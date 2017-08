Con el oído agudo

ENCUESTA

En la última semana a transitar rumbo a las PASO muchas conjeturas, especulaciones y operaciones de uno y otro espacio político se respiraron a partir de lo que depararon los resultados de la encuesta que supo concebir la consultora Survey, cuyo responsable debió enfrentar algunas jugadas oscuras de comunicadores afines al oficialismo, lanzando lecturas erróneas sobre los resultados de dicha encuesta como lecturas claramente interesadas a favor de la mirada lunghista. Tan alevosa resultó la opereta que desde calle Belgrano rápidamente citaron al profesional para excusarse y pedir disculpas por el manoseo innecesario.

Ocurre que la consultora no tiene exclusividad y trabaja para varios actores políticos, los cuales ante el mismo sondeo hacen sus propias lecturas y algunos dirigentes parecen ponerse inquietos o molestos por lo que trasciende de dichos números.

Por lo pronto, y si bien la verdadera encuesta de cómo está parada cada oferta electoral serán las Primarias, ya a nadie le sorprende que el oficialismo se perfila hacia otra victoria y el acertijo radica en la diferencia que le sacará a los circunstanciales adversarios. El optimismo proradical apunta a obtener un resultado similar al obtenido en las legislativas pasadas, cuando Atilio Magnasco fue quien encabezó la lista, siempre a caballo del comisario.

El fenómeno D’Alessandro y la fortaleza de Iparraguirre, con sus ventajas y desventajas a cuestas, en tanto, festejarían si al superar el 20 por ciento les permite sentar a tres candidatos en las bancas concejalicias. Quien tendría el mayor de los desafíos es Néstor Auza, quien tras superar las PASO deberá remar y mucho para achicar las diferencias que hasta ahora mantendría con aquellos citados competidores, todo al decir de la fotografía que sacó el sondeo del que todos tienen conocimiento.

CAMPAÑA



La campaña electoral de las PASO transita su etapa final y los candidatos de cada espacio redoblan los esfuerzos para seducir a los ciudadanos, con vistas a los comicios de medio término que los depositará en octubre.

En una fusión que ya no ocultan, la UCR y el PRO caminan las calles juntos, reparten boletas por los barrios y conversan con los vecinos. Y una muestra de ello la dieron este viernes el intendente Miguel Lunghi y el macrista a cargo de la Dirección Regional de Empleo, el tandilense Gonzalo Santamarina, que acompañaron al candidato a concejal de Cambiemos, Mario Civalleri, en una recorrida por la ciudad.

En el marco de esa integración, que a esta altura resulta total, el PRO sumó el aporte de cerca de un centenar de personas para fiscalizar los comicios, mientras mantiene el reparto de boletas y el tradicional timbreo.

A propósito de la campaña, desde Cambiemos ya definieron que no habrá acto de cierre y que, como en otras oportunidades, podrían convocar a una caminata para coronar el trabajo y prepararse para la jornada electoral.

UN TABANO

Parece que las últimas apariciones públicas de Mauricio D’Alessandro, con temas que marcaron agenda a la gestión, abrieron una discusión hacia el interior del gobierno de Miguel Lunghi.

Las posturas se dividieron entre aquellos funcionarios que se desesperaban por salir a contestarle al candidato a concejal y otros que, con un tono más conciliador, opinaban que había que dejar pasar las declaraciones en temas que ganaron espacio en estas páginas durante las últimas semanas y con más frecuencia desde el lanzamiento de la campaña.

Pese al debate, finalmente prevaleció la estrategia de no polemizar. De todos modos, el abogado que se postula al Concejo Deliberante prometió que será “un tábano sobre la gestión municipal”, por lo que podrían darse nuevos capítulos.

REEMPLAZO EN

LA QUINTA SECCION

Uno de los hombres que integraba la lista de precandidatos a senadores de Cambiemos por la Quinta Sección Electoral decidió dar un paso al costado. Se trata de Martín de León Prandi, quien ocupaba el quinto y último escalón de la nómina que encabeza el periodista Franco Bagnato. Lo reemplazará Gonzalo Santamarina.

