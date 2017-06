D’Alessandro solicitará que la Justicia investigue la malversación de 430 mil pesos

Antes de comenzar la entrevista, D’Alessandro dio la primicia del depósito de la primera cuota del acuerdo firmado entre Maradona y Konami, por lo que espera que próximamente comience la la obra en el club Azucena.

Continuó comentando acerca de la denuncia que presentará el miércoles 14 ante la Justicia para conocer un presunto hecho de malversación de fondos, arrastrado desde la gestión anterior. El destino de 430 mil pesos que debían ser destinados a una obra de cloacas en Vela, en 2011, es incierto. De esta manera, eu propósito es solicitar a la Justicia que investigue y conocer qué paso con el dinero que se llevó, “una persona bastante gordita, me tocó el hombro y me dijo que el cheque era de él, porque era el gerente de la empresa que había ganado la licitación”, según comentó el intendente días pasados. El destinatario será Carcenery Construcciones S.A. de la localidad de Bahía Blanca, la empresa ganadora de la licitación de la obra pública.

En la denuncia formal presentada por D’Alesandro pide “se investigue la presunta comisión de los delitos de Malversación de caudales públicos, y/o Defraudación por Administración Fraudulenta, previstos y penados por el texto de los arts. 173 inc. 7º, 260 y 261 del Código Penal”.

Candidato a Concejal

“Quiero volver a mi ciudad. Quiero ayudar en las pequeñas cosas. Creo que voy a ser mucho más útil que en las grandes super estructuras”, confesó al ser consultado sobre el carácter que va a tomar su candidatura durante las próximas elecciones. Y, tomando como testimonio su visita a Gardey, el pasado domingo durante el asado solidario de ATAD, dijo: “No se lo cambio a Massa por ser diputado nacional, ni por el lugar de senador provincial, que todo el mundo quiere tener”. Asimismo aseguró que el político que no camina su ciudad y que no se encuentra con la gente, “no puede hacer política. Para mí ese es el camino”.

Explicó que desde Buenos Aires el Frente Renovador dispondrá de una sola lista desde el ámbito nacional, no quiere participar en ninguna interna, ya que se gasta mucho dinero. Ante ello consideró que es posible e invitó a todos a ser parte de una lista integradora, al mismo tiempo que aclaró que se trata de un proyecto para el 2019, que pretende oxigenar la política y darle una buena despedida Miguel Lunghi, quien ha sido un excelente intendente durante mucho tiempo. “Hay que generar algo nuevo y dar lugar a nuevos actores políticos”.

Mencionó que las encuestas muestran que el Frente Renovador disminuye la adhesión de los vecinos si D’Alessandro no encabeza las listas, al mismo tiempo que esos votos van a parar a Diaz Cisneros, a Civalleri y a Iparraguirre. Aunque, más allá de la posición que ocupe en las elecciones, enfatizó su interés por resolver los problemas chicos: “que tengamos laburo para nuestros pibes, que los que andan por la calle no se lleven a un inspector de tránsito dos cuadras, que no roben autos en Tandil”.