Con el oído agudo

CUENTA REGRESIVA

Desde la veda electoral, los distintos espacios políticos arrancaron con la cuenta regresiva hacia las PASO. Entre el viernes y ayer, los dirigentes y militantes aprovecharon las horas para organizar y capacitar a los fiscales que tendrán que observar lo que ocurre en cada mesa, pero además deberán controlar el recuento de los votos.

En esa tarea estaban concentrados el viernes, en el Comité Radical, el concejal José Luis Labaroní y el subsecretario de Gobierno Miguelito Lunghi. Mientras transcurrían las horas, el legislador decidió tomar algunas selfies y publicarlas en el muro de Facebook.

“¡Jornada intensa la de hoy!”, definió en el mensaje y agregó que ya sobre el final del día, decidió “reflejar la pasión a los colores y la contracción al trabajo”. Además, arengó a la tropa, con la siguiente reflexión: “Gracias Miguelito, Stella y a todos los fiscales generales y de mesa por el trabajo hasta aquí desarrollado. Solo queda un último empujón… Ahora, aflojar no es una opción. Vamos con toda la fuerza y la garra hacia la fiscalización de los próximos comicios. ¡Es un orgullo trabajar con ustedes!”.

EL TRAMO FINAL

En las últimas horas de la campaña, las emociones salen a la luz y siempre hay cámaras -más aún en esta era tecnológica- dispuestas a captar momentos intensos, acalorados, felices y no tanto. Sumado a eso, las redes sociales sirven como amplificadoras de esos instantes íntimos, pero que no avergüenza mostrar.

En esta ocasión, los amigos y compañeros de bancada en el Concejo Deliberante. De espaldas, Rogelio Iparraguirre y en un franco gesto de apoyo, Darío Méndez, quien tiene otros dos años de mandato. Detrás se ve al exintendente Gino Pizzorno.

Una de las que replicó la foto fue la edil María Eugenia Poumé, quien expresó: “Mis compañeros, los que no claudican, los que tienen alegría y construyen esperanza siempre y a pesar de todo”.



TURISMO SERRANO

Y en el tiempo muerto mientras espera su debut en las urnas tandilenses, el abogado Mauricio D’Alessandro se dedicó a pasear por las calles de la ciudad. Como era de esperar, las imágenes del tour fueron subidas a su cuenta de Twitter, donde se lo ve junto a su mujer Mariana Gallego en un viaje en una de las unidades del transporte urbano de pasajeros.

Luego, la pareja publicó otra foto junto a las vecinas María y Victoria, todos muy sonrientes y aprovechando que cesó la lluvia para dar lugar al sol.

LA FRESCURA DE ENOC

El jueves, en la última sesión, el Concejo Deliberante distinguió a Enoc Girado por su papel protagónico en la comedia musical “El Botella”, que sube a escena los fines de semana en el teatro porteño 25 de Mayo.

Cuando el titular del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik llamó al pequeño artista y a su familia a recibir la medalla de rigor, encaró desde la barra por entre las bancas, muy decidido. Entonces, Frolik le ofreció el micrófono y Enoc lo tomó con fuerza, avanzó por detrás del estrado, subió los escalones de la tarima de roble y acercó la silla del presidente.

La secretaria del Legislativo, Ligia Laplace, se mostró sorprendida por la espontaneidad del visitante y lo ayudó a acomodarse. Enseguida y sin inhibiciones, Enoc dirigió sus palabras de agradecimiento a los legisladores y a la comunidad de Tandil.

En un año en el que el Deliberativo ha realizado gran cantidad de homenajes, el del jueves fue uno de los más frescos. Incluso, al ver a su hijo partir para ocupar la silla del presidente, el padre de Enoc se disculpó, dando muestras de que el pequeño se mueve con total soltura en situaciones que a otros chicos de su edad le causarían temor.

FECHA PARA LA

INAUGURACION

La puesta en marcha de la delegación local de la Defensoría del Pueblo bonaerense ya tiene fecha. Tal cual los cálculos previstos, la inauguración del espacio será la semana que viene, luego de las gestiones que en conjunto encararon tras la rúbrica del convenio.

Más precisamente el martes por la mañana se llevará a cabo un acto que encabezará el intendente Miguel Lunghi y el titular de la dependencia provincial, Guido Lorenzino, y que marcará el inicio formal de las actividades.

En ese marco también se prevé la puesta en funciones del equipo que estará a cargo de la estructura local y que, según trascendió, liderará el abogado Alcides Fortunato.

La sede funcionará en un inmueble ubicado en la calle Roca, entre 25 de Mayo y Maipú, que hasta hace poco tiempo ocupó el Centro de Prevención de las Adicciones (CPA) y que transitó por un proceso de remodelación para la adecuación de su estructura interna.

La instalación de la delegación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia se dio luego del convenio firmado a mediados de mayo por el jefe comunal y el titular del organismo, Guido Lorenzino.

El acuerdo establece la cesión de un espacio físico por parte del Municipio para el funcionamiento de la Defensoría, mientras que el organismo provincial dispondrá del mobiliario y del personal a cargo.

CAMBIOS

Ya se anunció en este mismo espacio que el Gobierno programa cambios en la estructura después de octubre y más allá de los resultados electorales.

