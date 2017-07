Denunciaron a la Alianza Frente Unión Federal por incluir a decenas de tandilenses en sus listas

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), desde Tandil se destapó una olla que emana olor nauseabundo y que de profundizarse la investigación a lo largo y ancho del país, podría tratarse de una estafa generalizada, con partidos que armaron varias listas cuyos integrantes jamás fueron contactados para ocupar cargos y, sin embargo, son parte.

La tandilense Valeria Barberis, en la jornada de ayer, se presentó en la fiscalía y radicó la denuncia que su nombre está en una lista para lo cual nunca dio su consentimiento.

En diálogo con El Eco de Tandil, sostuvo que “el sábado pasado un periodista le consulta a mi mamá, Isabel Subirá, si el nombre que aparecía en la lista Frente Unión Federal, era el mío. Le dijo que no y cuando me lo comentó, le dije que era muy raro porque desde que voto, en los padrones nunca apareció otra Valeria Barberis y somos mi familia y creo que una persona más hasta el año pasado. De todas formas, siempre la posibilidad del homónimo está”.

Contó que “me dijeron que lo mejor era ir a realizar la denuncia a la fiscalía, porque había otros casos en la misma situación que yo, figurando en una lista que jamás dieron su consentimiento. Sería mucha casualidad que todos los que figuran sean homónimos”.

La presentación



Barberis detalló que “hoy (por ayer) me acerqué hasta la fiscalía, siendo la primera en denunciar este accionar ya que no estaban al tanto de lo que pasaba. Les expliqué y un secretario me tomó la denuncia. Lo mejor sería que aquellas personas que aparezcan en listas sin haber sido consultados se presenten a denunciar en la fiscalía de calle Uriburu Sur 750”.

Remarcó que “vía la red social Facebook me pude contactar con 12 personas que no sabían que estaban en las listas y que se presentarán a denunciar”.

Cabe indicar que el partido se denomina Alianza Frente Unión Federal que está conformada por los espacios Partido Popular y Dignidad Popular. Esa alianza presentó, a su vez, cuatro listas: Frente Unión Federal, Dignidad Popular, Autóctono y Tres Banderas.

La víctima contó que “ocupo el primer lugar para el cargo de consejero escolar titular. Muchas de las personas con las que me contacté están en la lista que me pusieron que se llama Frente Unión Federal. Con todas las personas que entablé comunicación me dijeron que ellos no pertenecen a ningún partido, hay un candidato que no está en el país y otro que va en primer término que está radicado en el sur del país”.

A otras tres personas

les usaron sus nombres

En la jornada de ayer también surgieron otros tres nombres de tandilenses que se enteraron que figuraban como parte de una lista sin estar anoticiados. Este Diario habló con Juan Ignacio Puissant, quien ocupa el séptimo lugar para concejal de la lista que fue presentada bajo el nombre Dignidad Popular.

Señaló que “la verdad que no tengo idea de qué me están hablando. Me avisó por Facebook una chica y ahora ustedes, por lo que me presentaré en la fiscalía porque mi nombre no será parte de una estafa como la que está pergeñando no sé quién, porque yo no estoy en ningún partido político”.

Agregó que “hay una persona que conozco que tampoco sabe quién lo puso en la misma lista en la que estoy. Se trata de Juan Jesús Cabot que está en el tercer lugar para concejal suplente”.

Por último, indicó que “si esto surge en Tandil, no quiero imaginar lo que debe ser en el resto del país con la confección de listas de estos partidos que no son populares”.

Vale recordar que este frente tenía a Ivo Cutzarida y también al cantante de cumbia Antonio Ríos como candidatos, pero la Cámara Nacional Electoral dio de baja las trece listas que la alianza electoral había presentado para competir por las bancas a senadores y diputados nacionales, avalando las seccionales y las distritales.

Queja

Verónica Pridebailo mandó a este Diario su queja para que sea publicada. El texto expresó lo siguiente: “Quisiera denunciar el uso de mi nombre para candidata a primer concejal para la lista de Frente Unión Federal de la ciudad de Tandil. La cual no conozco y no sé por qué usaron mi nombre”.

En un mail a miqueja@eleco.com.ar, expresó que “no estoy afiliada a ningún partido, ni tampoco milito. Me gustaría hacer pública mi situación por si alguien más está en estas listas sin su consentimiento, para que se entere”.

