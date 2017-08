Con el oído agudo

LO QUE LAS PASO LES DEJO

Bajada la espuma de la euforia que deparó para el radicalismo el nuevo espaldarazo en las urnas -versión PASO-, no pocos dirigentes, entre ellos correligionarios, dejaron sentada su mirada que hicieron llegar a este Oído, respecto a lo que consideraron un “exaltado optimismo” que no se condice con lo que los números fríos arrojaron en los comicios.

Primero aquella exclamación exultante del presidente del Comité, Matías Civale, que gritó ante los presentes que estaban superando el 45 por ciento de los sufragios, cuando el final no fue tal. Después el propio jefe comunal, Miguel Lunghi, quien consideró que la última elección fue el triunfo legislativo más importante de la historia desde que asumieron el poder. Tampoco la realidad así lo señala. Más bien algo contrario, es la primera vez que la lista local cosechó menos votos que la que acompañaba a nivel provincial y nacional.

En tren de comparaciones con otros distritos de similares características a Tandil, los oficialismos también ganaron -y por lejos- frente a las ofertas opositoras, incluso superando el 50 por ciento de los votos. El caso más llamativo resultó Mar del Plata (aporta mayor caudal de votos a la hora de pugnar por la Quinta Sección), donde la gestión del intendente Arroyo sufre de un imagen negativa significativa y, sin embargo, Cambiemos trepó al 48 por ciento.

Sin dudas, algunos señalan que aquella ‘chica’ con cara de buena que ahora está al mando de la provincia dejó de ser ‘Heidi’ para transformarse en una topadora electoral, a la luz de los resultados del domingo. Como nunca antes para el lunghismo, que siempre debió convivir con una lista provincial y nacional que le hacían contrapeso, el aluvión de votos de arriba fue más importante que lo cosechado desde el pago chico, lo que no resta mérito, claro está, para lo que los propios lunghistas refieren como un amplio apoyo a la gestión que, en este caso, tuvo la cara del ingeniero Mario Civalleri.

OTRO CANDIDATO

PARA LA SUCESION

A propósito del candidato Mario Civalleri, el entorno al ingeniero quedó pletórico tras haber superado con creces el primer desafío electoral para el radical con formación académica y política en la Unicén y abocado a la función pública desde que Lunghi llegó al poder comunal.

Ni lerdos ni perezosos, más allá de expresar que el triunfo tuvo que ver con el amplio respaldo popular a la gestión, y que de alguna manera Civalleri es la cara de dicha administración, no pocos lo empezaron a observar, una vez ungido con los votos, como la cara visible para la sucesión radical del pediatra. Pensando en 2019, entonces, Lunghi (con evidentes intenciones de repetir mandato rumbo al bicentenario) ya comienza a mirar de reojo que no solo deberá atravesar una interna con Marcos Nicolini, sino que se le ha abierto otro frente interno. Algo así como que no hay bien que por mal no venga…

EL DIA QUE NO

LO DESTACARON

En medio de la euforia radical, algunos se detuvieron a observar que el protagonista que supo ostentar que llevaba las riendas de las campañas pasadas quedó algo ladeado de la escena principal, reemplazado por el actual presidente del comité Matías Civale.

Es más, hasta alguno muy puntilloso reseñó que a la hora de los agradecimientos, el pediatra, micrófono en mano, esta vez no nombró a Julio Elichiribehety sino al presidente de la Usina…

A LA ESPERA DE LLAMADOS

A quien más de capa caída se lo vio después del domingo fue al candidato Néstor Auza, quien según él mismo confió, por estos días analizará si sigue o no en carrera hacia octubre, a partir de la magra adhesión obtenida en las urnas de las PASO. Algunos allegados dicen, igualmente, que mientras los teléfonos de uno y otro sector arden en pos de resolver qué estrategia seguir para revertir lo del domingo, el veterinario aún no había mantenido diálogo alguno con el máximo referente del espacio, Florencio Randazzo, de quien también se aguardan definiciones.

En el medio, algunos dirigentes de peso que conformaban el espacio ya dejaron trascender ciertos acercamientos que, al menos, despiertan suspicacia. Por caso, los del Movimiento Evita, quienes al decir de informaciones de La Plata habrían ya tenido contacto con Jorge Taiana, compañero de lista de Cristina Kirchner en Unidad Ciudadana.