En definitiva, el hombre ligado al PRO informó su decisión de apartarse de las PASO 2017 a través de una carta en la que explicó su baja “por causal jurídica de falta de idoneidad para ocupar el cargo” y por “no contar con los avales personales que requieren la banca de senador”.

“Renuncio a la carrera electoral y política; no doy la talla para integrar listas de ningún partido que represente a las fuerzas vivas de la sociedad y menos aún del frente Cambiemos; no represento más que a mi familia, por lo que no merezco una banca en el Senado, ni en ninguna magistratura pública, por no poseer al día de la fecha los avales personales para desempeñar idóneamente como es requerido por ley función pública alguna”, explicó el dirigente.

Según publicó La Tecla, con la renuncia del hombre de Cambiemos a la candidatura a senador, el lugar deberá ser ocupado por el primer suplente, pero la ley de paridad obliga a que ingrese un hombre en la lista.

Por ello, Gonzalo Santamarina, oriundo de Tandil y segundo suplente de la lista, pasaría al puesto de quinto titular.

CAMPAÑA A TRAVES

DEL REGISTRO CIVIL

En los últimos días, sorprendió a los tandilenses que fueron a hacer trámites al Registro Civil del Centro que les entregaran un folleto de publicidad de las obras que se hicieron en Tandil y que fueron financiadas con el Fondo de Infraestructura Municipal.

Según le comentaron a este Oído, los empleados provinciales deben repartir la propaganda a todas las personas que se acercan al primer mostrador para realizar cualquier consulta o trámite. Además, de los testimonios de los usuarios se desprende que no hay otra explicación para esta medida que la campaña electoral, ya que es la primera vez que en organismos públicos les entregan una publicación de estas características, donde solo se describen las obras que se hicieron en Tandil durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Los funcionarios de las oficinas locales recibieron la orden y los folletos directamente de la Dirección Provincial del Registro de las Personas. En principio, están obligados a cumplir con la disposición “proselitista”, aunque no hay un control directo sobre la distribución de las publicidades entre el numeroso público que se acerca a diario a las tres dependencias.

Un memorioso le contó a este Oído que existen antecedentes de este tipo de acciones en estas oficinas que atienden trámites ineludibles para los tandilenses, como inscripción de recién nacidos, documentos, pasaportes, matrimonios y defunciones. En tiempos del gobierno anterior recibieron la disposición de colgar un cuadro de Daniel Scioli como forma de promocionar al mandatario que tenía aspiraciones de ser presidente. Dos formatos distintos pero con la misma finalidad…

INVERSOR CON FAMA

En medio de los cruces entre concejales de la oposición y el Ejecutivo por la refinanciación del convenio urbanístico que permitió la construcción del hotel de la franquicia Howard Johnson, surgió un dato risueño sobre Hernán Deluca, la cara visible de American Arqs.

Le contaron a este Oído que el reconocido arquitecto marplatense, que conduce la sociedad anónima que también construyó los hoteles de la cadena en Cariló y Chascomús, es nieto de la famosa actriz Libertad Lamarque.

Su vínculo con la querida y recordada estrella argentina lo ha tenido como protagonista de distintos homenajes y reconocimientos, uno de ellos en Miami, como así también ha intervenido en documentales sobre la vida de esta hermosa mujer, aportando anécdotas y recuerdos familiares.

ATRASOS EN LA

PUBLICACION OFICIAL

A partir de ese mismo debate, la consulta obligada al convenio urbanístico que firmó el Intendente en 2014 permitió descubrir que los últimos acuerdos rubricados con privados no están colgados en la página del Municipio de Tandil. Estos contratos habilitan al Estado comunal a obtener un beneficio económico como participación en la renta extraordinaria que genera al otorgar una excepción a las ordenanzas vigentes en materia de regulación de la construcción y el uso de suelo.

