Con el oído agudo

NUEVA SECRETARIA EN EL CONCEJO

El enroque llegó al Concejo Deliberante antes del anuncio de la lista de Cambiemos que compitió en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Primero se fue la secretaria Paula Allegro (la integrante de la juventud quedó octava entre los aspirantes a una banca) y llegó el exdirector de Turismo y exdirector de Cultura Ernesto Palacios para trabajar en las oficinas del primer piso. Y en las últimas semanas desembarcó Melisa Greco, sexta aspirante del radicalismo a una banca legislativa.

Greco, que es profesora de Historia, trabajaba en el Archivo Municipal que funciona en la Casa de la Cultura, en la histórica esquina de Rodríguez y Belgrano. Con la interna de la UCR, la joven militante quedó en un lugar incómodo, ya que es sabido que la subsecretaría que conduce Natalia Correa se inclina por el nicolinismo a la hora de alinearse en alguno de los bandos correligionarios que se perfilan para 2019 a favor y en contra de la sucesión de Miguel Lunghi y de un recambio generacional.

De este modo, en las sesiones, se la vio a la joven profesora trabajando codo a codo con Matilde Vide y José Luis Labaroní, los concejales oficialistas que reportan directamente a la planta baja de la Municipalidad. Hay que decir que más allá de las diferencias de matices, la flamante secretaria mantiene buena relación con todos los legisladores oficialistas.

LA LLAVE PARA TRONCOSO

La comunidad religiosa de Tandil prepara un gran festejo para los 80 años del padre Raúl Troncoso. La celebración será el próximo sábado 9 de septiembre, en el gimnasio del colegio San José, con un almuerzo a la canasta al que están invitados todos los vecinos que quieran asistir.

Pero antes, el Municipio le hará al párroco un homenaje muy especial, en el despacho del intendente Miguel Lunghi, desde las 11. Según trascendió, el bueno de Raúl va a recibir la Llave de la Ciudad, una distinción que no ha sido muy difundida, pero que reviste de gran importancia.

Hasta donde recuerda este Oído, durante la gestión actual solo obtuvo este lauro Juan Martín Del Potro. Por ese motivo, y sin dudas, es un reconocimiento más que merecido por todas las obras que el sacerdote ha llevado a cabo en esta comarca serrana.

Luego del acto en la Municipalidad, el padre se trasladará a las instalaciones de San José, donde será el centro de todas las atenciones en un gran almuerzo junto a la comunidad católica. Sumado a eso, están recolectando dinero para comprarle un regalo, en recuerdo para entregarle en esa fecha tan especial.

TRASBORDO Y POLEMICA

Llegó hasta este Oído el malestar de los pasajeros de la Línea 502 (Blanca) por un incidente que vivieron hace unos días, a partir de una obra de infraestructura que desarrolla el Municipio en la zona de La Elena. Concretamente, se trata de la extensión de la cañería de nexo de red de agua potable, cuya ejecución mantuvo el tránsito cortado.

Según los pasajeros, cerca de ingresar a Juan B. Justo, el chofer les indicó que tenían que descender de la unidad y hacer un trasbordo a otro colectivo, ya que no podían pasar por la avenida. Mientras las madres con niños pequeños y las personas mayores se organizaban para acatar la disposición, una mujer elevó la voz para opinar que deberían buscar una solución menos traumática para el pasajero ante la ejecución de una obra, por ejemplo, la modificación del recorrido para evitar la zona cortada.

ALTA DESERCION EN ANUNCIADO PLAN

Hace poco más de dos meses se realizó el lanzamiento local del Plan 111 Mil, que busca capacitar a tandilenses que deseen trabajar y hacer carrera en el sector del software. En el acto, que fue en la Cámara Empresaria, informaron que había 950 inscriptos -en su mayoría jóvenes- en el programa de formación.

Sin embargo, dos meses después, se conocieron datos alarmantes sobre el nivel de deserción. Fuentes confiables indicaron que unos 450 alumnos dejaron de asistir a los cursos -se dictan tres veces por semana, 4 horas- y que una de las causas -entre muchas otras- fue el escaso conocimiento de inglés, herramienta importante para cualquier actividad vinculada a la informática.

“Perdieron la mitad de la matrícula”, lamentó alguien que mira con muy buenos ojos el desarrollo de las empresas del Polo Informático en Tandil y las posibilidades que puede ofrecer a los chicos de los barrios en cuanto a un trabajo de calidad, es decir, de esos que promueven la movilidad social.