En paralelo, también intendentes y sectores que se jugaron por un Randazzo competitivo por estas horas salieron a buscar contención en otros espacios más afines.

Bajo esa especulación no resultan ajenos algunos comentarios que llegan desde el Movimiento Evita local. Si bien Lacovara fue categórico en que no tenía intenciones de dejar el espacio para ir hacia Unidad Ciudadana junto a Rogelio Iparraguirre, como hasta el propio Auza aceptó como posibilidad, nadie descarta nada. Más aún cuando varios del Evita incluso se sienten más afines a Iparraguirre que al propio Auza, con quien deberían compartir lista de seguir compitiendo. Nadie olvida, por caso, que el propio Nicolás Carrillo profesa una amistad con Taiana.

De todas formas, al cerrar la semana, llegó a este Oído que el veterinario resolvió mantener la candidatura, con el compromiso de reacomodar la tropa y mejorar la campaña, con el objetivo de sumar más puntos de aquellos espacios que quedaron afuera de carrera hacia octubre.

INTERNA PERONISTA

Y si de peronismo se trata, con el resultado prácticamente cantado de lo que serán las elecciones de octubre, los candidatos que corren detrás del oficialismo parecen encarar otros desafíos que tienen que ver con sus propias apetencias hacia adentro del espacio que pretenden representar.

En el caso del justicialismo, a Iparraguirre se le presenta la carrera de superar los números de la primaria, sumar los votos de quien fue su circunstancial competidor en la interna y agregarle aún más de los espacios progresistas que quedaron fuera de toda aspiración, incluso del randazzismo.

Claro que la carrera del concejal con posibilidades ciertas de reeditar su mandato se topará con otros tantos justicialistas que ven en el horizonte otra puja y que es la que hace a la conducción del Partido Justicialista. Si Iparraguirre supera más del 23 por ciento en octubre, difícilmente alguien se anime a discutirle el eventual liderazgo a disputarse en noviembre o diciembre. De no sumar más de lo cosechado en las PASO, habrá más de un desafiante. Si hasta el propio Pablo Bossio reapareció en escena para inferir que con apenas el 18 por ciento no se podría adjudicar el liderazgo de ningún tipo. Será cuestión de tiempo, de reacomodamientos y, fundamentalmente, de lo que deparen las urnas en octubre para protagonizar otra pelea, ahora solo intestina entre “compañeros”.

APOYO A NICOLINI

El viernes por la mañana estuvo en Tandil Despierta (Eco TV y 104.1 de 7.30 a 9.30) Marcos Nicolini.

Habló de todo y de todos. Se mostró muy de acuerdo con la gobernadora Vidal y con su accionar, valoró a Civalleri tanto como a Lunghi tras las PASO -varios creyeron leer en sus palabras que al realzar al actual jefe de Gabinete de alguna manera “rebajó” la importancia del Intendente en la votación- y finalmente, esquivó como pudo la pregunta referida a su futuro político, sobre todo apuntando a su interés -no desmentido- de lograr arribar al sillón de Duffau.

Según las conductoras del programa, varios mails empezaron a llegar felicitando a Nicolini, alabándolo e, incluso, señalando que sería un gran intendente. Por supuesto, solo dijo que no era momento de hablar de 2019 cuando aún faltaba una elección de medio término. Lo que después se comentaba era: “O Marcos tiene muchos que lo quieren, o sus amigos se pusieron de acuerdo para escribir todos juntos”.

¿PATOVICA DE BOSSIO?

Sabido es que Iparraguirre y los Bossio son como el agua y el aceite. El primero (que habría reconocido “desde que Diego la compró, estoy prohibido en Radio Tandil y nunca más me hicieron una nota”) viene mal y molesto desde que el ex uno de Anses dijo que los de La Cámpora eran piantavotos y lo ninguneó en la campaña que en su momento promovió al hermano Pablo.

