Con el oído agudo

TIEMPOS DE CAMPAÑA

Se ha retomado el clima electoral rumbo a octubre y con él comienza a reabrirse el quirófano para que los cirujanos emprendan sus respectivas operaciones, de acuerdo a sus respectivos intereses.

En ese contexto, no por casualidad se viralizó un audio en el que se escuchaba cómo un publicista que se arrogaba trabajar para un candidato pedía a vecinos de pie que se prestaran a un spot en el que expusieran sobre sus necesidades barriales y, a cambio, les ofrecían recursos para abastecer alguna obra, materiales de construcción que sirvieran para su economía hogareña.

El audio que mereció la comodilla del microclima político rápidamente mereció un sinfín de comentarios por las redes sociales. Algunos recriminando la supuesta prebenda y otros considerando que no era nada nuevo, que en todo caso se ofrecían recursos propios, no como la comuna que utiliza los fondos públicos.

Pero la opereta no culminó allí. Cuando luego se propagó el audio de la respuesta del vecino consultado no hizo más que confirmar que se trataba de algo orquestado. Resulta que el presunto vecino respondía que no iba a acceder a prestar su imagen para el supuesto spot porque no tenía mucho por qué quejarse, ya que su barriada, su cuadra, estaba siendo escenario de millonarias obras gracias a los aportes de Cambiemos. Todo resultó consecuentemente muy obvio…

EL PROYECTO QUE NO

FUE Y EL QUE YA ESTA

En medio de un clima electoral donde la susceptibilidad y sensibilidad de los miembros de la casta política está a flor de piel, el proyecto del centro de compras Don Bosco que pugnaba por ser aprobado en la última sesión terminó presa de aquellos intereses políticos que no estaban en condiciones de resolver un asunto privado con consecuencias públicas que promoviera un disgusto popular.

Así, trascendió que desde el oficialismo se le prometió al responsable de la inversión inmobiliaria comercial que aguarde hasta después de octubre para que la iniciativa prospere, para lo cual el privado se mostró más inquieto aún, considerando que después de diciembre, con la nueva conformación legislativa, más cuesta arriba le resultará al oficialismo, con las consabidas diferencias internas que ya resultan indisimulables, más los nuevos actores que entrarán en la escena parlamentaria.

Y a propósito del proyecto comercial, también no por casualidad algunos actores dejaron trascender que resultaba llamativa la postura de algunos ediles a la hora de tratar el convenio urbanístico de un paseo comercial cuando a la vuelta (literalmente en calle Ecuador y avenida Don Bosco) ya se comenzó a levantar un emprendimiento comercial de menores pretensiones edilicias. De hecho, los curiosos pueden ingresar a la página web PaseoDonBosco.com para conocerlo.

Al decir de la iniciativa comercial, se trata de un emprendimiento familiar, planificado durante 2016 y en construcción durante 2017.

“Localizado en el corazón del área turística de Tandil, sobre la avenida Don Bosco en esquina con la calle Ecuador, ubicado en un terreno elevado con vista hacia el Cristo de las Sierras”.

A más precisiones sobre el proyecto ya en plena ejecución, cuenta que “el plan consta de dos etapas en el área, la primera a inaugurarse durante la segunda mitad de 2017 consiste en la construcción y creación de un almacén y ferretería express y un área orientada a localizar food trucks, y la segunda, a desarrollarse durante 2018, apunta al desarrollo de locales de diversos rubros, de marcas conocidas con espacios recreativos”.

Cabe aclararlo, el emprendimiento en cuestión no mereció mayores reparos puesto que responde a los indicadores allí trazados y no está obligado por el PDT para tramitar un convenio urbanístico, cosa que sí merecía el “otro” paseo Don Bosco que quedó en Comisión de Obras Públicas porque el privado pretendía una construcción mayor a la permitida por el mismo ordenamiento territorial.

PROMESAS SOBRE EL BIDET

En tiempo de campaña, se insiste, algún memorioso y/o meticuloso candidato opositor no solo presenta su propuesta electoral sino que hace llegar a entidades varias las anteriores plataformas del lunghismo que, en forma de folletos, entregaron en los distintos domicilios de la ciudad en campañas anteriores que, al decir de los hechos consumados, o se repite o se ha incumplido, con la salvedad que aún el Gobierno cuenta con dos años para responder a los compromisos asumidos.