Desde esa óptica, los analistas insisten en la necesidad estratégica de descentralizar algunos servicios educativos que brinda el Municipio, como la Escuela de Idiomas, a la que hoy solo acceden los chicos que viven cerca del centro, los que cuentan con padres que los llevan y los traen o los que pueden costearse el colectivo.

CRECE LA PRODUCCION VITIVINICOLA EN TANDIL

En unos días, con el comienzo de la primavera, se realizará la plantación para el inicio de un nuevo proyecto vitivinícola en Tandil. El viñedo, de un total de cinco hectáreas, estará repartido en varios cerros del partido, en una apuesta a diez años para producir distintos tipos de varietales. En principio, no habrá Malbec pero las posibilidades parecen amplias, ya que quieren producir whisky y champán.

El anuncio oficial, de la mano de representantes de la bodega mendocina Don Angelo, se realizará en los próximos días, junto a funcionarios municipales que apoyaron la iniciativa. Incluso, desde el Bloque de la UCR llevan más de un año y medio trabajando en esta propuesta, que implica la instalación de la segunda bodega en la ciudad. La primera fue Cordón Blanco, que sigue su exitoso camino de desarrollo.

En la zona parecen darse bien este tipo de proyectos. Incluso, los entendidos dieron como ejemplo a Balcarce, donde ya se instaló la famosa bodega Nieto Senetiner en un campo que tiene la familia Pérez Companc. Así, las sierras bonaerenses atraen nuevas inversiones, a la vez que le aportan un nuevo ingrediente al turismo.

PREOCUPADA POR “EL CLIMA DE EPOCA”

La descarga la realizó en Facebook, la responsable del área de Derechos Humanos de la Unicén, quien se mostró preocupada por el ataque a los carteles que colgó en el Rectorado para invitar a la marcha por la aparición de Santiago Maldonado.

“Puede parecer una pavada, pero realmente creo que hace a un clima de época que a mi, en términos personales, me preocupa. Hace más de 5 años que para distintas actividades, marchas, paros, charlas, seminarios, pego carteles en los lugares habilitados a tal fin en el edificio del Rectorado de la Unicén. Siempre coexisten diversas actividades y distintos posicionamientos, como en cualquier sociedad democrática, pero hoy me pasó algo insólito”, contó María Nazábal.

Y agregó que “ayer imprimimos la imagen que publico acá (en Facebook) y la pegamos en los lugares de siempre. Hoy me encuentro con que arrancaron todos los carteles. Y me surgen muchos interrogantes, sobre todo un día como hoy que conmemoramos el Día Internacional del Detenido Desaparecido”.

Y se preguntó: “¿Cómo es posible que en una universidad pública haya gente que no quiera que aparezca con vida Santiago Maldonado? ¿Cómo es posible que en la sociedad haya gente que tergiverse algo tan grave como una desaparición forzada? ¿A quién le puede molestar tanto un cartel? ¿Tan republicanos y democráticos son quienes se ocultan en las sombras para arrancar papeles y no dejar expresar nuestra voz?”.

La abogada reseñó que “nací en democracia y en ella me críe. Trabajé mucho con víctimas de la dictadura cívico militar y con las políticas reparatorias que se llevaron adelante y siempre me resultó muy difícil comprender el clima de época que permitió las mayores violaciones a los derechos humanos que nuestro país vivió en el siglo XX. Hoy, entre que el gobierno de turno dice que ‘los demonios no eran tan demonios’ y que vuelve de manera subterránea aquella frase tristemente célebre de ‘algo habrán hecho’, empiezo a preocuparme por esta democracia de pocos años que tanto dolor y esfuerzo nos llevó construir como país, con una grieta que quienes dijeron que venían a cerrarla no hacen más que profundizarla día a día”.

Por último, acusó que “presos políticos, represión, desaparición forzada parecen ser las formas de un gobierno que vino ensanchar la verdadera grieta histórica de nuestro país, que es entre los que más tienen y los que menos. Y en este contexto, me sigo preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado?”.

AUTOMOVILISTAS

OFUSCADOS

El viernes por la tarde, mientras se realizaba la marcha para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado, la Policía Local fue cortando las distintas arterias transversales a las cuales pasaban los manifestantes.