Fortalecido por los votos, Rogelio declaró: “Diego Bossio tiene que ir a votar con patovicas” y herido en su orgullo, pero con enorme altura, Roberto Bonanna hizo una publicación en Facebook. Entre otras cuestiones y con palabras similares, expresó: “Soy uno de los que efectivamente se dedica a defender personas y lugares, pero me parece despectivo el término patovica. Es verdad que acompañé a Diego y a Pablo y fui yo quien se los propuso porque me honran con su amistad, porque hace seis años que soy jefe de seguridad del club Santamarina y porque votamos en la misma Escuela 67”.

Cerró su escrito Bonanna señalando que “quiero aclarar que tengo un excelente concepto de Rogelio, pero también considero que estos hechos no contribuyen al contexto en el que estamos viviendo”.

Claro, terminante, con educación y respeto, Bonanna dejó su impresión sin atacar ni ofender a nadie.

¿QUE HARA D´ALESSANDRO?

La diferencia abismal que hubo entre la lista de Cambiemos y de 1País hizo que Mauricio D´Alessandro reconociera que tantos años fuera de Tandil le habían quitado pertenencia al medio, pero nunca se refirió a la frustración que seguramente sintió. Sobre todo, porque en la previa los números le daban un poco mejor.

Se supone que el entusiasmo del mediático abogado habrá sido mayúsculo hasta que le llegaron los datos de las primeras urnas y con ellos, la irreversible tendencia.

Era la primera vez -y todos lo decían- que a Lunghi y su espacio les había “salido un grano”… que en definitiva no fue tal.

Nunca un candidato hizo lo que D´Alessandro: show de tango para los más grandes, Sergio Denis para los “medianos”, encuentro de youtubers, spinners de regalo para todo el mundo, más fotos y más fotos a toda hora y en todo lugar.

Quedó demostrado que el aplauso, la sonrisa y la admiración no significan de manera alguna apoyo en las urnas.

Habrá que ver con qué se aparece ahora para la elección de octubre. Sabe que no será fácil. Todo lo contrario. Hasta puede ser más dura que la anterior.

De todos modos, los porcentajes que obtuvo estuvieron entre los mejores del país para el massismo y los votos, en cantidad, lo ubicaron segundo en Tandil. La banca a partir de diciembre se supone que la tiene asegurada. Habrá que ver si las ganas y el entusiasmo siguen siendo los mismos.

LOS BARRIOS, CON LUNGHI

Los adeptos a Miguel Lunghi afirman que sus votos ayudaron a Cambiemos. Los que tienen su corazón junto al del ingeniero Macri dicen que gracias a la ola del cambio, Civalleri y compañía lograron semejante diferencia en las urnas.

Nunca se sabrá a ciencia cierta quién empujó a quién en la pasada votación, porque deben estar tan parejos como los votos sumados entre Iparraguirre y López, comparados con los de Cristina.

Lo que sí resulta indubitable es que los barrios jugaron a favor del oficialismo en Tandil. Hasta el mismo día previo eran la gran duda. Había tenido tan buena acogida en ellos Mauricio D´Alessandro, que tantos unos como otros aguardaban con entusiasmo lo que de ellos surgiera.

Y el apoyo a la gestión inclusiva del actual Intendente se vio reflejada en las urnas. Para decepción del abogado, que a partir de ahora seguramente optará por apuntar sus cañones a quienes viven dentro de las cuatro avenidas.

UNA ESCUELA PARA POCOS



Una novedad fue informada sobre las actividades de la flamante Escuela Municipal de Idiomas. Resulta que ahora ofrecerá un curso de inglés para viajeros. Se trata de una nueva propuesta, gratuita, a su oferta educativa, que apunta a la enseñanza de inglés bien contextualizada, tratando situaciones típicas de viaje, como la llegada a un aeropuerto, el registro en un hotel, diálogos específicos y cotidianos. Se hará énfasis en la conversación y en poner en práctica esas situaciones de viaje. Además, se enseñarán las estructuras necesarias para realizar las preguntas para esas cosas con las que la gente se puede encontrar, según se explicó.

Ahora bien, no pocas críticas arribaron a este Oído precisamente por la matrícula a la que apunta dicha escuela que, como institución pública, debiera perseguir un espíritu igualitario y equitativo, pensando especialmente en aquellos vecinos que menos tienen para que, precisamente, puedan a acceder a la formación.

