De la mano de Martens, el socialismo anhela obtener una banca en el Concejo

Oscar Martens es en las venideras elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), precandidato a concejal en primer término por el Frente Socialista Popular. El político fue otra de las personas entrevistadas en Facebook Live por El Eco Multimedios, mecanismo donde también la gente interactúa realizando distintas preguntas.

-¿Cuál es el principal problema que tiene la ciudad?

-No es un problema de Tandil sino general, es seguridad, y dentro de esto el aumento de consumo de estupefacientes, que hay que abordarlo con una dinámica compleja y muy abarcativa.

-Específicamente, en Tandil, ¿qué se puede hacer?

-Hay que hacer equipos multidisciplinarios y trabajar no con el problema sino vinculado a los niveles nacionales y provinciales puntualmente en la causa de las drogas que son la insatisfacción de la gente, las dificultades de todo tipo y la falta que tienen los jóvenes de trabajo. Hay que abordarlo desde una temática mucho más compleja, porque cuando queremos poner medidas de seguridad mucho más duras no estamos actuando con el diagnóstico del caso. El Municipio debe insertarse en los trabajos sociales, es mucho más importante eso que un boulevard, por lo que hay que trabajar para involucrar a la sociedad para que entienda que ese es el problema, porque después actuamos sobre el hecho consumado.

-¿Qué dos proyectos le gustaría presentar en el Concejo Deliberante?

-Uno es el tema de accesibilidad, que lo estamos trabajando, y tiene que ver con el puente sobre la calle Güemes para conectar a Villa Aguirre con la ciudad. Otro proyecto es el control efectivo sobre el costo Tandil ya que no puede ser que la ciudad tenga en un estacionamiento 100 por ciento más caro que en La Plata por ejemplo. Sumado los golpes de mercados que hay, que la gente lo sufre, como el peaje para ir a Mar del Plata es cinco veces más caro de lo que costaba. Tandil aumentó mucho los impuestos y son muy caras las habilitaciones de comercio e industrias y cuando le querés decir a alguien que se quedó sin trabajo que ponga un negocio, resulta muy burocrático y muy caro. Otras de las cosas que queremos implementar es que se empiece a trabajar con la producción orgánica para mejorar la calidad de lo que consumimos e incentivarlo como fuente de trabajo, ya que se ha hecho muy poco en Tandil. La agricultura urbana es una solución como fuente de trabajo y mejoramiento de lo que la población consume.

-¿Cómo observa el trabajo del Concejo Deliberante?

-Como siempre, con unos pocos concejales que se destacan del resto. No voy a opinar más porque sino todo lo pasado fue mejor y creo que cada tiempo tiene lo suyo.

-No se lo nota muy contento con el actual Deliberativo.

-En nuestra época también había gente muy comprometida, y otra que no honraba el cargo para el cual había sido elegido. Después el problema es la realidad de tantos años con una misma mayoría. En mi época no había mayoría absoluta, el protagonismo era mucho más fuerte y había que hacer consensos más grandes. El radicalismo desde 2007 tiene mayoría y no es bueno para el Concejo. Soñamos con un Concejo Deliberante con muchas más voces.

Sueño

-¿Cuál es sueño que tiene para poder realizar en Tandil?

-Hay un sector que tiene que ver con la poligonal y detrás del Lago del Fuerte, son entre 40 y 50 hectáreas que le corresponden al Municipio. Si trabajara en el Concejo Deliberante sería también uno de los temas ya que me interesa el urbanismo. Me gustaría ver ese sector en manos del Municipio y ampliando los espacios verdes en la ciudad.

Facebook

A través de la red social Facebook se le hicieron las siguientes consultas al precandidato del socialismo.

-¿Por qué si no tuvo buenos resultados anteriormente se sigue presentando?

-El pueblo de Tandil me eligió dos veces, estuve como Lunghi, que varias veces perdió y luego ganó o como otros dirigentes. Los buenos resultados los tuve tiempo atrás, de hecho el Partido Socialista estaba acéfalo en la ciudad y los compañeros me eligieron para que encabece la lista. No me preocupa tanto el resultado sino que se mantengan los ideales y que continúe con otra gente que llegará para hacer mejores cosas.

-¿Qué cosas están bien y cuáles hay que mejorar en Tandil?

-Los vecinos consideran que todo el trabajo que se realizó con el turismo y lo estético está bien y es un valor que el intendente Lunghi y todo su equipo lo tiene muy bien ganado. Creo que de manera urgente hay que empezar a trabajar con los residuos urbanos, clasificarlos en origen y empezar a pensar en que es un recurso de trabajo y una costumbre que nos hará bien a todos y es algo que está faltando. También trabajar mucho con las pymes para mantener fuentes de trabajo.

-¿Cómo vivió el acercamiento del socialismo al Frente para la Victoria?

-El socialismo que represento es el que está en los 24 distritos del país y gobierna a 3 millones de santafesinos, el que presentó 90 listas en la provincia de Buenos Aires. Sé que hay una persona en Tandil que tiene el local del socialismo en Las Heras y Alem usurpado. Nosotros tenemos 500 afiliados que votan y participan. Miguel Ibarlucía está como secretario general, nuestro candidato a senador, y hemos sido electos por todos los afiliados. No sé qué otro socialismo hay, no lo conozco. Es una sola persona la que está usurpando ese local que tiene los papeles complicados. Repito, no conozco el Socialismo del Frente para la Victoria, no hubo personas que hayan ocupado cargos. Moreau no se quedó con el comité radical, se fue a otro partido. De todas formas no le damos atención a eso porque se presta a para la confusión. La única institución del socialismo es esta que se unificó en 2002, el resto no existe. El socialismo es una institución democrática y participativa que tiene vida, otro realmente no conozco.