El cónsul general de Paraguay en Argentina llega hoy a Tandil

La toma de terrenos en Paseo de los Abuelos entre Piccirilli y Alvarado, que se inició el pasado fin de semana y que reúne a mayoría de familias de nacionalidad paraguaya, tendrá en la jornada de hoy el desembarco en la ciudad del cónsul general de Paraguay en la Argentina, Eliberto Cantero, quien arribará a Tandil para interceder directamente en lo que está sucediendo con sus compatriotas en el barrio La Movediza.

Lo confirmado por Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Social, indica que alrededor de las 10, Cantero se reunirá con el intendente Miguel Lunghi en el Municipio y posteriormente será acompañado hasta el terreno ocupado.

Marcieri señaló que “luego del relevamiento que hicimos y le enviamos, el cónsul viaja a Tandil para estar en contacto con el Intendente y con sus compatriotas”.

Sostuvo que “estuvimos dialogando y le expresé la situación de los menores que es lo que me preocupa, porque no tienen documentos de Argentina y son familias desmembradas ya que me dijeron, cuando estuve con ellos, que habían ido a buscar a cuatro hermanos y dos se habían quedado en Paraguay”.

Explicó que “esa gente ingresó al país de forma legal, pero su residencia en Tandil no está del todo legal. A los fines de la residencia viene a trabajar el señor Cantero. Si hay alguna persona que no tiene ningún tipo de documentación, se trabajará para su regreso a su lugar de origen si correspondiera”.

Cónsul

Según las comunicaciones mantenidas el cónsul general de Paraguay en Argentina le indicó a Marcieri que “a través de la vía del diálogo tratará de persuadirlos para que se retiren de la toma. El gobierno de Paraguay y el Consulado de ninguna manera avala actitudes ilegítimas por parte de sus compatriotas”. Aseveró que “si se llegase a producir un desalojo compulsivo el cónsul va a acompañar dicha acción, porque está muy bien que sean recibidos en Argentina, pero siempre en el marco de la legalidad y que sus actitudes no linden con el delito. La usurpación de una propiedad es un delito en Paraguay y acá”.

Relevamiento

Sostuvo que “el relevamiento realizado arrojó como resultados que los niños no duermen en el lugar y las condiciones de habitabilidad tampoco dan para que se quede una persona. Me reuní con ellos y me dijeron que se van a quedar en el lote esperando que la Justicia les permita construir. Les advertí que de constatar algún niño por la noche, se iba a proceder a realizar una presentación al Juzgado de Familia, donde ya le llevé un informe, para que aplique la medida de abrigo que sea necesaria”.

Continuó narrando que “me expresaron que todos tienen un lugar donde estar, no hay nadie en situación de calle. Quien oficia como vocera del grupo insistía en que estaban en situación de calle y le dijimos que no era así porque la información la habíamos tomado de cada uno de ellos. Después la señora Graziano mencionó que estaban con orden de desalojo en sus hogares, y tampoco es cierto. Soy quien maneja esas órdenes, con situaciones de niñez o de sectores vulnerables, y todas pasan todas por Desarrollo Social”.

Agregó que “quienes estaban ahí reconocieron que hasta ahora habían pagado el alquiler de sus viviendas, pero que estaban entrando en alguna dificultad. También dijeron que nunca se habían acercado a Desarrollo Social y que ni sabían que podían pedir asistencia en el lugar”.

Toma organizada



La nueva toma con un total de trece familias oriundas de Paraguay originó llevar a cabo un relevamiento, en donde se descubrió que muchas de las personas del exterior llegaron con la promesa de acceder de inmediato a un lote. Al respecto la secretaria de Desarrollo Social dijo que “me llamó la atención que hay gente que llegó a Tandil hace diez días. Muchos son jóvenes entre 22 y 23 años, con hijos en Capital Federal y que hasta tienen números de celulares de Buenos Aires”.

Señaló que “pensaba que no era así, pero tengo que decir que esta toma está organizada. Al hablar con uno de ellos me dijo que llegó por unos amigos porque tenía la posibilidad de quedarse con un terreno. Esta persona está alquilando detrás de la Ruta 226 con su mujer, que arribó hace quince días”.

Analizó que “creo que esto estuvo digitado para hacerse antes, pero las cuestiones climáticas que se presentaron retrasaron la toma. Hay personas que hace solo un mes que están en la ciudad. Alguien los está impulsando a que avancen sobre los terrenos y hay que frenar estas cosas”.

Por último indicó que “está claro que fueron motorizados buscando gente con la intención de tomar terrenos. La necesidad hoy no es real porque están alquilando, no hay gente en situación de calle y el que no alquila vive con familiares. Quizás la situación es precaria y están hacinados porque los hicieron venir con intención de toma y están ahora ahí. Tendrán que volver con su familia a estar en esas condiciones, o volverse a Paraguay. En la medida de lo legal y lo posible, Desarrollo Social los va a acompañar”.