De hecho, algunas voces de candidatos opositores oportunamente opinaron en la campaña discrepando con la ubicación del establecimiento, ya que deja afuera a aquellos vecinos de los barrios de la periferia.

Resulta que no pocos de los que asisten a la flamante escuela van a colegios privados o subsidiados, lo que invita a especular que cuentan con recursos como para solventar los estudios o tienen inglés en sus currículas.

Pero ahora no solo la escuela contendrá a estudiantes de escuelas privadas, también tendrán espacio aquellos vecinos con recursos para poder viajar al exterior.

ESTRES LABORAL

Trascendió en diversos corrillos que una importante empresaria de nuestro medio está “que trina” contra algunos psiquiatras.

La cuestión es que estos -y en especial uno cuyo nombre prometió dar a conocer en el transcurso de esta semana- la tienen harta enviándole certificados que ella considera de favor y para nada reales, de empleados que sufren estrés laboral y, por ende, no pueden concurrir a trabajar, aunque después se los ve alegremente por el centro o por las confiterías de Tandil.

Esta empresaria, dispuesta como quedó señalado, a aparecer en los medios con foto y nombre y apellido (de ella y de los profesionales), habría hablado con políticos locales y con otros colegas que sufren del mismo “mal” y que saldrían también a respaldarla.

Se viven momentos de cambio y nada mal estaría sincerar estas cuestiones, de comprobarse que hay profesionales que, por hacer un favor a determinados empleados, terminan perjudicándolos porque para las empresas toda viveza tiene límite.

UN COLEGIO QUE CRECE

Le confirmaron a este Oído que el colegio San Ignacio propone abrir una nueva sede para el próximo ciclo lectivo.

El lugar es espectacular, ya que, según trascendió, a la institución le donaron un terreno en El Valle de Tandil.

En principio, el proyecto es arrancar con maternal, jardín de infantes y primaria por la mañana, es decir, a contraturno de la sede ubicada en Carlos Gardel.

Algunos padres de alumnos ya fueron informados. Les ofrecieron la alternativa del turno mañana, a cursar en el edificio que se construiría en la avenida Don Bosco, con la reserva de banco para el año próximo.

Los interesados realizaron consultas como el acceso al lugar, que sería por una entrada independiente sobre Don Bosco; y la posibilidad de que la sede pueda contar con un playón deportivo más amplio.

Además, de ampliar la propuesta con otro turno para la comunidad del colegio, se vuelve una apuesta interesante en una zona de la ciudad que se ha poblado y que hoy no cuenta con un centro educativo cerca.

ANUNCIOS

Superada la campaña, pero con el objetivo puesto en las elecciones generales del 22 de octubre, el gobierno de Miguel Lunghi prepara dos anuncios para los próximos días.

El primero de ellos será la urbanización integral de los barrios ubicados al norte de la Ruta Nacional 226. Como se adelantó en estas páginas, el proyecto contempla cerca de un centenar de manzanas e incluye la extensión de los servicios y mejoras como veredas, cordón cuneta y espacios educativos y deportivos.

En este caso será la tercera urbanización que se pondrá en marcha en Tandil, y que se sumará a las que se llevan adelante en los barrios La Movediza, Parque La Movediza y El Tropezón.

Según pudo saber este Oído, en los primeros días de septiembre se rubricaría el acuerdo marco con la Provincia para dar curso a la intervención que abarcará los barrios Villa Aguirre, San Cayetano, Selvetti y Palermo, que beneficiará a más de 3.500 familias.

El segundo anuncio que encabezará el Intendente será el proyecto de construcción del nuevo edificio del Conservatorio de Música “Isaías Orbe”.

La iniciativa, que fue comunicada por el propio jefe comunal a las autoridades de la institución, prevé la edificación de un edificio en un lote cedido por el Municipio en la zona de Las Tunitas con recursos que aportará la Provincia de Buenos Aires.

La novedad llegó en el transcurso de la semana pasada, en la previa a los comicios del domingo, cuando las malas condiciones climáticas, que persistieron, volvieron a poner en evidencia el deterioro del inmueble que utiliza el Conservatorio para funcionar, ubicado en Alem y Maipú.