Confirman que Vera será separado de los cargos hasta que se confirme la resolución judicial

Continúan las fuertes repercusiones en torno a la situación del docente Esteban Vera, sobre quien pesa una condena por estupro en primera instancia y ahora quedó envuelto en un escándalo dado aquella condición procesal, puesto que en su actual ciudad de residencia, San Nicolás, recién ahora advirtieron sobre aquel fallo que pesa en su contra desde marzo.

A tal punto llegó la conmoción, que se registraron las primeras reacciones institucionales. Al decir del diario El Norte de San Nicolás, el condenado será separado preventivamente de sus dos cargos, vicedirector de la Escuela Primaria 30 y profesor de la Escuela de Arte 501, al hacerse público aquella sentencia de marzo pasado.

A más precisiones, la inspectora distrital Mónica Guidi informó a El Norte que Vera se encuentra actualmente de licencia como vicedirector de la Escuela Primaria 30 de barrio Somisa y como profesor de la Escuela de Arte 501 de San Nicolás.

También informó que cuando se le termine la licencia, Vera será separado preventivamente de esos dos cargos hasta que la Justicia se expida en torno a este polémico caso de posible abuso.

“A él (por Vera) ya lo notificamos, no puede volver a la escuela, tiene que presentarse en Jefatura y ahí lo separamos del cargo. Todavía no está separado del cargo porque inmediatamente tomó licencia. No puedo hacer el acta de separación porque él sacó licencia”, comentó Guidi.

La inspectora informó además que Vera tiene dos notificaciones: “Una del 23 que le hace la Escuela 30 y otra que le hace hoy (por ayer) la Escuela de Arte donde también da clases. Y cuando termine su licencia voy a separarlo de los dos cargos”.

“Yo no digo que sea culpable ni inocente porque no lo sé -agregó-. Eso lo determinará la Justicia. Lo voy a separar de los cargos porque cuando hay una causa judicial, cualquiera sea (y sobre todo tratándose de lo que se trata) se procede a la separación preventiva del cargo. La separación implica que irá a cumplir el horario a un organismo o a un lugar donde no haya menores, hasta tanto la Justicia diga si es culpable o inocente”.

La inspectora se refirió además a cómo fue posible que Vera accediera a esos dos cargos teniendo una causa judicial pendiente: “Los docentes solamente debemos declarar que no tenemos sumario ni investigación, no nos piden antecedentes”.

Por último comentó que “a la jefa distrital de Tandil le solicitamos que pida la causa judicial y el informe de situación (de Vera) en el ámbito educativo de esa ciudad”.

La palabra de Vera



En tanto Vera, en diálogo con el diario citado salió a desmentir su situación procesal, incluso poniendo en duda el fallo que pesó en su contra (tal lo publicó este medio) y que a los 20 días de su veredicto fue apelado por el abogado que oportunamente lo representó en el debate en el TOC 1, el doctor Gustavo Ballent, actual concejal del Frente Renovador.

En diálogo con el diario colega, Vera aseguró ayer que “es un problema intrafamiliar que empezó con una discusión, una denuncia y tomó su cauce. Esto fue apelado, fue a Casación, tuvo todos los pasos. No hay nada judicial. Desde Inspección no me pueden decir nada. Yo estoy de licencia, esto me agarró con la licencia inclusive por otras cuestiones personales. Desde Inspección no pueden más que preguntarme qué pasa, porque no hay nada judicial que a mí me impida estar en la escuela. La noticia del diario (El Eco) tiene falacias porque dice cosas que no son verdad, que no están en la causa. Actualmente se está esperando una resolución que va a llevar tiempo”.

Cabe aclarar sobre la acusación a la publicación de este medio, que lo informado se corresponde literalmente a la sentencia que el juez Pablo Galli ventiló tras el debate desarrollado en la sala de debate del Tribunal Criminal. Fallo que efectivamente fue apelado y ahora está en manos de Casación para ratificar o rectificar la resolución que dictaminó el delito de estupro.