Cuando caminaban por Pinto y Rodríguez, dos efectivos de la Policía Local frenaron el tránsito pero varios automovilistas comenzaron a tocar bocina insistentemente, visiblemente ofuscados por tener que esperar que las casi 2 mil personas cruzaran la intersección. A tal punto que uno de ellos se bajó de su vehículo y se puso a discutir con el uniformado, cuestionando el hecho de que no los dejaran circular. Evidentemente a los automovilistas no les importaba demasiado el reclamo por la desaparición de una persona en democracia.

¿CONTRADICCION?

En los últimos días se publicaron cientos de decretos en el Boletín Oficial del Municipio, que tiene la costumbre -en tiempos tecnológicos que se caracterizan por la velocidad de la información- de ir varios meses atrasado.

Más allá de eso, sorprendió una decisión política que se reitera en varios de los documentos y que está vinculada a las firmas de contratos de alquileres con privados para el funcionamiento de dependencias municipales y provinciales. En la mayoría de los casos, los convenios son a tres años y ya se acordó un 30 por ciento de incremento interanual. La medida no se condice con los objetivos de Cambiemos, que aguarda controlar la inflación y que en los presupuestos para 2017 -nacional y provincial- ya previó un índice inferior a los 20 puntos. Se supone que las metas para 2018 y 2019 serán aún más ambiciosas y se intentará que el índice descienda o al menos se acerque a un número de una cifra.

Uno de los casos responde a Alem 1071, donde se encuentra la Comisaría de la Mujer. Desde el 1 de marzo de este año se pagó 11.383 pesos; a partir de marzo del año próximo el Estado municipal abonará 14.797,90 pesos y en marzo de 2019, 19.237,27 pesos. En tanto, el martillero que selló la operación cobró 21.800 pesos.

Otro ejemplo, con contrato hasta marzo de 2018, es el inmueble ubicado en Maipú y Chacabuco, donde funcionan dependencias de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas. Para el primer semestre se acordaron dos pagos trimestrales de 167.500 pesos y para el segundo, dos pagos trimestrales de 187.500 pesos. En este caso, la suba semestral que consiguió el propietario fue del 12 por ciento y la martillera actuante en la renovación de la locación se llevó 29.500 pesos.

A este ritmo, se teme que el Municipio vuelva a incrementar fuertemente las tasas para afrontar los compromisos asumidos a futuro.

AL RITMO DE LOS POZOS

Ya es conocida la frase del Intendente que las calles de la ciudad explotaron, y que con ello creció la demanda de arreglos de pozos. El tema es que por ejemplo el conjunto de baches que estaban en Uriburu y 11 de Septiembre desaparecieron por el término de 5 días, y volvieron a reaparecer complicando el paso de los automovilistas y ciclistas que diariamente utilizan esa zona.

Esperemos que no suceda lo mismo con todos los arreglos que se están haciendo en la ciudad, porque de ser así, sería peor el remedio que la enfermedad.

Por otro lado, esta semana se escuchó a funcionarios municipales afirmar que habían logrado tapar todos los baches que se abrieron por las fuertes lluvias. Parecería que les falta andar bastante la ciudad o al menos no han pasado por algunas calles que siguen dinamitadas, como Roser o Avellaneda entre Santamarina y Paz mano a Estrada, entre varias más.

FOCO DE

DISPUTA



Mientras crece la preocupación a la par de los cuestionamientos por el cierre del tren de pasajeros que une Tandil con Plaza Constitución, el Ejecutivo aguarda una respuesta al pedido de audiencia que cursó ante el Ministerio de Transporte de la Nación en busca de información oficial en torno al servicio.

Preocupado por el tema, el Intendente será recibido por Guillermo Dietrich para abordar la situación actual y proyectar las perspectivas del sistema ferroviario, en especial el ramal utilizado para el transporte de pasajeros. Tras las gestiones pertinentes, aún aguardan confirmación para la fecha en que se producirá el encuentro.

A propósito del tema, la irrupción en escena del exfuncionario sciolista Alejandro “Topo” Rodríguez para advertir sobre un cierre definitivo del servicio, disparó el alerta.

Según pudo saber este Oído, la decisión del Ejecutivo apunta a evitar la confrontación y no salir a responder los cuestionamientos realizados que, según dejaron entrever, tienen un fin electoralista.

FORO

Tras el triunfo electoral, el intendente Miguel Lunghi se prepara para participar de un nuevo Foro de Intendentes de Cambiemos. La cita, que aún no tiene fecha confirmada, será a mediados de este mes en San Isidro, tierra del oficialista Gustavo Posse.

El encuentro estará encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal y será el momento oportuno para evaluar los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del pasado 13 de agosto y la proyección para las generales del próximo 22 de octubre.