Con el oído agudo

CHICANAS VAN, CHICANAS VIENEN



La irrupción en la arena política electoral del candidato Mauricio D’Alessandro sigue generando contrapuntos con el resto de la casta política y prometen nuevos capítulos rumbo a octubre. Esta vez, la idea del mediático abogado sobre expropiar el expoliclínico ferroviario (aquel que alguna vez eligió el propio Lunghi para su sueño del hospital pediátrico luego cristalizado por el “Papá Noel” Blanco Villegas con un proyecto más ambicioso levantado frente al Santamarina) generó un intenso cruce con otros dirigentes, principalmente el concejal José Luis Labaroni, quien optó como crítica a la iniciativa en cuestión apelar a la ya utilizada chicana de que el candidato massista no está en la ciudad.

“D´Alessandro no conoce la ciudad, ni su problemática, y además tiene un profundo desconocimiento sobre el Sistema Integrado de Salud de Tandil”, postuló el edil oficialista, quien agregó que se trata de un sistema complejo que “no requiere de un abordaje audaz, por más propositivo que sea”, expuso entre sus argumentos el concejal oficialista que, rápidamente, vía twiter, tuvo el contragolpe del atento aludido.

Así, D’Alessandro le recordó al edil y todo aquel que quisiera leer y escuchar que Labaroni vivió en Río Negro, Neuquén, Ayacucho y los dos años anteriores a ser concejal fue asesor del senador Carlos Fernández en La Plata.

Sin prisa pero sin pausa, el candidato de 1País insistió en que “el punto no es si hay que vivir o no, porque ya vimos que él no vivió. El punto es si queremos rehabilitar el expoliclínico”.

Pero si faltaba una chicana más, ni lerdo ni perezoso también reseñó su paso por el Hospital Santamarina. “Lunghi le pidió la renuncia cuando fue administrador del Hospital y obviamente no fue porque fuera una maravilla”, cerró no sin ironía.

Para aquellos desmemoriados, Labaroni fue uno de los funcionarios que debió dar un paso al costado tras el escandaloso suceso bautizado periodísticamente como el caso formol.

OTRA CRITICA LLAMATIVA

Dentro del cruce entre el concejal y el candidato a serlo, también otros observadores no dejaron de rescatar un párrafo que Labaroni hizo en tren de argumentaciones que pretendían criticar al abogado.

Dirigiéndose a D’Alessandro señaló que ” debería entender que las grandes estructuras hospitalarias empiezan a ser reemplazadas por subsistemas de prevención a través de la atención primaria”. Esto es así pues -indicó Labaroni- dentro de los hospitales la prioridad giró desde hace mucho tiempo hacia el desarrollo de las Terapias Intensivas, cuya principal problemática no es la instalación de habitaciones y camas , que es un gasto menor en un proceso de inversión en salud, sino sostener esa estructura especializada con recursos humanos y tecnología”.

Para dichos observadores, la mirada crítica del edil oficialista pareció más apuntar a su propio gobierno que al aspirante a ocupar una banca, dado que si hubo alguien quien alimentó más estructuras centralizadas (y aún va por más) fue el mismísimo Lunghi…

EL MAMOGRAFO DE LA DISCORDIA

En medio de anuncios de licitaciones y nuevos servicios por prestar desde el Sistema Integrado de Salud, llegaron a este Oído los malos humores y rispideces que se respiran puertas adentro, con actores que no se llevan de la mejor manera y transformando una pésima convivencia que solo el pediatra sabrá como sobrellevar.

Cuentan que días pasados el jefe comunal recibió a una vecina que “más triste que enojada” (según detallaron) le comunicó que desde el Hospital le dijeron que el turno para una colecistectomía es para dentro de dos años…sí en dos años.

Semejante panorama hizo que Lunghi levantara en cólera y convocó a una reunión con todos los responsables para la semana entrante.

Pero no todo quedó allí. La convocatoria del jefe comunal no hizo más que recrudecer las evidentes diferencias entre los principales actores del polo sanitario, sobre todo cuando trascendió el tenor de la convocatoria que hizo la mismísima Sandra Fraifer (una de las protagonistas de los enconos internos).

“Se que es un tema que heredamos varios, pero no por eso menos irritante y tenemos que dar una solución a la brevedad”, fue el encabezado de la convocatoria que envió la funcionaria y mereció el enfado de varios, ya que la compararon con la expresidenta Cristina que hablaba de herencia después de ocho años de gobierno.

En medio de la tensión reinante, trascendió que la polémica aparece por el mamógrafo móvil, lo que algunos lo consideraban algo así como un pequeño orgullo ya que es uno de los pocos existentes en toda la provincia propiedad del Municipio.

Se escuchó al respecto que en el 2015 se atendieron más de 600 mujeres en los distintos Centros de Atención Primaria de Salud y durante el 2016 y hasta la fecha no se hicieron más recorridas porque Fraifer así lo habría dispuesto.

Respecto a la decisión asumida por la vicepresidenta del Sistema Integrado de Salud, contaron a este Oído que en contra de la casi totalidad del cuerpo médico y enfermería, sostiene que, como en Suiza, no se deben hacer rastreos de estas patologías, manteniendo el criterio de que el análisis le puede causar a la paciente trastornos psicológicos. Para dicho criterio muestra estadísticas de Suiza y Canadá que, al entender de los disidentes a la doctora, dichos países están lejos, muy lejos de la realidad argentina. Mientras tanto, el mamógrafo en cuestión que fuera orgullo de muchos, luce inactivo en la playa de estacionamiento del Debilio Blanco Villegas.