A la hora de repasar aquellas promesas, nobleza obliga, algunas varias se cumplieron y, al decir de la mayoría de los votantes, está más que conforme porque así lo expresaron en las urnas una y otra vez desde 2003 a la fecha.

Sin embargo, hay anuncios varios en aquellas campañas que hoy se repiten. Por caso, campaña 2013, Atilio Magnasco encabezaba la lista de concejales. Allí se escribió cual compromiso “el desarrollo progresivo de ciclovías y/o senderos seguros e implementación del sistema de bicicletas públicas”. Aún se aguarda por ello y forma parte de las propuestas de la actual campaña. Lo mismo con “incrementar la cantidad de suelo urbano para facilitar el acceso a la primera vivienda para familias jóvenes y mujeres solas con hijos menores”.

En aquellos días se habló de “plan de pavimentación en los barrios y la creación del fondo municipal para reparación de veredas”.

No podía faltar (ahora tampoco) la “nueva regulación del tránsito pesado en el caso urbano y el centro de servicios logísticos”, como el “plan de reordenamiento integral del tránsito y la movilidad urbana”.

Hablando de planes, hace cuatro años se prometió la forestación urbana y “una nueva normativa para la tenencia responsable de mascotas”. Otra promesa infaltable versaba sobre las gestiones “para la creación del Departamento Judicial Tandil”.

Ya en 2015, con Lunghi proponiéndose para otra reelección acompañado por Juan Pablo Frolik y Marcos Nicolini en la lista de concejales, se replicaría buena parte de aquellos compromisos y más, algunos más.

Hablaría (y escribirían) esta vez de la “creación de una empresa municipal de pavimentación” (la ciudad muestra un récord de baches). Como no se pudo en dos años, se insistiría con “nuevas políticas de promoción para la generación de suelo urbano, que facilite el acceso a la tierra y la vivienda”.

Entusiasmados, escribieron en la plataforma la conformación de un organismo municipal de estadísticas locales, “con los datos actualizados anualmente de todos los aspectos de la vida económica, social y productiva de Tandil”. En efecto, se creó la estructura con los nombramientos políticos para tal fin… eso sí: no se conoce un solo resultado de las prometidas mediciones, entienden desde la oposición.

En tren del prometido “Tandil saludable, verde y sostenible”, se escribió sobre “un nuevo esquema de gestión de los residuos sólidos urbanos, camino iniciado junto a Usicom SA, con la incorporación de tecnología en el actual Relleno Sanitario, avanzando hacia un esquema de compactación y posteriormente de clasificación y separación en destino para la sostenibilidad ambiental”.

MACRI EN TANDIL

Con vistas a las elecciones generales del próximo octubre, los espacios políticos comienzan a reforzar la campaña en un nuevo intento por mejorar los resultados electorales de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En ese marco, Cambiemos mantiene una recorrida por una treintena de distritos que considera “cruciales” para mantener y superar el caudal de votos, encabezadas por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.

En ese tren, no se descarta un nuevo desembarco de la máxima autoridad del país a la ciudad, en una actividad proselitista que podría llevar adelante junto a los candidatos a legisladores nacionales y provinciales.

Si bien no hay confirmación, trascendió en las últimas horas que el Gobierno maneja un mapa de prioridades en 35 ciudades bonaerenses en las que busca hacer foco.

Entre las escalas que el equipo de campaña define aparecen La Plata, General Pueyrredón, y especialmente Mar del Plata, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Tres de Febrero, Morón, San Isidro, Almirante Brown, Merlo, Vicente López, San Miguel, Pilar, General San Martín, Moreno, Florencio Varela, Avellaneda, Tigre, Malvinas Argentinas, Berazategui, Esteban Echeverría, José C. Paz, Tandil, Olavarría, Escobar, Hurlingham, San Nicolás, Ituzaingó, Junín, San Fernando, Berisso, Ezeiza, Necochea y Azul.

VISITA

A propósito de la llegada de funcionarios provinciales, en cumplimiento con una estrategia electoral que busca poner énfasis en las acciones impulsadas, para mañana se prevé la presencia del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre.

La visita del funcionario de la administración bonaerense se dará en el marco de la presentación de las reformas en el Registro Civil del centro, en una actividad que tendrá lugar en horas de la mañana.

