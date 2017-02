Desde Anses aseguraron que es “inminente” la mudanza de la oficina de María Ignacia

Luego de que el propietario del inmueble donde funciona la oficina de la Anses en María Ignacia intimara a las autoridades de esa entidad a restituir el inmueble, desde ese organismo salieron a aclarar lo sucedido y resaltaron que es “inminente” la mudanza a otro local, aunque aún no saben dónde será específicamente. No obstante, aseguraron que están buscando un espacio apropiado.

Cabe recordar que la dependencia donde trabajan seis personas es un amplio local que no posee baño, por lo que se utiliza el que se encuentra en la propiedad privada ubicada en la parte posterior del terreno. Anses le pidió al propietario del lugar que hiciera las mejoras requeridas como la de un baño y un ingreso independiente.

En principio, hubo un compromiso de realizar la obra pero finalmente esta no se concretó. Esta situación desencadenó que no fuera actualizado el valor de 1.900 pesos que se abona por el alquiler, y que la relación entre ambas partes se tensara. Por tal motivo, el dueño pidió mediante carta documento que desocupen su inmueble.



Absoluta

integración

En el programa “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM), el jefe de la UDAI Tandil, Cristian Salvi, explicó que desde el inicio de la gestión tienen intenciones de mudar la oficina de María Ignacia.

En ese contexto, indicó que el intendente Miguel Lunghi el año pasado les ofreció las instalaciones de la delegación municipal “como un gesto de prestarnos gratuitamente a la Anses el espacio para que instalemos la oficina allí. Nosotros con gusto aceptamos, pero hubo situaciones inesperadas que cancelaron esta posibilidad”.

“Vemos con gratitud que el Intendente nos ofrezca la delegación porque significaría no pagar alquiler, no gastar en seguridad y además se garantizaría que en una sola oficina pública estén todas las reparticiones del Estado”, enfatizó.

Sin embargo, las autoridades del organismo a nivel central, “han objetado la posibilidad por una cuestión catastral, porque la delegación municipal no tiene actualizado el dominio a nombre del Municipio, es algo puramente burocrático, y por esa razón Anses no ha querido suscribir el comodato”.

En tanto, Salvi, desmintió categóricamente que el rechazo de mudarse a la delegación municipal se deba a celos políticos de los funcionarios del PRO que preferían no estar en un lugar lleno de radicales.

Y recalcó que “con el Intendente y el Gobierno municipal tenemos una absoluta integración”.

“En Tandil la Intendencia nos ha prestado un montón de espacios, parte del registro civil de Villa Italia, el CIC de Movediza, nos van a prestar el centro cívico de Actis y el de Las Tunitas”, indicó y aclaró que “en esos lugares figura el dominio o la cesión de uso en beneficio de la Municipalidad, no es la misma situación de la delegación de Vela”.

Y añadió que “estamos suscribiendo contratos para que la vinculación entre la Anses y el Municipio trascienda a actual conducción y de hecho suscribimos contratos con la Universidad Barrial con sectores que no son de Cambiemos. Sin embargo queremos trabajar con todas las reparticiones estatales”.

Mudanza

inminente

Como lo de la mudanza a la delegación de Vela no es posible, afirmó que ya están buscando un local donde trasladarse, por lo cual “la mudanza es inminente”.

Por su lado, Fabián Riva, el encargado de la oficina en María Ignacia, explicó que “hemos recibido cartas documentos por parte del propietario, que está en su derecho pero está sin convenio. Sigue pagando Anses a pesar de todo, hasta el día de hoy sigue pagándole al propietario sin ningún inconveniente”.

“Nosotros estamos buscando nuevo lugar pero lo que debemos hacer es buscar un espacio que sea acorde para la oficina en las mejores condiciones, que podamos estar en un lugar digno. Estamos buscando alternativas”, indicó y consideró que “la dilatación en el pago la tiene que resolver el nivel central con el inquilino. Se está pagando el alquiler, aunque por ahí no es lo que corresponde”.

Riva garantizó la continuidad del trabajo en la oficina con normalidad porque “el dueño del inmueble es un caballero, hemos hablado y nos va a esperar mientras busquemos un lugar”.

“Nosotros tenemos que actuar como organismo para cuanto antes poder movernos. El contrato de alquiler está vencido hace mucho tiempo y no se renovó. Por eso ni bien asumí el 11 de julio estamos buscando alternativas para poder mudarnos”, aseguró.

Lleva tiempo

Aseguró que están buscando los inmuebles, pero “eso tiene un trámite administrativo que la gente de infraestructura tiene que ver si lo que nosotros proponemos es acorde y después viene la parte de contrataciones, como cualquier inmueble de la Provincia y Nación, y ver si la plata que se pide se puede pagar o no, porque también hay un tope”.

“Yo también daba por descontado que el inmueble debía tener baño, hasta que asumí, esto se viene estirando no en el mal sentido, si no que lleva tiempo regularizar la situación. Los trámites llevan tiempo, conseguir un certificado de dominio, por ejemplo, lleva un tiempo porque es un inmueble de mucha data, y no podemos esperar tanto tiempo, es por eso que se dilató tanto, pero sí hubo disposición del Municipio y Anses de poder concretar la escritura de la delegación para que la oficina funcionara ahí”, subrayó.

Por su lado, Cristian Salvi descartó por completo la posibilidad de mudarse a la delegación municipal por lo que va a demorar el trámite de inscripción catastral.

“No están rotas las relaciones con el dueño, él va a tener paciencia hasta que logremos mudarnos. Estamos buscando otros inmuebles, como variante podemos llegar a hacer una mudanza intermedia al centro de jubilados, lo cual no está confirmado, si hubiera una necesidad de restituirlo con mucha urgencia”, finalizó.



La reparación histórica en Tandil

podría alcanzar a unos 10 mil jubilados

Por otro lado, el titular de la UDAI, Cristian Salvi, se refirió a la reparación histórica y si bien aseguró que no tiene certeza de cuántos jubilados pueden ingresar en la misma, estimó que en Tandil podría alcanzar a unos 10 mil.

“Tenemos alrededor de 800 convenios que se han suscripto acá en Tandil, donde hay 27 mil jubilados”, sostuvo.

En tanto, indicó que “todavía estamos en el proceso en que la gente puede seguir averiguando si ingresa o no y también estamos haciendo un trabajo territorial desde dos canales: centros de jubilados que ellos recogen las inquietudes, nos pasan la información y luego llamamos uno a uno a los adultos mayores y la otra visitando hogares geriátricos que son alrededor de 60 para hacer los relevamientos nosotros”.

A nivel nacional, afirmó que el universo probable de jubilados alcanzados por la medida superaría los 2 millones. “Con el sinceramiento fiscal, Anses recibió del Gobierno nacional 100 mil millones de pesos para destinarlos al pago de los jubilados, que es muchísimo dinero. Creo que el programa realmente honra el nombre de reparación histórica”, manifestó.

“Mantenemos la postura originaria que es la de la ley, del decreto del Presidente y de las normas del organismo que los aranceles por intervención en reparación histórica los paga Anses. Los adultos mayores no tienen que desembolsar ni un centavo. Los abogados que no se acojan a esta normativa están fuera de lo que dice el organismo”, resaltó. u