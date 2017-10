Con el oído agudo

EL DEBATE QUE SE AVECINA

A partir del lunes, después de la jornada electoral y con los resultados provisorios de las generales, se pondrá fin a las especulaciones y se abrirán distintos frentes de discusión con vistas a nuevos posicionamientos y reacomodamientos.

A propósito de las modificaciones, ya se aludió en este mismo espacio a los cambios que traerán las elecciones en la estructura del Gobierno municipal a partir de lo que se prevé será la migración de funcionarios del Ejecutivo hacia el Deliberativo.

Pese a las teorías en torno a los candidatos, trascendió que el armado del nuevo gabinete que acompañará al Intendente a partir del 10 diciembre comenzará la semana posterior a los comicios y será el propio Miguel Angel Lunghi quien tendrá la última palabra.

No obstante, en el Legislativo habrá otra puja para definir al próximo presidente del bloque de concejales que responderán a la alianza Cambiemos.



LOS QUE SE QUEDAN

Y en apoyo al actual presidente de la bancada radical Marcos Nicolini, continuarán sus mandatos por otros dos años Gabriel Bayerque y Nora Polich, quienes al principio del actual proceso electoral se mostraron a favor del fortalecimiento de Cambiemos y de la apertura de la lista al PRO, moción que no prosperó.

En la última sesión, en el marco del debate por la autorización al Departamento Ejecutivo para tomar un crédito por 35 millones de pesos con el Banco Ciudad, los tres concejales se juntaron, en pleno debate, para aunar criterios y definir la estrategia de su intervención.

Es que si bien, durante gran parte del intercambio legislativo, la defensa de la postura del lunghismo la encarnó José Luis Labaroní -con apoyo de Matilde Vide-, tanto Polich como Nicolini explicaron los motivos que los definieron a votar a favor del empréstito, al tiempo que reconocieron las políticas de Miguel Lunghi en materia de salud.

Habrá que esperar al 10 de diciembre para ver cómo se reacomodan los espacios políticos en las diez bancas en juego y el mismísimo bloque oficialista, ya con el nicolinismo en minoría y sin representantes del PRO.

LAS ALIANZAS

Los portales de chimentos se hicieron eco de una noticia que tuvo su origen en Tandil, más precisamente en un comercio céntrico donde el abogado Mauricio D’Alessandro adquirió las alianzas para contraer matrimonio con su novia, Mariana Gallego.

Según consignó el sitio web Teleshow, la abogada había sido invitada el viernes al programa “Pamela a la tarde” para abordar temas de la actualidad, pero terminó llevándose una gran sorpresa en vivo cuando se enteró que su pareja ya tenía pautada la fecha de casamiento.

La pareja se había comprometido en septiembre, y ella pensó que la boda sería en abril o mayo de 2018, aseguró en el programa de América. Sin embargo, le mostraron un video del abogado comprando las alianzas en una joyería céntrica de esta ciudad.

“Ese local queda a la vuelta de la casa de su mamá en Tandil”, contó Mariana Gallego, sorprendida por lo que estaba sucediendo. “Es capaz de cualquier cosa”, agregó sobre su futuro marido, con quien está en pareja hace cuatro años.

Y Carlos Monti -que reemplazaba a Pamela David en la conducción- acotó que el jueves “pasó por el Registro Civil y ya tiene turno”.

“¿Pidió fecha y no me dijo? ¿Es el mes que viene? Quería un poquito más de tiempo, igual me hace re feliz”, se sorprendió Mariana ante la noticia. “Lo voy a matar”, expresó alegando que no tiene tiempo de preparar un gran festejo.

EL CELOFAN DE LA DISCORDIA

El compromiso asumido por algunos espacios políticos de llevar adelante una campaña limpia para propiciar el cuidado del medioambiente de la ciudad parece que no alcanzó los resultados esperados.

Al reparto de boletas que la totalidad de los partidos realizó se sumó una incómoda presentación que resguardaba el papel en envoltorios de celofán.

Sin embargo, esta opción -utilizada por dos agrupaciones- marcó una clara contradicción con una propuesta ecológica impulsada por el GEN para prohibir la entrega de bolsas camisetas en supermercados y comercios de la ciudad.

Independientemente de la iniciativa, que presentará avances en el Concejo Deliberante, una de las referentes del espacio que lidera Margarita Stolbizer dejó entrever su molestia frente a la presentación de las boletas y confesó que ya había hecho su descargo correspondiente.

Así, dejó asentada su queja frente a una decisión que apunta a resguardar los papeles del agua u otros ataques externos con una bolsa de celofán, pero que no contribuye con el medioambiente ya que no se trata de un material biodegradable.

SUBSIDIO PARA EL MUSEO DEL JUGUETE

Tal como anhelaban, los integrantes del Museo del Juguete consiguieron un subsidio del Municipio para restaurar un vagón de tren y convertirlo en su sede. El espacio, que está ubicado en Del Valle y Alem, se encuentra muy deteriorado, y esta inyección económica les servirá para ponerlo en valor y alcanzar el sueño de contar con un espacio propio.

A través de un decreto, el intendente Miguel Lunghi autorizó a Contaduría General de la Municipalidad a extender la orden de pago a favor de la asociación civil “Museo del Juguete” por la suma de 35 mil pesos, “en concepto de subsidio con cargo de rendición de cuentas, para financiar gastos de herrería en el vagón a restaurarse para su instalación”.

A juzgar por el estado del material rodante, la institución deberá seguir trabajando para recaudar fondos destinados a repararlo. En ese camino, el fin de semana pasado expusieron su hermosa colección de juguetes antiguos en el laberinto de la Expodiseño que se realizó en la estancia Fuente de la Alegría.

