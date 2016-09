Desde la Uocra se trazó un panorama complicado y anhelan en que se reactive la construcción

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, seccional Tandil, Daniel Sagrera, habló sobre el actual panorama de la construcción en la ciudad, afectado como el resto del país, por las decisiones económicas que ha tomado en el nuevo Gobierno nacional.

Sagrera que ingresó a trabajar en el gremio hace 23 años, analizó el presente año diciendo que “la construcción ha bajado mucho lamentablemente y se están viviendo momento complicados con el tema del trabajo, ya que no es lo mismo de hace unos años atrás. Si bien siempre hay desempleo, no como ahora que se está notando que cada vez son más las personas que están pidiendo trabajo y mucho más difícil de reubicarlos cuando se termina una obra”.

Las nuevas medidas económicas han hecho mella en un sector que hasta antes de las últimas elecciones, venía trabajando sin mayores inconvenientes. Al respecto sostuvo que “los cambios que hubo y la inflación hicieron perder el poder adquisitivo y los aumentos salariales no acompañaron la inflación. Hace unos años atrás veníamos emparejados o perdíamos muy poco, hoy por hoy la situación es muy difícil. Por suerte y por ahora, le pusieron freno a los aumentos en la electricidad y el gas que hubiera sido una locura. Por ejemplo nosotros teníamos un trabajador en Polivalente que cobra 4500 pesos por quincena y le habían llegado casi 2 mil pesos solamente de gas”.



Procrear

Una de las obras más grandes que se han emprendido en el último tiempo en Tandil, es el Desarrollo Urbanístico del Procrear en el predio de calle Quintana y Pujol. El mismo comenzó con una gran fuerza, produjo un gran cambio estético en el mencionado sitio pero aún está sin terminar. Al ser consultado que panorama se avizora desde las empresas, el dirigente sindical dijo que “con el Procrear está muy trabado el tema de los pagos, pero no quiero entrar en ninguna polémica. Vemos la realidad en la calle cotidianamente con la gente de la construcción”.



Precarizar

el trabajo

Dentro de un panorama por demás complicado para el sector de la construcción Sagrera analizó que “con esta actual situación económica se empieza a precarizar el trabajo. Acá en Tandil hay gente que hace departamentos, pero se detuvo bastante lo que es la venta entonces esa situación frena el mercado y siguen quedando trabajadores en la calle”.

Remarcó que “el año pasado para conseguir un oficial albañil se pagaba entre 600 y 700 pesos el día, hoy hay personas que se quedaron sin trabajo y no le podemos dar respuesta porque no tenemos pedidos de obras nuevas para reinsertar a esos obreros. Esto hace que no se pague lo que se pagaba, sino que ofrecen 450 pesos y nada más, cosa que no pasaba hace un tiempo atrás”.

Expresó que “con esos valores se perdió el valor adquisitivo y además las cosas aumentaron porque la inflación superó ampliamente lo que se había conseguido en paritarias. Ahora estamos esperando ya que en septiembre tendría que haber un nuevo aumento, porque el 22 por ciento que Uocra consiguió en paritarias fue hasta fines de agosto”. u



“El obrero pretendía que

siguiera habiendo empleo”

El sindicalista bregó porque vuelva a haber empleo. “Más allá de todo lo que se dice, de la plata, los bolsos y lo que pasó, al trabajador realmente no le interesa. El obrero pretendía que siguiera habiendo empleo. Si bien siempre hay cosas para mejorar, el modelo económico anterior incluía a los trabajadores y a gente de menos recursos. El año pasado un jubilado con lo que cobraba se defendía, hoy con las cosas como siguen subiendo en forma desmedida no hay nada que alcance”.

Sobre si tiene esperanzas en que toda esta situación se pueda revertir en un corto plazo señaló que “tanto como dirigente gremial como persona común que lo vive día a día, deseo que se mejore y se reactive la actividad porque sería beneficioso para todos. Personalmente no veo que esté muy claro el panorama para que se despegue de un momento a otro, ojalá hubiera soluciones mágicas y se reactive la construcción”.

Aseveró que “el Ministro salió a decir que si no le autorizaban el aumento en las tarifas iba a echar mano a la obra pública, eso desconcierta mucho más porque encima que hay poco trabajo si dicen eso no hay expectativas que la situación cambie. Tandil es una de las ciudades más importante de la provincia de Buenos Aires donde viene mucha inversión de afuera, pero uno recorre Ayacucho, Rauch o Benito Juárez que son ciudades que también controlamos y realmente no hay nada, está todo parado”.

Continuó narrando que “la gente que tenía los préstamos del Procrear se les hacía muy difícil completar para poder terminar la casa. Por ejemplo en el Desarrollo Urbanístico de calle Quintana está preocupada porque en su momento daba las condiciones y tenía un sueldo, ahora si no rinde los requisitos esa gente no sabe cómo hará para poder tener su vivienda”.