ESTAN LISTOS LOS BLOQUES

Por estos días, el Movimiento Primero de Octubre entregó los primeros 10 mil bloques a la Secretaría de Desarrollo Social, que serán utilizados para el Programa de Mejoramiento de Viviendas. Tarde pero seguro, la organización que lidera Griselda Altamirano cumplió con su parte del último acuerdo con el Municipio, tras el último conflicto que mantuvo a la organización en un acampe muy cerca de la ventana del despacho del intendente Miguel Lunghi.

Contra los pronósticos más agoreros, la agrupación puso en marcha la bloquera y sorteó el último inconveniente que afrontaba, que estaba vinculado a la facturación. Es que en los términos del convenio se había acordado que la comuna entregaba el material y luego le vendían los bloques a 4 pesos cada uno, aunque debían emitir factura como cualquier otro proveedor del Estado. Según trascendió, lo solucionaron a través de la inscripción en el monotributo social.

En mayo del año pasado, Altamirano inició una huelga de hambre en la Municipalidad, en reclamo de ayuda social para los integrantes del movimiento. Luego de 21 días de acampe, negociaciones y hasta una medida cautelar para preservar la vida de la militante, la protesta se destrabó con una salida pacífica y la oferta de Desarrollo Social para que trabajaran en una bloquera.

Las instalaciones de la fábrica de bloques ubicada en Villa Cordobita se inauguraron en enero pasado y nueve meses después dio a luz los primeros diez mil bloques. Cumplidos los términos del acuerdo, los funcionarios del Municipio estarían dispuestos a darle continuidad a esta actividad, ya que el material es bien recibido por las familias vulnerables que necesitan sumar una habitación o un baño a sus viviendas.

SE ABRIO EL DIALOGO CON LA RED

Y en relación a la Secretaría de Desarrollo Social, trascendió que en los últimos quince días se produjeron varias reuniones con la nueva conducción de Red Solidaria. Tras la salida de Silvia Nosei de la entidad para convertirse en candidata a concejal por Unidad Ciudadana, el diálogo estaba cortado.

Según le contaron a este Oído, los encuentros fueron “en buenos términos” y avanzaron para ponerse de acuerdo en algunas cuestiones vinculadas a la intervención en las problemáticas sociales. En principio, la Red presenta un formato de trabajo sobre la urgencia, por lo cual se intentará coordinar acciones. Para cumplir con el objetivo, ya hubo intercambio de teléfonos para poder chequear los casos a través del Whastapp y evitar las superposiciones.

CUMPLEAÑOS FELIZ

La última sesión del Concejo Deliberante fue el ámbito elegido por algunos ediles de la UCR para homenajear y reconocer a su par Adolfo Loreal. Justo el jueves, era su cumpleaños, fecha muy especial para el profesional, que suele hacer un balance.

Antes del debate de los temas del orden del día, Nora Polich pidió la palabra para desearle un feliz cumpleaños y reconocer su rol dentro del bloque, al decir que “es de las personas que se hacen necesarias en los grupos” y ponderó sus palabras de aliento, entre otras cualidades. Loreal agradeció el gesto, como así también la posibilidad de la experiencia de pasar por la función pública.

Ante la sorpresa de unos y otros, todos terminaron cantando el feliz cumpleaños desde sus bancas y se pararon para saludar a Loreal, quien recibió los gestos de afecto con franca emoción.

APERTURA EN PROCESO

A comienzos del mes pasado el presidente de la Nación rubricó el decreto de designación de la letrada que estará a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante los juzgados de Primera Instancia de Azul, y desde entonces se avanza con el proceso para concretar la apertura de la dependencia creada por ley junto con la Fiscalía Federal en 2003.

Con el objetivo de iniciar la actividad antes de fin de año, personal de la Defensoría General de la Nación inició las gestiones correspondientes para hallar un inmueble donde funcionaría la nueva estructura.

En ese marco, según pudo saber este Oído, se solicitó al Municipio la posibilidad de ceder algún espacio, por lo que aún se aguarda una respuesta oficial para continuar con el trámite de apertura de la oficina local que estará a cargo de la abogada Victoria Sánchez Soulié.

LA CAMPAÑA

QUE SE VIENE

Tras cerrar una semana con intensa actividad oficial, especialmente este jueves, parece que continuará la maratón de visitas de funcionarios provinciales con miras a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

Con el foco puesto en resaltar temas de la gestión, en lo que se presenta como la estrategia electoral de Cambiemos, no se descarta la presencia de candidatos nacionales, provinciales y seccionales en Tandil para las próximas semanas.

En el marco de la campaña que se retoma hoy, según lo establece el Calendario Electoral, el objetivo del oficialismo apuntará a recuperar votos y reforzar en aquellos distritos donde se lograron resultados favorables.

En el caso de Tandil, el desafío sería que la lista de candidatos a concejales que encabeza Mario Civalleri pueda mejorar los resultados obtenidos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto, en al menos tres puntos.

Las actividades proselitistas se planificarán bajo esa premisa, pero sin actos de lanzamiento o cierre sino enfocadas en caminatas, reparto de boletas y contacto con los vecinos, con la apuesta también de que la participación de votantes crezca.

Por lo pronto, el PRO cumplió ayer con la primera jornada de timbreo de la campaña para octubre por las calles de la ciudad.