Entre las áreas donde habrá modificaciones aparecen las direcciones de Deportes, de Obras Públicas y de Bromatología.

En la Jefatura de Gabinete y en la Secretaría de Gobierno también podría haber algunas rotaciones.

DISCULPAS

Por un involuntario error en la redacción de uno de los párrafos de esta misma sección del domingo pasado, se consignó el nombre de Walter Urso, como el del funcionario de Desarrollo Social que realizaba actividades partidarias en un local de Cambiemos, mientras gozaba de licencia médica en su labor en dicha dependencia. En realidad, se hacía referencia a su sucesor, Juan Beracochea.

Nobleza obliga pedir las disculpas del caso, sobre todo a quienes se vieron afectados. Y también agradecer a los funcionarios que con pronunciado énfasis nos hicieron ver el error a través de las redes sociales.

DOMINGOS CON POLEMICA

Las nuevas decisiones que está evaluando el secretario de Protección Ciudadana parecen no tener buena aceptación en el área de Control Vehicular.

Trascendió que quiere imponer un nuevo régimen donde sean 8 empleados los que cumplan horario los domingos, cuando actualmente son 2 ó 3 agentes quienes realizan labores ese día.

Por ahora, la iniciativa ha encontrado rechazo en el personal.

LO QUE RECOGIERON EN LA CAMPAÑA



En tiempos de veda electoral, no puede aludirse a las peripecias o anécdotas que han protagonizado los candidatos en sus extensas como intensas recorridas barriales en pos de mantener el mano a mano con el vecino, en definitiva, quien hoy tendrá el poder del voto para elegir la mejor opción.

Empero, bien puede sintetizarse en un denominador común que han digerido de una buena parte de la población: las dificultades económicas que atraviesan los hogares. Esa realidad, independientemente a quien se le endilgue la responsabilidad política, se replicó en cada una de las viviendas que les tocó visitar.

Una vez cerradas las campañas y las recorridas, con el respectivo intercambio vecinal, todos se quedaron con el mismo acertijo. Hasta dónde repercutirán en las urnas los bolsillos flacos. Si habrá un voto castigo para la actual gestión o se mantendrá el voto de confianza en el prometido cambio para mejor.

Por citar un ejemplo que quedó al desnudo en dichas recorridas, barrios como La Movediza, El Tropezón, donde lucen como un gran obrador con los avances de proyectos millonarios que apuntan a mejorar la calidad de vida de los que allí residen, se dijeron agradecidos por los trabajos que no dudan que implicarán mejorías. Ahora bien, no pocos subrayaron sobre las prioridades, por caso llevar un plato de comida a la casa. Ahí radica la cuestión, todo muy lindo con la bienvenida de las obras tan postergadas, pero si hay hambre y no hay trabajo, el cordón cuneta y el pavimento pueden esperar, mal que les pese a todos, sobre todo a ellos.

INSENSIBILIDAD TARIFARIA

A propósito de la problemática económica en cada casa de Tandil, casos recurrentes llegaron a esta Redacción sobre el tarifazo de los servicios básicos que trastocan cualquier grado de previsibilidad administrativa hogareña.

Al decir de uno de los casos testigo, un joven cabeza de familia (tres hijos menores) que reside en Las Tunitas y en cuya sencilla pero digna vivienda se cobijan con una estufa eléctrica, recibió una boleta de luz que conmovió a propios y extraños.

Es que el joven que cuenta con “la fortuna” de tener un trabajo estable y en blanco, por el nivel de ingresos estaba contemplado dentro de la tarifa social, por lo que hasta el mes pasado abonaba 400 pesos. Este año, paritarias de por medio entre su gremio y la patronal, recibió un incremento del 20 por ciento. Pero lo que debía ser una alegría se transformó en una cruel pesadilla, cuando recibió la nueva factura de luz en la que rezaba el pago a abonar este mes: 1.900 pesos.

La sorpresa del joven laburante lo llevó a consultar a una de las oficinas de la Usina sobre semejante incremento y allí se topó con la lacónica explicación del administrativo: al percibir una mejora en sus haberes dejó de recibir el beneficio de la tarifa social. Claro que dicha recomposición salarial no se condice con semejante incremento en la tarifa eléctrica.

¿A LAS PIÑAS EN EL HOSPITAL?

Llegó a este Oído el comentario de un presunto episodio registrado en las entrañas del Sistema Integrado de Salud Pública, donde al decir de voces indiscretas varios profesionales que formaron parte de la escena no mermaron en su asombro.

A más datos, los médicos fueron testigos de un fuerte, tenso, encontronazo entre las autoridades políticas de la Salud, cuando estaban debatiendo sobre la administración de los recursos económicos.

Al decir de los dichos recogidos en los pasillos del Hospital, el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Gastón Morando, junto a la vice Sandra Fraifer y Luciano Graso, estaban planteando algunas problemáticas observadas y se toparon con la resistencia del director general de administración, Darío Pretti.

A tal punto llegó el pase de facturas, que Morando y Pretti estuvieron cerca de tomarse a golpes de puños, aunque la virulenta escena fue disipada por otros testigos médicos. Habrá que aguardar para conocer si se trató de ánimos caldeados en tiempos de campaña, o si hay algo más profundo entre los correligionarios que administran la economía del centro asistencial que amerite algún corrimiento cuando el pediatra se entere.