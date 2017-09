Con el oído agudo

FALLO, ALIVIO Y DESPUES

La resolución de la Cámara de Apelaciones de Azul en torno el caso Diéguez trajo alivio en el lunghismo que, a pesar de la incomodidad supo sostener al funcionario condenado que ahora, con la resolución absolutoria, salió a la palestra con mayor presencia que durante este período de incertidumbre procesal y consecuente ostracismo público.

Pero más allá de los humores políticos frente al caso, a todas luces fue una victoria jurídica la que logró dar vuelta la condena en primera instancia, a partir de hábil defensa del abogado particular Jorge Dames y su equipo de trabajo.

Claro que la resolución no dejó nada feliz al Ministerio Público, que trabajó y mucho en una instrucción compleja para que el resultado logrado en el Tribunal local fuera revertido en Azul. Si bien anticiparon que desde la Fiscalía General se evaluará la posibilidad de apelar la resolución camarista, propios y extraños confiaron que resultaría casi imposible dar vuelta la sentencia en cuestión ante la Corte, especialmente considerando el tipo de delito que estuvo en discusión.

Pero la historia judicial con sus consecuencias políticas no queda aquí. A partir de la resolución camarista se respiran aires más optimistas frente a la otra pesada causa que pesa sobre funcionarios lunghistas.

A más precisiones, la causa por las anomalías con la concesión del Hipódromo ya fue elevada a juicio con los ya detallados funcionarios imputados, más allá del propio empresario a cargo de la otrora concesión del circo de carreras.

Actualmente dicha resolución del Juzgado de Garantías (la elevación a juicio) fue apelada por el abogado del empresario, el doctor Manuel Marañón, mientras que su colega Dames, como lo hizo con el caso Diéguez, optó por no apelar e ir directamente al debate.

Más allá de lo que resuelva en torno al recurso de apelación propiciado por el exconcesionario, reina más optimismo en los lunghistas porque salvando las distancias y si bien los delitos fueron tipificados con otra carátula contra los señalados (Oscar Maggiori, Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia) podrían tener la misma naturaleza respecto al espíritu que merecieron las distintas interpretaciones, incluso entre los jueces.

Como oportunamente se informó, para el exsecretario de Desarrollo Local se les endilga el delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en tanto que para con Alassia la figura es más gravosa, se habla de “Peculado”.

DE ADVERSARIO POLITICO

A ALIADO ESTRATEGICO

No faltó nadie a la cita por el cumpleaños del padre Raúl, quien merecidamente fue distinguido con las llaves de las ciudad. Y si bien en el acto propiciado en el Salón Blanco fueron todas loas, a no pocos memoriosos se les escapó los primeros días de la gestión lunghista, cuando la desconfianza se respiraba para con el religioso, quien incluso antes de la irrupción lunghista al Gobierno se lo bautizó como el “otro intendente”, en tiempos de crisis profunda en el país y en la ciudad también, con un intendente interino como Indalecio Oroquieta quien supo recostarse en el trabajo social de Troncoso para apagar los incendios que se le propagaban sin solución de continuidad.

Aquel mote ganado a fuerza de gestión, entonces, valió ciertas desconfianzas entre el pediatra y el religioso que, incluso, mereció que el radicalismo se recueste en la labor de los pastores evangélicos para disimular aquella distancia que había con un cura como Raúl que, encima, tenía línea directa con referentes provinciales y nacionales, incluso más afianzada que el propio por aquel entonces inexperto Ejecutivo.

Con el paso de los años de la convivencia y de las gestiones, ambos indiscutidos líderes políticos del pago lograron una afinidad que ayer, por caso, se evidenció sin pruritos, aunque, claro está, manteniendo sus diferencias ideológicas que ninguno se encargó de disimular nunca.

En tren de esa buena relación, alcanzó con presenciar el cruce de ayer en medio de la distinción, cuando el jefe comunal en tren humorístico se dirigió al público y señaló que como ahora Raúl tiene las llaves y como dueño de la ciudad será él el responsable de todo aumento de las tasas, lo que despertó la sonrisa de los presentes que se vieron más sorprendidos aún con la rápida reacción del religioso, quien ni lerdo ni perezoso le dijo: “Entonces voy a participar de los ingresos”. Un cruce que se cerró con un cálido aplauso del auditórium.

EN SAN ISIDRO

El intendente Miguel Lunghi participará de un nuevo Foro de Intendentes de Cambiemos. La cita será este viernes al mediodía en San Isidro, tierra del oficialista Gustavo Posse.

El encuentro estará encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal y por el jefe de Gabinete de Ministros, Federico Salvai, y será una buena oportunidad para evaluar los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del pasado 13 de agosto y para proyectar la estrategia del oficialismo con vistas a las generales del próximo 22 de octubre.

MAS VISITAS

A propósito de las elecciones, y con el triunfo de Cambiemos, la campaña que se iniciará pronto marcará un cambio en la estrategia del Gobierno, ya que apuntará a reforzar la gestión con actos y presencias en ciudades bonaerenses.

En ese marco el gobierno de Miguel Lunghi aguardará por la visita de algunos funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal para cumplir con actividades que destaquen las acciones llevadas adelante.

A la presencia del ministro de Producción, Javier Tizado, este jueves a propósito de la primera Fiesta de la Industria, se prevé para este jueves el desembarco de Cristian Ritondo.

En principio, la llegada del responsable del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires será para la entrega de móviles policiales para reforzar la cuadrilla de unidades que utiliza la Policía Bonaerense en el distrito.

