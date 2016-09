Cristian Salvi: “Los honorarios que se pagarán a los abogados son bajos”

El titular de la UDAI en la ciudad, Cristian Salvi, se refirió en “Tandil Despierta” al proceso que están llevando a cabo desde Anses con la ley de reparación histórica.

“La primera etapa sigue abierta en los Centros de Jubilados de Tandil donde los abuelos se anotan para saber si les corresponde o no. Nosotros contestamos uno a uno por teléfono para ver si entran o no en el plan. Después está la segunda etapa donde ya deciden si desean o no ingresar en el plan en caso de que les corresponda”, explicó Salvi.

El funcionario de Anses resaltó que “sólo los que van a ingresar en el plan tienen que ir a registrar la huella digital”.

Salvi también habló de uno de los puntos de conflicto que se presentaron en los últimos días en el proceso con relación a los honorarios que cobrarán los abogados en el proceso. “Si a mí me pregutan, con honestidad puedo considerar que los honorarios que se pagarán a los abogados son bajos, pero es lo que dicta el organismo y es lo que hay que cumplir”.

El titular de la UDAI dijo además que “es un proyecto casi moral de reparación histórica” lo que se está llevando adelante con la iniciativa del gobierno nacional.