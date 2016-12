D’Alessandro entregó becas, donó pintura y destacó que ganó la gente en el tema ganancias

El tandilense Mauricio D’Alessandro fue entrevistado en el programa “La ciudad” (Eco TV), donde habló, entre otros temas, de los subsidios entregados y de lo que proyecta políticamente desde el Frente Renovador para el próximo año cuando nuevamente el pueblo volverá a elegir a sus representantes legislativos.

“Estuve en Nuestra Señora de la Paz, detrás del Golf, que es un centro comunitario adonde vamos habitualmente y en donde trabajan personas que se ocupan de la zona. En ese lugar dimos becas a los mejores alumnos, que al margen de la humildad con que a veces se manejan, se forman chicos con muchos principios”.

Señaló que “pasaremos por lo que llamo la Escuela Normal Mixta, porque hablamos con la directora de la cooperadora y vamos a colaborar. En lo personal estoy haciendo un programa de televisión que se llama ‘Imputados’ en América TV, y voy a donar ese sueldo para poder pintar la escuela que nos vio nacer a mi hermano y a mí y en donde me recibí”.

Aclaró que “llevaremos los primeros litros de pintura, y nos dijo la directora que hacía muchos años que no se pintaba. Los trabajos se harán internamente. No se harán en la parte de afuera porque como fue declarado monumento histórico no se puede tocar, cosa que deberían pensar los chicos de los graffitis que hacen que se vea fea”.

Política

En cuanto a lo político, indicó que “vamos a juntarnos con la gente del Frente Renovador para examinar los últimos momentos del año. El Gobierno después de ningunearlo y decirle a Massa que era un oportunista, terminó haciendo lo que nosotros decíamos que hay que liberar a los trabajadores que menos ganan. El Gobierno a veces hace kirchnerismo en cuotas con la plata de los trabajadores”.

Al entender del tandilense, Massa resultó el ganador político en esta puja que se dio por el impuesto a las ganancias, recibiendo en su casa al Gobierno para negociar de local, situación que no se hubiese dado con la gestión anterior.

Al respecto el diputado indicó que “este Gobierno no es prejuicioso, es de diálogo. Se hizo en lo de Massa porque habitualmente se mueve por la zona de Tigre, y repito, no hay ese prejuicio de ver quien es local, eso es parte del pasado”.

Remarcó que “en definitiva ganó la gente, el Gobierno se encargó de licuar ese triunfo de Massa en lo ideológico, que dijo hay que hacer lo que prometimos en campaña y además mencionó que no le den subsidios a las mineras, cosa que desde el Gobierno se sigue insistiendo”.

Sentenció que “ganó el diálogo y la gente, que muchos no pagarán ganancias este año gracias a lo resuelto. Contrariamente a lo que uno supone, estos últimos reajustes habían ampliado la base de personas que pagaban ganancias, estábamos peor que con el kirchnerismo, era una locura que eso pasara”.

Aseveró que “cuando alguno ‘ladra’ va Macri y le da 30 mil millones de pesos por la emergencia social a los grupos de piqueteros y una obra social. Y después le hace pagar al laburante. No puede ser que eso pase”.

“No se animaron”



“Cabe señalar que el nuevo Gobierno cuando se hizo cargo habló que tras los ajustes que se veía obligado a realizar se pondría en marcha para el segundo semestre, con el aporte de dinero de empresas del exterior. Si bien hay esperanzas, la segunda mitad del presente año está por finalizar y aún las ansiadas mejoras prometidas no se ven”, dijo.

D’Allesandro expresó que “lo mismo que pasó con De la Rúa cuando se fue Menem, que comenzó diciendo que la convertibilidad era un desastre pero no se animó a moverse, sucedió ahora. El Gobierno trató de no hacer olas y no se fijó en algo elemental que tendría que haber dicho que la herencia era pesada. No se animaron antes, porque era un Gobierno de globitos donde todo era alegría pero si decían algo iban en contramano de lo que pregonaba Durán Barba”.

Tandil

Tras bromear sobre Raúl Escudero, al decir “es una puerta giratoria, entra y sale como concejal” (NdR: asumió en reemplazo de Pablo Bossio que pidió licencia), expresó que “en febrero de este año dije que estaban matando de hambre a la gente con los aumentos de las tasas. Muchos de los que votaron, incluso de nuestro partido, sobre la creación de una nueva tasa que decían era importante para la seguridad, hay que decirles que aumentaron las tasas un 40 por ciento ya el año pasado, hay más hechos de inseguridad y nosotros nos comimos ese amague y el Gobierno le terminó metiendo la mano en el bolsillo a la gente”.

Añadió que “ahora todos se han dado cuenta que en el presupuesto aumentan poco los impuestos, pero mucho las tasas. Es una gran trampa”.