El señalado consideró que “esto es todo un chusmerío de un enlace de diario. La noticia es del 6 de marzo. Esto fue apelado y quedó sin efecto. Esta lucha mía contra mi familia, una hermana, tiene cinco años de antigüedad que empezó por una discusión y terminó con esto. Incluso habían puesto violación, le cambiaron la carátula, la pasaron a estupro… han hecho lo que quisieron. Y por algo yo sigo acá, sino estaría adentro. No hay prueba contra mí. El juez determina eso por una convicción. Lo que pasa es que la causa no es la noticia de diario. Inclusive nombra que fui candidato político, nombran una escuela, me condenan como docente y nada que ver. La docencia no tiene nada que ver”.

Finalmente Vera aseguró que “yo no me fui de Tandil por esto. Yo ya estaba acá. Inclusive mi ingreso en la docencia es anterior a todo esto. En San Nicolás vivo desde que empecé a trabajar, unos seis años aproximadamente. La denuncia la hacen en 2012. Mi ingreso a la docencia es previo a esa denuncia. Yo peregriné a la Virgen desde el año 1997, por eso conozco San Nicolás y he viajado siempre acá”, expuso Vera quien ha quedado en el foco de todas las miradas, principalmente por seguir trabajando en instituciones pública e incluso encabezar una lista de candidatos para competir en las PASO.

Docente y político



Como oportunamente se detalló, Esteban Vera es oriundo de la localidad de María Ignacia Vela, donde habrían ocurrido los hechos por los que fue condenado por la Justicia. Desde hace unos seis años reside en San Nicolás.

Además de docente Vera también fue candidato a diputado provincial por la Segunda Sección Electoral en las últimas elecciones, integra un gremio docente (Udocba), publicó un libro sobre la Virgen del Rosario y se desempeñó como fotógrafo en la Iglesia Catedral.

Según se informó oportunamente, Vera fue condenado por “Estupro con acceso carnal” por un hecho ocurrido en noviembre de 2011. En marzo pasado se lo juzgó y fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión.

Los papás de la menor indignados e impotentes



El escabroso y delicado caso que vuelve sobre el tapete a partir de ventilarse una publicación de este Diario en consonancia con los medios colegas de San Nicolás no solo causó asombro y estupor en vecinos de ambas localidades sino en el propio seno de la menor que resultó víctima de aquel abuso.

En efecto, Rubén y su mujer (se preservan sus nombres para guardar la identidad de quien resultó víctima) se comunicaron con esta Redacción para confirmar la especie de lo que comenzó a circular por los medios digitales y no dejaron de señalar su estupor e indignación.

Es que al decir de los padres, hasta ayer ellos creían que Vera estaba preso. Que tras el fallo del Tribunal Oral Criminal, iba a cumplir la condena que le endilgó el juez en su momento.

“Nosotros creíamos que estaba preso ese hdp. Nos habían dicho de fiscalía que los cinco años y diez meses los tenía que cumplir en prisión y ahora nos enteramos por los medios que el tipo anda libre como si nada”, expuso un padre totalmente ofuscado que no le hizo más que remover aquella aberrante historia que le tocó vivir a toda la familia, pero espacialmente a su hija.

“Mi hija estuvo tres años sin poder sacarse la ropa para dormir por el trauma que le causó este tipo y resulta que anda por San Nicolás como si nada. Esto es indignante. Yo confié en la justicia, me dijeron que me quedara tranquilo que iba a tener que cumplir la condena y resulta que me tengo que enterar por los diarios de esta locura”, añadió enfurecido.

Rubén no dejó de recordar incluso el mal momento padecido en pleno proceso, cuando su hija debió afrontar una cámara gesell para relatar lo padecido y él quedó encerrado en una habitación contigua al lado del abusador y de la jueza de aquel entonces, quienes intercambiaban comentarios risueños mientras él se mordía de impotencia y enojo.

“Me dijeron que tenía que cumplir toda la condena en la cárcel y me mintieron. No se puede confiar en la justicia. Después dicen que no hay que hacer justicia por mano propia. Me dan ganas de irme hasta San Nicolás e ir a buscarlo, realmente esto es insostenible”, gritó un hombre desencajado que en su momento aceptó confiar en la justicia y ahora se siente totalmente defraudado.

* FOTO: Juicio desarrollado este año en Tandil