licencia. Esto desencadenó que por cada turno de seis horas, asistan dos enfermeros, a lo sumo tres, cuando se estima que para el cuidado de siete pacientes deberían contar con cuatro enfermeros, lo que origina que se redoble el esfuerzo de los trabajadores para brindar la mejor atención.

Al parecer la información no fue el agrado del intendente de la ciudad, Miguel Lunghi, que la tildó de “mentira” y que “se exagera”.

“El que escribe esa nota no analiza antes de hacerlo, no pregunta”, cuestionó el mandatario y agregó: “Ese título está mal. No está colapsada la terapia, lo que está colapsada es la educación”.