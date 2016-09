Desde el Municipio ratificaron que la Provincia no tiene previsto instalar una alcaidía en Tandil

El secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, confirmó ayer que la Subsecretaría de Política Penitenciaria de la Provincia no tiene ningún proyecto por el momento para instalar una eventual alcaidía en Tandil. Por lo tanto, recalcó que “hay que llevar tranquilidad a la población en general”.

En diálogo con El Eco de Tandil, el funcionario local detalló en principio qué temas fueron los abordados en el marco de la reunión que mantuvo el martes pasado con el subsecretario de Política Penitenciaria, Juan José Baric.

Explicó que el objetivo de la reunión fue interiorizarse sobre “las ideas en concreto respecto a la presentación del Plan Estratégico 2016-2026 del Servicio Penitenciario Bonaerense, presentado por el Ministerio de Justicia junto a la gobernadora Vidal”.

Precisó que, entre los puntos contemplados en ese documento, se hacía referencia a una eventual alcaidía para Tandil.

“Ello fue presentado oficialmente por la Provincia y cabe aclarar que inicialmente no fue consultado hacia el Municipio”, subrayó el secretario. Por lo tanto, advirtió que recién luego de tomar conocimiento del tema fue que se solicitó la reunión con el doctor Baric.

En la oportunidad, se le transmitió que si bien la referencia en el documento estaba Tandil, ni siquiera tiene “condición de proyecto”, es decir, que no queda claro en el escrito “los lugares de emplazamiento, los tiempos de construcción, los criterios de esa construcción, etc.”.

Por lo tanto, Della Maggiora ratificó que se les transmitió que “por el momento eso tiene, en relación a Tandil, una situación más de tipo de anteproyecto, es decir, de idea preliminar, pero nada en concreto”.

Y, en segundo término, contó que el subsecretario de Política Penitenciaria además les comunicó que cualquier decisión de avance de la idea iba a requerir la consulta necesaria al Municipio y la comunidad tandilense para conocer su postura. “Eso ya lo ha manifestado públicamente el subsecretario Baric en los medios en los últimos días”, señaló.

Una dimensión

“desmedida”

Desde el Municipio, en tanto, admitió que vieron que había gran preocupación por el tema y que además veían “un poco desmedida” la dimensión que el documento indicaba para una alcaidía de 144 plazas cuando en la ciudad “normalmente puede haber alrededor de 10 o 15 personas en situación de detención de alcaidía”, señaló.

En consecuencia, planteó que “hablar de una alcaidía de estas dimensiones ya hace pensar que en realidad sociológicamente eso termina teniendo carácter de unidad penitenciaria, de una cárcel de condenados y no de una alcaidía, que en realidad es un lugar más transitorio”.

“Pensado -explicó- para los primeros momentos de la intervención penal. Cuando una persona es detectada en la comisión infraganti de un delito o cuando se inicia una investigación penal y se decreta una primera detención, entonces, se la aloja de manera transitoria en una alcaidía hasta que se decreta una prisión preventiva y de allí se la traslada a las unidades más definitivas”.

Subrayó que también “otros de los supuestos que pueden generar que una persona esté en una alcaidía es para las personas que ya están en una unidad penitenciaria, pero que tengan que prestar declaración ante la Justicia o venir a un juicio oral, ya estando detenidos por ejemplo en Sierra Chica, Azul, Barker, etc. Tienen que venir a un juicio oral, que puede tardar tres o cuatro días, y en ese tiempo se requiere un lugar de alojamiento de esas personas y una alcaidía cumple ese tipo de funciones. Acá, transitoriamente, esa función la está supliendo la comisaría Primera, que es en donde se alojan a esas cerca de 10 o 15 personas que suelen estar en condiciones de alcaidía en la ciudad”.

La instancia

de consulta

Resumió entonces que, por el momento “la Provincia ha manifestado que no tiene un proyecto y que cuando lo tenga va a requerir la conformidad del Municipio. En ese sentido -subrayó Della Maggiora- hay que llevar tranquilidad a la población en general, aclarando que queda una instancia municipal de consulta”.

De todas formas, aclaró que “nosotros -como recaudo- habíamos tomado la idea de plantear que, eventualmente, si hay una decisión muy en firme de avanzar con un proyecto de ese estilo, no hablar de una alcaidía de 144 plazas sino de algo un poco más chico que pueda abastecer las necesidades que puede haber localmente, como eventualmente de alguna ciudad vecina, como Rauch, Ayacucho, Juárez -de hecho a veces hay algunos detenidos en Tandil de esas tres localidades-, pero algo que no permita una ampliación desmedida de una alcaidía que la desnaturalice en una cárcel y que esto agrave situaciones de inseguridad”.

Desde el Municipio, entonces, aseguró al cierre que con esto están procurando que “ninguna decisión que se tome incida en una mayor conflictividad desde el punto de vista de la seguridad”.