Y concluyó que “en este momento uno se siente triste y desilusionado con los políticos que solo nos usan para llenarse los bolsillos y cobrar las PASO. No dejemos que esto siga sucediendo. El político debe respetar a los ciudadanos, que somos quienes pagamos sus sueldos y les damos nuestro voto que tanto vale”.

Las listas objetadas

A continuación detallamos las listas que fueron presentadas por la Alianza Frente Unión Federal, donde se incluyeron personas que no estaban enteradas de que serían candidatas en las PASO.



Frente Unión Federal

Concejal titulares: Pridebailo, Verónica Judith; Cordonnier, Tomás; Ferraggine, Maribel; Guerra, Cristian Enrique Adolfo; Giannarelli, Yesica Stella Maris; Carrera, Néstor Andrés; Massigoge, Carolina; García, Leandro José; García, Florencia; Molina, Mario Emiliano.

Concejales suplentes: Bascougnet, Jorgelina; Minardo, Simón; Pugliese, Betiana Marisol; Rielo, Nicolás; González, Guerra; Pellizzari, Ricardo Emilio.

Consejeros escolares titulares: Barberis, Valeria; Gutiérrez, José Oscar; Dipasquale, Julia y Pantusa, Nicolás Francisco.

Consejeros escolares suplentes: Rivera, Sara Estefanía; Presa, Juan Ignacio; Castillo, Noelia Natalia y Cárdenas, César Miguel.

Dignidad Popular

Concejales titulares: Carrizo Gómez, Maximiliano David; Cadona Abuiriano, Aldana; Lanzilotta, Fabrizio; Paredes Amira, Daiana; Barreiros Prioletto, Pablo David; Di Fonzo, Magdalena Luján; Puissant, Juan Ignacio; Ortiz, Daiana Elizabeth Luján; Flores, Ignacio y Corvalán, Verónica Beatriz.

Concejales suplentes: Rodríguez, Claudio Adrián; Andersen Torres, Imelda Jazmín; Cabot, Juan Jesús; Baldovino, Pamela Soledad; González, Sergio Javier y Leguizamón, Silvana Inés.

Consejeros escolares titulares: Sagrera, Martín Alejandro; Riera, Alejandra Magalí; Farías, Juan Martín y Fuentes, Dora Pamela.

Consejeros escolares suplentes: Scelsa, Lucas Danilo; González, Verónica Roxana; Fumuso, Franco y Lomolino Iacovacci, María De Los Milagros.

Autóctono

Concejales titulares: Heredia, Evelín Andrea; Alvarez, Maximiliano José; Franchini, Jorgelina Gisela; Cardelo, Luciano; Fernández, Jesica Cecilia; Rivarola, Eduardo Emanuel; Albornoz, Carolina; Granado, David Emilio; Palais, Mónica Natalia y De Los Santos, Leonel Esteban.

Concejales suplentes: Marañón, Florencia; Diez, Bernardo; Guillermo, Valeria Elisabet; Castagnino, Manuel; Pérez, Soledad Anahí y Iezzi, Guillermo Ezequiel.

Consejeros escolares titulares: Pérez, Mariel Inés; Fernández, Diego Leonel; Grigera, Patricia Lorena y Egusquiza, Ignacio Nicolás.

Consejeros escolares suplentes: Cáceres, María Emilia; Gorostidi, Juan Ignacio; José, Eliana y Conti, Gonzalo.

Tres Banderas

Concejales titulares: Morrone, Juan Carlos; Notti, Agustina; Lerchundi, Gustavo; Kaunes, María Belén; Eizmendi, Nahuel Ignacio; Loyarte Pellizzari, Daniela Cecilia; Pocorena, Juan José; Ramírez, Natalia Soledad; Méndez, Adrián Ezequiel y Bujosa, Gabriela Margarita.

Concejales suplentes: Huergo Crivelli, Jonatan Nicolás; Lelu, Gabriela Viviana; Alvarez, Juan; Ferreyra, Valeria Anahí; González, Cristian Fabián y Balmaceda, Romina Paola.

Consejeros escolares titulares: Cambronera, José Antonio; Brossy, Ana Julia; Menchón, Gustavo Esteban y Iezzi, Gisele María Victoria.

Consejeros escolares suplentes: Alonso, Santiago; Albornoz, Carolina Beatriz; Estayno, Guillermo Julián y Corrieri, Yamila Marina.