Cuestiones básicas para los votantes durante las elecciones

Primeramente, mencionó que durante el acto electoral que se celebrará el domingo se escogerán: diputados y senadores nacionales, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Explicó que no es necesario escoger candidatos del mismo partido político en cada uno de los cuerpos, así como tampoco se aceptará la presencia de dos candidatos de distinto partido para el mismo cargo en el sobre.

Asimismo, se aceptará todo aquel voto válidamente emitido. En el caso de que se omita alguna categoría, se considerará en blanco, el cual no tienen incidencia. Al contrario de lo que se cree, que beneficia al candidato que va ganando, el voto en blanco implica un voto menos en la distribución de fuerzas partidarias, por lo que los partidos que se encuentran en posiciones menores van a necesitar mayores adherentes para un resultado positivo.

Por otro lado, también mencionó las obligaciones de quien es designado Presidente de Mesa, para lo cual es necesario realizar una capacitación presencial o virtual en el sitio de la Cámara Nacional Electoral. Entre las medidas básicas que debe tener en consideración se encuentra la disposición de la última versión de su DNI; comprobar que haya un sólo fiscal por cada una de las boletas participantes; la asistencia al establecimiento educativo a las 7 de la mañana; verificar que la urna esté abierta y vacía cuando toma la responsabilidad, con una boleta modelo de cada fuerza partidaria; y revisar que el cuarto oscuro sea inviolable. Una vez iniciado el período de votación, deberá chequear que cada elector que se presenta esté incluido en el padrón y con la última versión del DNI, aunque si la foto se encuentra dañada tendrá que efectuar una serie de preguntas para verificar su identidad.

Aprovechó la oportunidad para aclarar que el DNI tarjeta es el único válido y que el voto es obligatorio para todas aquellas mayores que tengan entre 18 y 70 años.Si alguien mayor de 65, a quien no se le demanda la renovación del documento de forma obligatoria, asiste al lugar de votación, deberá tener a mano el último ejemplar tramitado. Para los mayores de 70 o los jóvenes entre 16 y 18 años, el voto es optativo, aunque sólo podrán votar los que estén empadronados. En caso de no estar, no se lo podrá incluir a mano.

Si faltan boletas dentro del cuarto oscuro, al salir se deberá solicitar que se repongan las boletas faltantes y no pedir específicamente que se repongan las de un partido en particular, ya que puede ser considerado como voto cantado y ser impugnado. El votante tampoco puede ir con una boleta visible cuando se hace la cola para entrar al cuarto oscuro, ya que también puede considerarse inválido.

Si las boletas están debidamente colocadas dentro del sobre pero se encuentra algún otro objeto extraño al acto electoral, se procede a la nulidad del voto. El procedimiento se repite si se incluyen otro tipo de boletas, como las de la popular campaña contra el maltrato animal.

En caso de tener el DNI en trámite, el afectado no podrá votar y luego realizar su descargo pasada la votación, cuando aparezca el registro de infractores. Ante ello se tendrá la opción de pagar la multa correspondiente o presentar documentación que justifique su ausencia, sin necesidad de presentarse en una dependencia policial en el momento. Sin embargo, si el DNI llega antes de las elecciones de octubre, se deberá presentar a votar.

En cuanto a quienes cumplen los 18 años entre agosto y octubre, tienen la obligación de ir a votar de forma obligatoria, debido a que ya están ingresados en el padrón.