LO QUE UNIO EL FOLCLORE

El viernes por la noche, ya en veda electoral, se realizó la inauguración de la ampliación de la sala de El Cielito, en el marco del sesenta aniversario de la institución tan querida en la ciudad. Uno de los momentos más emotivos del acto fue distinción a los presidentes que pasaron por El Cielito y que, sin dudas, contribuyeron a engrandecer la casa del folclore, hoy conocida en gran parte del país.

Para cumplir con la entrega de las medallas que aportó el Municipio, junto al intendente Miguel Lunghi, convocaron a subir al escenario al jefe de Gabinete Mario Civalleri, a la directora de Cultura Irina Taraborelli, la subsecretaria de Cultura y Educación Natalia Correa, al secretario de Gobierno Oscar Teruggi y al presidente del Bloque de Concejales de la UCR Marcos Nicolini.

A horas de los comicios, parece que el folclore logró unir a los radicales, ya que en el mismo escenario aparecieron Lunghi y Civalleri, junto a Nicolini -ya dispuesto a disputar la interna para 2019- y una de sus fieles laderas Natalia Correa. Cerrada la campaña, bienvenida la convivencia entre correligionarios.

LICITACION PARA TAPAR LOS BACHES

Uno de los problemas que enfrenta el Gobierno municipal -reconocido a viva voz por el jefe comunal- es el alto grado de deterioro que presenta el pavimento de las calles de la ciudad. Por fortuna, la lluvia de fondos de los gobiernos nacional y provincial le dará algo de alivio a distintas arterias, ya que avanzan las obras de fondo en diferentes zonas de la ciudad.

Pero mientras tanto, la comuna salió a licitar un servicio de bacheo, con un costo cercano al millón de pesos. Hasta no hace mucho, eran las propias cuadrillas de la Dirección de Vialidad las que se encargaban de tapar los pozos que se abrían tras las copiosas lluvias.

A priori, hay dos lecturas posibles. En principio, que es tan enorme el número de baches de Tandil que no hay área municipal que alcance para los arreglos. Subsidiariamente, que los reclamos del Sindicato de Trabajadores Municipales por falta de personal en Vialidad tienen algún tipo de asidero ya que el Ejecutivo debe recurrir a tercerizar las tareas.

A más datos, en el decreto de la licitación, la comuna explica que llamó a ocho empresas a participar de la compulsa de precios y solo seis respondieron a la invitación. Tras el acto de apertura de sobres, “el director General de Vialidad municipal informa que la empresa cuya propuesta es la más económica es apta para realizar los trabajos objeto de la presente licitación. Que el precio ofrecido por la empresa Tenue SA Empresa Constructora es el menor y se encuentra por encima del presupuesto oficial por un monto de poca significatividad, considerándose económicamente razonable”.

Finalmente, con las firmas del intendente y del secretario de Planeamiento y Obras Públicas, se adjudicó el bacheo por la suma de 924 mil pesos. A pesar de que este proceso se realizó hace unos meses, aún quedan muchos baches por tapar en toda la ciudad. Para comprobarlo solo alcanza con salir a dar una vuelta en bicicleta, moto, cualquier vehículo a motor o en el transporte público.

BOLETAS EN VEDA

En la víspera, en la zona de La Movediza, los vecinos se alarmaron al observar un gran despliegue policial. Según trascendió, los efectivos que tienen a cargo la zona acudieron a un llamado porque varias personas estaban repartiendo boletas en plena veda electoral.

Si bien las fuentes policiales confirmaron el caso, no trascendió a qué espacio político pertenecían las boletas que se distribuían en el populoso barrio. Sin embargo, los efectivos comisionados a la zona les explicaron a las personas involucradas que no podían distribuir el material de acuerdo con lo establecido por la Justicia Electoral.

EL VIDEO QUE MOVIO LAS REDES

Durante las últimas horas se viralizó un interesante video que realizaron los alumnos de la carrera de Comunicación Social del Instituto de Formación Docente y Técnica 10 “Doctor Osvaldo Zarini”. La producción audiovisual, que tuvo miles de reproducciones y fue compartida por muchos tandilenses, tiene una estética que simula a los juegos electrónicos.

El video, que se extiende unos 9 minutos, se titula “¿Cuánto conocen Tandil los candidatos a concejales”. Allí, los seis debieron responder preguntas sobre fechas como la fundación de la ciudad y la caída de la Piedra Movediza, hacer corresponder las líneas de colectivos con sus colores o ubicar en el plano tres barrios de la ciudad.

Si bien ganó por puntos Mario Civalleri, sorprendió que no recordara dónde está la calle Cerati, central en el conflicto de la toma de tierras del movimiento de Griselda Altamirano en Cerro Granito, en los altos de Villa Cordobita.

Lo siguieron Juan Arrizabalaga, de buen desempeño general, y Rogelio Iparraguirre, quien hizo agua con los colectivos, aunque no tuvo una performance tan desastrosa como el candidato de la izquierda Martín Benítez, de quien se esperaba que conociera -al menos- el valor del boleto obrero.

D’Alessandro, que empezó bien con los datos históricos y los colectivos, no pudo ubicar los barrios en el plano de Tandil, señal de que deberá recorrer bastante si llega al Concejo. Sin embargo, quien menos puntos sacó fue Benítez.

La gran incógnita del trabajo fue que Néstor Auza no formó parte de la creativa competencia entre los seis hombres que encabezan las listas que aspiran a las diez bancas en juego en el Concejo.