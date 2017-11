Desde el SISP aseguraron que no practican abortos

Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, y Claudia Fraifer, vicepresidenta, concretaron la reunión postergada de la semana pasada con la comisión de Salud del Concejo Deliberante. El propósito del encuentro fue responder a las preguntas planteadas por la agrupación Más Vida, durante su exposición mediante el uso de la Banca 21. Prevista en principio para el lunes 6, debió ser reprogramada luego de que Morando insistiera en la participación de la Dra. Fraifer, quien se ausentó de la ciudad en dicha oportunidad.

Políticas públicas locales enmarcadas en un programa provincial

La Dra. comenzó por remarcar que las acciones que llevan adelante están respaldadas: “La política integral que tenemos en relación a la salud sexual reproductiva se encuentra dentro del marco de un programa provincial”. Este incluye diversas líneas de trabajo, entre las que se encuentran el acompañamiento de los usuarios, donde se lleva a cabo toda la atención integral del embarazo involuntario. En ese marco se ubica la interrupción legal del embarazo, la atención posaborto y la reducción de riesgos y daños dentro del espacio de consejerías.

La controversia nació a partir de las declaraciones de una de las médicas que atiende en la consejería, quien aseguró que hubo más de cien intervenciones, “intervenciones no eran abortos. Nosotros no queremos hablar de aborto. El aborto no es legal en la Argentina”, aclaró la vicepresidenta. Y continuó: “Nosotros hablamos de aborto no punible o interrupción legal del embarazo”. En este sentido especificó que “se realizaron 115 consejerías, de las cuales 65 terminaron en una interrupción legal del embarazo, encuadradas legalmente”, y enfatizó: “Eso no tiene que quedar duda en la población. La ley se basa en el Código Penal y las causales que se contemplan en la legislación, son las que se contemplan en el municipio”.

Seguidamente, aclaró que no es inminente la intervención de la Justicia en el momento de llevarse a cabo esta práctica, ya que se trata de instancias privadas. “A no ser que la usuaria decida que intervenga la Justicia”, explicó, ya que en ocasiones se realiza la denuncia al tratarse de violaciones, con el objetivo de que el agresor aporte su muestra de ADN.

Por su parte, Gastón Morando hizo referencia al respaldo judicial que estas prácticas reciben, ya que el Ministerio de Salud de la Provincia, al igual que el de la Nación, obligan a los efectores de los sistemas públicos de salud a garantizar las prácticas de interrupción legal del embarazo en tanto se configuren las causales presentes en la normativa vigente. Y asegura que eso es lo que se realiza a través de las consejerías de salud sexual reproductiva en general, así como también una porción pretende garantizar la interrupción legal del embarazo.

Protocolo de funcionamiento de las consejerías

Aseguró que la presentación de las estadísticas confeccionadas desde enero de 2016 hasta octubre de 2017 le brindó tranquilidad a los concejales. Asimismo, especificó que se dispone de documentos técnicos que explican y determinan cómo se debe trabajar con las consejerías: se brinda información, se explica la situación, se provee un tratamiento caso por caso y se garantiza la autonomía del paciente. “Por lo tanto, lo que se ha planteado de que es un espacio para aconsejar [e incentivar la interrupción del embarazo, no es así] de ninguna manera. La consejería no es un espacio que se restringa exclusivamente para la interrupción legal del embarazo, sino que tiene que ver con toda la salud sexual y reproductiva”, aclaró.

Al ser consultada la Dra. Fraifer acerca de los métodos implementados para concretar la interrupción, descartó la posibilidad de que sea quirúrgica, ya que la Organización Mundial de la Salud lo desalienta en un comunicado reciente. Es por ello que se realiza a través de medicamentos o de la aspiración manual endouterina, durante el primer trimestre de embarazo. Especificó que los médicos que trabajan en el servicio de ginecología local son objetores de conciencia y, si se llegara a requerir su práctica durante el segundo o tercer trimestre, requeriría que la mujer sea internada, por lo que dichos casos son derivados.

Al momento de proceder con la interrupción, Fraifer aseguró que se realiza con el consentimiento informado del usuario, se le solicita firmar una declaración jurada, se le confecciona una historia clínica completa, y se le brinda acompañamiento desde el sistema de salud.

En cuanto a su posición respecto a la propuesta sugerida por representantes de la agrupación Más Vida, quienes recomendaron la creación de una consejería que definieron como ‘pro vida’, respondió: “Nosotros no podemos como Estado influir en la decisión de continuar o descontinuar su embarazo. Desde el Estado se deben brindar todas las herramientas para que se pueda decidir”. Y agregó: “Generar un espacio para convencer me parece que está mal, que no corresponde, que viola el principio de autonomía que tienen todos los pacientes”. De todos modos, consideró relevante profundizar todo el acompañamiento que requieren los pacientes, en cada situación en particular, en todas sus dimensiones.

Finalmente, el presidente del SISP insistió en que todo lo que se realiza se hace bajo las normativas vigentes y no se lleva a cabo nada que pueda quedar por fuera de ella.