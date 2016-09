El defensor general de Azul garantizó que Tandil tendrá la tercera defensoría oficial en lo penal

El intendente Miguel Lunghi encabezó ayer una reunión con el defensor general del Departamento Judicial de Azul, Diego Fernández, quien garantizó que Tandil contará con la tercera defensoría ante el fuero penal y correccional que ya fue aprobada por ley. El encuentro también fue propicio para plantear las necesidades locales del Poder Judicial, tanto en estructura como en infraestructura.

A priori, surgieron demandas importantes como una nueva defensoría civil, otra asesoría de Menores y un segundo juzgado en lo Correccional, como así también la posibilidad de construir dependencias ya que hoy se gastan unos 180 mil pesos mensuales en alquileres.

En el despacho del jefe comunal estuvieron el consejero del Colegio de Abogados de Azul en representación de esta ciudad, Gabriel Gullón; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Tandil, María de los Angeles Marsiglio, y el presidente de la Asociación de Abogados Gastón Argeri; el secretario de Protección Ciudadana Atilio Della Maggiora, el presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik y el concejal del Frente Renovador Gustavo Ballent.

El eje central fue la coincidencia en reclamar que Tandil cuente con la nueva defensoría oficial ante el fuero penal y correccional. Los fundamentos más sólidos son que la ciudad concentra la mitad de las causas que tramitan en todo el Departamento Judicial y un tercio del total de las penales. Por ese motivo, subrayaron la necesidad de contar con más estructura para absorber el volumen de trabajo y se comprometieron a avanzar con gestiones tendientes a crear nuevos organismos.

El puntapié

del Concejo

La reunión de ayer surgió a partir de la movilización que generó en el Concejo Deliberante el fuerte rumor acerca de que Tandil podría perder la tercera defensoría en lo penal. El 25 de agosto pasado, el cuerpo aprobó por unanimidad una resolución para pedir que el organismo ya creado por ley se instale en esta ciudad.

Con ese clima y a partir del trabajo conjunto entre el presidente del Legislativo Juan Pablo Frolik y el concejal del Frente Renovador Gustavo Ballent, los funcionarios judiciales azuleños se contactaron para mantener una reunión con el intendente Miguel Lunghi.

En la entrevista de ayer, los representantes del Ejecutivo y del Legislativo plantearon una serie de necesidades que evidencia la Justicia local, por ejemplo, una nueva defensoría civil y otra asesoría de menores, organismo que será necesario a partir de la puesta en marcha del segundo Juzgado de Familia de Tandil; y otro Juzgado en lo Correccional.

En ese sentido, Juan Pablo Frolik explicó que trataron “varios reclamos, que vienen algunos con más tiempo y otros con menos, de distintas reparticiones judiciales, y de la necesidad de dejar de pagar alquileres, ya que en este momento se están alquilando entre 8 y 10 dependencias, entre el Juzgado Civil 3, el de Familia, Oficina de Notificaciones, entre otras. En alquileres se está gastando entre 170 y 180 mil pesos por mes”.

En cuanto a la infraestructura, destacó que “hay un proyecto hecho por la Asociación de Magistrados y la de Abogados para poder construir varias reparticiones judiciales en el edificio de Uriburu”.

Las estadísticas

Como resultado del cónclave, se puso de manifiesto el compromiso de trabajar en conjunto. En principio, el secretario Atilio Della Maggiora se podrá en contacto con el senador Carlos Fernández y le solicitará que gestione reuniones en la Procuración General, la Suprema Corte de la Provincia y el Ministerio de Justicia.

El objetivo será “delinear una estrategia del arco político y los actores judiciales para patear todos para el mismo lugar, en el sentido de los organismos que son necesarios para Tandil”, precisó Frolik.

En cuanto a la tercera defensoría, indicó que “según el defensor general, no sabe de dónde salió la versión” de que se radicaría en Azul y una vez más ganaría la pulseada por nuevos organismos, a pesar de que recibe menos causas.

“Por lo alto nadie lo dice, a nadie se le ocurre cuestionar que la defensoría no vaya a ser para Tandil. Bajo la mesa no sé si alguno está operando o trabajando para eso, pero él no ha escuchado de nadie, ni siquiera de los integrantes del Colegio de Abogados de Azul, que haya intenciones de que no quede para Tandil. Como que está todo dado para que sea para Tandil”, anticipó el presidente del Concejo Deliberante.

“En el tema penal el defensor General conoce al dedillo las estadísticas de todo el Departamento Judicial. Un tercio de las causas que tramitan en todo el Departamento Judicial está en Tandil, el otro tercio en Olavarría y el otro tercio se reparte entre todas las otras ciudades, incluida Azul”, consignó.

Y destacó que hoy Azul tiene cinco defensorías penales y Tandil solo dos. “Los defensores penales de Tandil que son (Carlos) Kolbl y (Diego) Araujo están hasta las manos. Tienen entre ellos dos la cantidad de expedientes que tienen en Azul cinco defensores”, expuso y agregó que el índice de litigiosidad de la ciudad marca que recibe el 50 por ciento del total de las causas.