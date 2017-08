Daniel López aclaró: “Mi voluntad está en Unidad Ciudadana”

Comentó que después de las elecciones mantuvo llamados y reuniones con los diferentes candidatos para hablar sobre posibles proyectos, con el objetivo de que que las demandas de la gente se traduzcan en soluciones, quien argumenta que su conocimiento real de la ciudad lo adquiere a través de los asistentes del centro de formación profesional.

Aclaró firmemente que no hubo ningún acercamiento político con otros espacios: “Que yo me ponga hablar con Mauricio D’Alessandro, con Raúl escudero no tiene nada que ver con al realidad de lo que es la política de mi pensamiento y de lo que yo hago”. Y explicó que se trató de intentos de unir fuerzas para llevara cabo acciones que respondan a las necesidades de los vecinos, desde los diferentes espacios. “Yo tengo más proyectos para desarrollar de acá a octubre, para que los candidatos los aprovechen” y mencionó que nunca se iría de su espacio político porque sería calificado como ‘un panqueque” y no se considera uno.

Asimismo, dejó en claro su posición y el partido político en el que se mantendrá: “Voy a seguir en Unidad Ciudadana”. Es por ello que se reunirá con Rogelio Iparraguirre en el día de hoy para conversar la posibilidad de presentarse junto a él en una misma lista en octubre y le pedirá que tenga “una apertura como corresponde, el peronismo lo necesita, Tandil lo necesita”. Y continuó: “Tuvimos una muy buena elección, entre los dos sacamos el 23%, que para Tandil es muy significativo”, aseguró, a pesar de que lamentó que le hayan faltado recursos económicos y tiempo para llegar a todos los sectores.