En tanto, la inauguración de un Punto ARBA, un nuevo modelo de gestión que apunta a mejorar los servicios que se brindan al contribuyente, en Tandil podría contar con la presencia de autoridades de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

¿LAS HERIDAS CERRARAN?

Se suele considerar que ante una derrota o resultado no tan favorable de acuerdo a las expectativas puede generar pase de facturas y quiebres internos. Algo de eso estaría respirándose en 1País, donde Mauricio D’Alessandro habría recibido información y/comentarios adversos sobre los compañeros de lista.

A más datos, no se estaría transitando por la mejor de las relaciones, fundamentalmente con su amigo el mutualista, quien fiel a sus orígenes partidarios estaría más preocupado en ser prenda de unidad del peronismo vernáculo que potenciar la candidatura del mediático abogado.´

En otro plano, también estaría la candidata Nilda Fernández, quien haciendo la plancha le alcanzaría para ingresar al Concejo sin mayor esfuerzo.

Habrá que aguardar hasta dónde llegan estos ruidos y presuntas interferencias entre los candidatos del massismo. Si se trató de meras conjeturas en un clima enrarecido por el resultado de las PASO, si se disimularán las diferencias de aquí a octubre, o directamente no habrá diálogo incluso una vez sentados en las bancas.

Por lo pronto, cuentan desde las entrañas massistas que algunos otros dirigentes que ocupan candidaturas más debajo de los nombrados habrían amagado con dar un portazo y renunciar frente a la indiferencia que padecen de uno y otro referente que, a estas alturas, parecen compenetrados en jugar cada uno su juego.

OTRO TRAGO AMARGO

Otra fuerza que no estaría atravesando su mejor momento sería el randazzismo, cuyos exponentes locales colisionan a partir de sus propias impotencias por el magro resultado obtenido y las pocas expectativas de levantar cabeza en octubre.

Como también suele suceder tras un magro resultado, buscar responsabilidades o responsables y, en este caso, la apuntan al cabeza de lista, el mismísimo Néstor Auza quien fiel a su estilo, poco le importa el resto y hace la suya.

Algo de eso habría ocurrido días pasados cuando fue a reunirse con el mismísimo Diego Bossio en pos de alguna estrategia común de aquí en adelante, pero el veterinario se olvidó de llevar a sus compañeros de lista, quienes quedaron con las valijas preparadas para el viaje en cuestión.

Otro dato revelador de estas discrepancias internas fue por una reunión en un hotel céntrico donde se iba a trabajar una encuesta de focus group (es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales), para la cual necesitaban llevar gente que diera su punto de vista para analizar las debilidades del candidato en pos de mejorar su performance de cara a octubre.

Lo curioso es que el veterinario prefirió llevar a la cita a un par de allegados de él, que no hicieron más que hablar bondades del candidato, por lo que flaco favor se hizo para el pretendido trabajo.

NUEVA POLEMICA EN

LA IGLESIA MATRIZ

Una vez más parece que levantaron polémica los dichos del cura Fernando Lede Mendoza, quien al parecer su compromiso social más allá de la cuestión religiosa incomoda a algunos feligreses.

Así al menos se expuso en las redes sociales donde algunos vecinos que dijeron participar de una reciente misa se sintieron incómodos hasta la ofensa porque el cura habló sobre la desaparición del Maldonado en plena misa.

“Acabo de levantarme e irme de la misa en Sagrado Corazón en Tandil, el padre Fernando se puso a hacer adoctrinamiento político, y si tengo que aceptar que encapuchados violentos que pretenden alterar el orden constitucional de un país, refregándose en los derechos de los demás, hoy sean presentados como mansos pastores cristianos y un cura desde el altar del Dios de todos nos reproche no participar activamente del delirio, entendí que erré la misa. Dios me entenderá o no. Espero que sí”, rezaba uno de los comentarios llamativos de uno de los vecinos por facebook.

FALLO LA INVITACION

En la última semana de agosto, en el Comité de la UCR se llevó a cabo un debate y reconocimiento a Elvira Rawson, y con ella a la militancia femenina.

Parece que la convocatoria fue algo extraña, ya que se hizo en el marco de un plenario, pero no se circularon invitaciones o recordatorios, por lo que algunas militantes no pudieron acercarse ni tampoco algunos concejales.

GENERANDO PRECEDENTES

El calendario atlético deportivo de la ciudad viene manejándose con los pronósticos del tiempo.

En la semana, una de las instituciones que tenía fecha para este sábado, en conferencia de prensa informaba del cambio de día, poniendo como fundamento el mal pronóstico que se esperaba para el sábado en la ciudad, finalmente confirmado.

Llama la atención el hecho de postergar una prueba atlética a futuro, teniendo en cuenta que todos los organizadores deben esperar al mismo día de la prueba para decidir la suspensión de la misma.

ENOJO CON TRANSITO

De confirmarse la advertencia de una usuaria de Facebook, mañana va a haber ruido en el área de Tránsito comunal.

Según cuenta la mujer en la red social, dejó estacionado su auto en la zona céntrica y cuando volvió una inspectora la anotició de que se lo habían llevado porque no tenía documentación. La agente le aclaró que cuando se bajó del auto, ella misma la había llamado pero no le hizo caso, con lo cual se llevaron el vehículo “por carecer de documentación”.

La contribuyente asegura que no es así, que tiene “todos los papeles”. Para colmo de males, cuando fue a quejarse a la calle Belgrano al 900 se encontró con 15 inspectores que -se quejó- ante su reclamo se burlaron de ella. Aseguró que mañana se presentará con un abogado para cargar contra los agentes involucrados en su caso y contra la Dirección, al entender que no le secuestraron el vehículo sino que “se lo robaron”.