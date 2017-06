Daniel López confía en su grupo de trabajo y tiene como objetivo “ganarles a los chicos de La Cámpora”

Definidas las listas que participarán de las Primarias, Abiertas, Simultánea y Obligatorias (PASO) cada sector comienza con la campaña en busca de convencer al electorado con sus propuestas para lograr el anhelado voto y así sortear el primer filtro, para encaminarse rumbo a las elecciones legislativas del mes de octubre.

El peronismo tendrá una contienda entre Daniel López y Rogelio Iparraguirre el venidero 13 de agosto. El programa “Tandil despierta” (Eco TV-Canal 7, 104.1 Tandil FM) habló con López, uno de los actores en la interna local que se avecina.

El dirigente maderero señaló que “nosotros venimos hace un tiempo mediante nuestro referente provincial Mario Baudry trabajando en lo que es la unidad dentro del peronismo en su conjunto en Tandil, manteniendo reuniones y analizando las distintas situaciones, porque el peronismo tenía todo estos desajustes y por qué no unificar criterios para empezar a trabajar juntos”.

Agregó que “en un momento se pensó que se había logrado el hecho de estar todos juntos y tener un orden, pero el tiempo pasó y no se logró la tan ansiedad unidad”.

Detalló que “eso hizo que desde el espacio Construyendo Futuro saliéramos a trabajar y ver cuáles son las distintas alternativas para ofrecerle a los vecinos. Fue así que salió a último momento, hará un mes atrás, el hecho de participar de esta elección”.

El motivo por lo que “no querían decir nada” fue esperando alguna señal por parte de los otros sectores que confluyen en el peronismo local buscando alcanzar la unidad que nunca se dio.

El gremialista sostuvo que “de haberse dado la unión, nosotros dábamos un paso al costado, pero al no darse decidimos presentarnos”.

“No nos fuimos

de ningún lado”

Meses antes al cierre de listas, López parecía encolumnarse detrás de la figura de Florencio Randazzo, pero de repente pasó a integrar el frente que propone la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto sostuvo que “nosotros no nos fuimos de ningún lado, cuando hablo de unidad es por todas las líneas y en eso estaban Julián Domínguez, Randazzo y diversos actores de la política. A partir de ahí ellos eran un conjunto de dirigentes que estaban viendo qué es lo que pasaría para presentarse en las próximas elecciones”.

Especificó que “Randazzo no se sabía qué iba a hacer, era un candidato más y una de las posibilidades que teníamos nosotros como para poder participar, lo mismo que Domínguez que hoy no está participando. No es que saltamos de un lado a otro, al contrario, lo que se intentó es alcanzar la unidad en su conjunto que se venía trabajando tanto en Tandil como en la Quinta Sección”.

Al recordarle que en Tandil se planteó la alternativa de ir detrás de Randazzo y Domínguez precisó que “siempre se planteó la idea de las personas mencionadas y de otros dirigentes que estaban en la mesa cuando se discutía. Pero cuando uno busca la unidad lo hace para arriba, sabiendo quiénes son los mejores actores políticos que están proyectados y quiénes mejor miden”. Añadió que “no hay que olvidarse que Cristina Fernández y Florencio Randazzo horas antes del cierre estuvieron reunidos, intentando unificar criterios y buscando participar. Lamentablemente no hubo acuerdo”.

Tandil

López dijo que “en Tandil hemos hablado con todos y hasta nosotros hemos estado hasta último momento reunidos con Iparraguirre. Son gestos que se dan para encontrar el equilibrio y la tan ansiada unidad”.

Al ser consultado sobre qué originó que no hubiera acuerdo con Iparraguirre expresó que “nuestra precandidata Marcela Oudokián, que fue la que estuvo reunida con las distintas líneas en Tandil, trató de ver hasta donde podíamos canalizar algunas ideas que nos llevaran a tener un pensamiento al menos parecido. Quizás nuestras ideas no confluían con la de quien es nuestro adversario. Se buscó armar lo mejor para tener más chances, pero cuando eso no se entiende es imposible encontrar un criterio común para trabajar juntos”.

López destacó que en su lista existe ese criterio con el que vienen trabajando hace mucho tiempo y remarcó como objetivo “ganarles a los chicos de La Cámpora”.

Esperanzado en superar el primer filtro del 13 de agosto aseveró que “cuando estemos en el Concejo Deliberante vamos a legislar de cara a la sociedad como lo venimos haciendo cada uno desde su trabajo. Pero para eso también necesitábamos que seamos gente responsable y que tengamos en claro las ideas que vamos a desarrollar, conociendo las problemáticas que ocurren en la ciudad. Hay que legislar y saber cuál es el problema hidráulico que hace que algunos barrios se inunden; que podamos analizar la desocupación para capacitar gente y qué empleo se le puede dar. Estamos preparados para trabajar y comprometernos con los vecinos de la ciudad”.

Por último sobre Néstor Auza, con quien en un momento trabajaron juntos, aseguró que “Néstor desde hace un mes y medio decidió tener su espacio solo y en ningún momento nos dijo por qué se iba. Tomó una decisión y evidentemente no estaba de acuerdo con nuestra forma de trabajar o bien él quería trabajar exclusivamente con su gente y a lo mejor nosotros estábamos de más. Nosotros seguimos porque creemos que nuestro espacio es el conjunto de hombres y mujeres y no un solo hombre. Esto hizo que hoy estemos con la lista presentada para poder desarrollar la construcción de lo que se viene”.