REUNION POSTERGADA

El miércoles pasado, concejales de la Comisión de Obras Públicas tenían programada una reunión con el secretario de Desarrollo Económico Local. El motivo del encuentro era conocer los detalles del futuro centro de logística, polo agroquímico y playa de trasbordo de camiones que el Ejecutivo pretende concentrar en tierras del Estado nacional, precisamente, en el campo que se conoce como La Huerta y por el funcionamiento del excentro clandestino de detención.

Aparentemente, Jaime Feeney suspendió la cita porque le surgió un viaje, lo que provocó cierta molestia entre ediles del oficialismo y de la oposición. Es que le vienen reclamando hace muchos meses que eleve el proyecto para el centro de logística y el polo agroquímico, ya que quieren conocer a ciencia cierta de qué se trata para saber cómo se planifica la ciudad. Según argumentaron, la información es clave a la hora del tratamiento de expedientes vinculados a excepciones, por ejemplo, de las empresas que comercializan y acopian fitosanitarios.

Por otra parte, abrochar la reunión con Desarrollo Económico Local había sido todo un logro. Después de varios reclamos de la oposición y de intentos frustrados de la oficialista Nora Polich, lograron el compromiso del funcionario del Ejecutivo en plena sesión. Había ocurrido hace un par de semanas, cuando Feeney asistió a presenciar el debate por el nuevo régimen de habilitaciones, Pablo Bossio le recordó que estaban sumamente interesados en conocer los detalles de la iniciativa y el funcionario accedió a subir para contarles de qué se trata.

Incluso, en ese ámbito el radical Matías Meli informó que participa de reuniones que se realizan cada quince días donde se discuten aspectos vinculados tanto a las gestiones como a la trascendental obra.

A priori, el cónclave con Feeney se postergó para el 19 de octubre próximo, lo que causó desilusión en las filas propias y ajenas, en un momento en que la interna radical se pone cada vez más caliente y ha elegido como principal escenario el primer piso de la Municipalidad.

LLAMADO DE

ATENCION

PARA ECONOMIA

Una vez más, los concejales de la oposición le llamaron la atención al secretario de Economía, en esta ocasión, por las demoras en la elevación de expedientes que necesitan el okey del Legislativo. Fue durante el tratamiento de la convalidación del contrato de locación con el club Excursionistas, donde el Municipio utiliza un local para talleres vinculados a la discapacidad y la tercera edad.

Beatriz Fernández remarcó que el contrato puesto a consideración era de enero, es decir que llevaba nueve meses en ejecución, y se extendía por un año. “Votamos la cosa finiquitada”, se quejó. También advirtió que este tipo de situaciones luego son las que objeta el Tribunal de Cuentas y obliga al Ejecutivo a realizar los descargos.

Recordó que en 2014 les ocurría lo mismo, entonces hablaron con el secretario de esos tiempos, Gastón Morando, quien entendió los argumentos y se puso a tiro con los tiempos de los expedientes que requieren de la convalidación del Concejo.

Sin embargo, en la gestión de Binando, otra vez detectaron que los contratos llegan con 8, 9 o más meses de retraso. Por ese motivo, pidió hacer una carta desde la secretaría del Concejo para solicitar que los expedientes se eleven en tiempo y forma. Enseguida consiguió el apoyo de Pablo Bossio y de María Eugenia Poumé, quienes coincidieron con la demanda del massismo.



ZONA VANDALICA

Indignada quedó una vecina del barrio Las Tunitas por la respuesta que le dieron desde la Usina ante un reclamo.

Sucedió que en De los Granaderos al 300 hace meses que están las luminarias rotas y en diversas oportunidades reclamaron sin respuestas.

No obstante, ahora sí tuvieron respuesta, solo que fue verdaderamente insólita.

Cuando la vecina llamó para pedir que arreglen las tres luminarias rotas, porque la arteria es una “boca de lobo”, la persona de la Usina que la atendió le dijo tajantemente que no las van a arreglar nunca más porque es considerada “zona vandálica”.

Por lo tanto, los vecinos que pagan sus impuestos, no solo deben soportar que nadie los cuide, que nadie controle que no rompan las luminarias, sino que tampoco tienen derecho a reclamar lo que les corresponde, tener la cuadra mínimamente iluminada.