De acuerdo con el artículo 10 de la norma 12.679, impulsada por el radicalismo y que puso en vigencia esta herramienta, “los proyectos y convenios urbanísticos enviados por el Ejecutivo municipal para su tratamiento legislativo, así como el texto de la ordenanza definitiva aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, deberán ser publicados en la página de internet de la Municipalidad”.

Durante los primeros años, esta medida tendiente a otorgar transparencia y difusión a los acuerdos del Municipio con particulares para cobrar la plusvalía se cumplió. Entre 2016 y lo que va de este año, no se publicaron los contratos, por ejemplo, el que cuestiona la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras sobre el complejo habitacional en la zona del Ramal H o el proyecto para construir un centro comercial en la avenida Don Bosco que ya está en discusión en la Comisión de Obras Públicas del Legislativo.

Hasta ahora, las áreas consultadas no explicaron las razones por las cuales no se cumple con el artículo de la ordenanza que fue incluido para dar transparencia a estos polémicos convenios. Esperemos que en poco tiempo el Ejecutivo se ponga a tiro con la difusión que el mismo radicalismo propuso a la hora de redactar la polémica ordenanza.

UN TROLL LUNGHISTA



Sabido es que Tandil no escapa a los perfiles truchos de las redes sociales, donde los trolls de distintas fuerzas hacen su silencioso trabajo sin solución de continuidad.

Uno de los perfiles truchos que resucita en tiempos de campaña cada vez que hay que dejar en claro alguna comunicación en contra de los concejales y candidatos opositores es Cosme Fulanito.

Habría que saber si el funcionario que maneja clave y contraseña no se anima a comentar las notas de los medios con su perfil original o bien tiene como una de sus tareas empoderar al Intendente a través de ese anonimato.



FALTA DE SENSIBILIDAD

Cuentan que mucha gente sigue extrañando a Oscar Teruggi en la Secretaría de Desarrollo Social, ya que señalan como características que tenía una sensibilidad inigualable en su gestión, y la demostración más elocuente viene de la mano del famoso Banco de Materiales que se había gestado entre la secretaria y la Red Solidaria.

Desde la asunción de Alejandra Marcieri el Banco de Materiales no ha tenido continuación en el tiempo -dicen-, desconociéndose si tiene que ver con la falta de sensibilidad de la funcionaria o bien con la nueva función política de quien antes manejaba la Red.



LICENCIA PARA TRABAJAR,

NO PARA LA CAMPAÑA

Uno de los correligionarios coordinadores nombrado en la Secretaría de Desarrollo Social resulta ser Walter Urso, que hace varios meses arrastra un problema de salud en una de sus piernas por lo que se lo vio lucir una bota y trasladándose con muletas.

Lo curioso es que el trastorno motriz que le impide ir a trabajar en la dependencia con la respectiva licencia médica no le impide hacer otras tareas, como el de concurrir al local de campaña de Cambiemos de calle Darragueira, donde se lo vio doblado boletas, con muchos de sus compañeros de la Secretaría.

CONTROLO, PERO

NO ME COMPORTO

Parece ser que desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana no es fácil cumplir las consignas.

Llegó una voz indiscreta a este Oído que señaló que días atrás el subsecretario conducía su vehículo por una de las avenidas principales de la ciudad y se tomó el atrevimiento de doblar a la izquierda para retomar la calle que lo conduciría más rápido a su destino. A más detalles de los testigos, no solo se incorporó girando a la izquierda sino que también se lo vio arrojar papeles a la vía pública.

A propósito de Protección Ciudadana, días pasados se informó ampliamente desde la dependencia oficial sobre la firma del convenio con la Provincia de Buenos Aires para poner en funcionamiento lo que será el Observatorio Vial.

Dicho observatorio permitirá, entre otras cosas, tener números de los accidentes que se producen en la ciudad. Lo que llama la atención es que después de 20 meses de poner en funcionamiento la flamante Dirección de Estadísticas, la licenciada a cargo no ha podido recabar la información necesaria de los accidentes en las calles tandilenses y debe recurrir a la información que se provee a través de este nuevo convenio.