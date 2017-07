Con el oído agudo

RESULTADOS

A través de un tuit, el jefe de la UDAI Tandil de Anses Cristian Salvi resaltó los resultados de su gestión, a un año de su asunción. El funcionario nacional informó que la sede local encabeza el ranking a nivel nacional, entre las oficinas medianas y grandes.

En relación a los parámetros que se miden para evaluar la gestión, figuran el tiempo de espera del público, el plazo de resolución de los trámites y la demora para otorgar turnos. En la evaluación total, Tandil tuvo 98,5 por ciento, en segundo lugar quedó Pergamino con 96,5 y en el tercero, San Martín con 95,9.

Hay que reconocer que el abogado tiene cierta resistencia puertas adentro del Anses, ya que algunos empleados de planta -no solo los que asumieron durante la gestión de Diego Bossio al frente del organismo nacional- no comparten sus formas. Ahora, también vale decir que su método rindió para posicionar a la UDAI como líder entre las oficinas de igual tamaño. Habrá que ver cómo sigue la puja entre el jefe y sus empleados…

FESTEJO ATRAGANTADO



Llegó hasta este Oído lo acontecido en un barrio de la ciudad sobre el accionar y la celebración, por parte de la Policía Local, tras atrapar a dos “ladrones”.

Los vecinos vieron movimientos raros de dos hombres frente a una casa, por lo que de inmediato dieron aviso a la policía para que interceda y evite un nuevo robo a una propiedad.

Los hombres lograron el objetivo, entraron a la casa, salieron y subieron al vehículo. En ese preciso momento llegó la policía, que vio salir el auto y comenzó a seguirlo, claro que quienes iban en el auto no tenían la más mínima idea de que a los que perseguían eran a ellos.

Los muchachos aceleraron y la ley se enloqueció hasta que pudo interceptar al rodado y dar la voz de alto. Asustados y sin saber los motivos, descendieron con las manos en alto del vehículo y se entregaron mansamente a los uniformados.

En ese preciso instante, efectivos de la Policía Local celebraron la “detención” como si se tratara del gol de Maradona a los ingleses en el ´86. Claro que faltaba corroborar un pequeño y significativo detalle.

Los hombres que saltaron un paredón e ingresaron, lo hicieron a su casa dado que se habían olvidado las llaves.

Tras agarrar las llaves, salieron por la puerta principal y se fueron en el auto, momento que comenzó la persecución policial de la cual no estaban ni enterados. Al conocer esta situación, a los uniformados el festejo les quedó atragantado.

INTENDENTE

MULTIFUNCION

El miércoles se inauguró la feria itinerante Estación Juego y en la oportunidad estuvieron presentes el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia Jorge Elustondo y el subsecretario de Gestión y Difusión del Conocimiento del Ministerio Mateo Niro, quienes junto al intendente Miguel Lunghi, recorrieron la muestra tras el corte de cintas.

En un momento determinado, Niro no quiso desaprovechar los conocimientos médicos de Lunghi por algunos malestares de salud que lo aquejaban. Así fue que, con algunos medicamentos en mano, le preguntó al pediatra si eran adecuados para la patología que padecía y cómo debía tomarlos.

Fue entonces que Lunghi lo aconsejó y le dio las indicaciones detalladas de cómo utilizar el medicamento. Tal como lo ha hecho en otras oportunidades con otros ministros y funcionarios, el Intendente no pudo dejar de lado su profesión de siempre, la medicina. Ya recordarán los lectores la relación médico paciente que tenía con el exgobernador Daniel Scioli.

DOMINGOS Y FERIADOS

TAMBIEN SE TRABAJA

En estos días, desde la Cámara de Transporte y desde el Concejo Deliberante se vio un agite para establecer nuevos recorridos que lleguen más que nada a espacios turísticos o a puntos de la ciudad a los que aún no han arribado.

Lo que siguen sin tener en cuenta es que los fines de semana y los feriados hay gente que sale a trabajar y el único medio de transporte es el colectivo. Parece que se olvidan del trabajador de verdad, que a pesar de seguir madrugando en días de descanso, también tiene que pensar en salir más temprano de su casa para llegar a trabajar a horario.

Seguramente eso sucede por una causa notable, que tanto los concejales y las autoridades de la Cámara no trabajan en los días de descanso o si lo hacen, tienen movilidad propia. En este y en otros casos, no solo hay que ver lo que le hace bien a la gente de afuera sino también pensar en los tandilenses, que son los que usan los servicios y los que votan en las elecciones.

ACCESO DENEGADO SI NO TIENE 4 X 4



Si le ha tocado al tandilense entrar desde la Ruta 226 a Villa Italia, por calle Dinamarca, le han sucedido dos cosas: o ha dejado los amortiguadores en los pozos, o puso a prueba una 4 x 4.

Resulta llamativo que la semana pasada Aeronáutica Argentina era la protagonista de las noticias, pero nadie se dio cuenta de que la arteria que también forma parte de esa rotonda y es un acceso a la ciudad, parece un camino digno de una carrera de rally.

¿Será muy difícil darse cuenta de que es una calle muy utilizada y, además, un acceso a la ciudad?

Pero no es solo Dinamarca. También el ingreso a Cerro Leones podría convertirse en la segunda etapa del rally tandilense: pozos, falta de cinta asfáltica, banquinas intransitables y ni hablar de las calles internas que son barridas por las lluvias.

Parece que nadie se acuerda de Cerro Leones. Los principales candidatos apuntan sus desvelos de campaña a la zona céntrica, en industrias reconocidas, en clubes, pero se olvidan de un lugar tan lindo y que tanto quiere crecer en la ciudad.

ELOGIOS

Uno de los ejes de la campaña del precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, es el deporte. El actual concejal y aspirante a renovar su mandato, presentó hace algunas semanas un proyecto con vistas al fomento de esta actividad en los barrios.

Hace unos días, en diálogo con la radio de El Eco Multimedios, Iparraguirre volvió a centrar su discurso en lo deportivo. Y tocó un tema que en su momento generó no pocas controversias dentro del oficialismo y hasta hoy mantiene ámbitos sensibilizados. El concejal del PJ-FPV lamentó el alejamiento de Lourdes Martínez de la Dirección de Deportes. Calificó a la profesional como una gran trabajadora, esforzada y además, muy querida por quienes están en esa actividad. Tanto elogio merecido, seguro que a alguien no le cayó bien…

LUNGHISTAS EN APRIETOS



La Cámara Empresaria volvió a ser el escenario elegido por los lunghistas para la presentación de ideas y candidatos. Resulta que el alquiler no estaría siendo muy claro: el Municipio tiene un convenio firmado con la entidad, a partir del cual puede utilizar las instalaciones en 3 ó 4 oportunidades al año.

De más está decir que la presentación de la campaña de Cambiemos no estaría incluida como una de las fechas del convenio. Por supuesto.

LOS DINOS SIGUEN FUERA DE TIEMPO



En épocas electorales, sobre todo cuando la campaña se pone en juego, se sabe de memoria que no se pueden hacer actos donde acudan multitudes, por lo que estaríamos hablando de que el oficialismo está empezando una campaña limpia de papeles, pero no tanto en las acciones.

Si el clima o los trabajos atrasados no permitieron inaugurar en tiempo y forma el Ramal H, Parque del Origen, habría que haberlo agendado para otra fecha.

Aunque sea, para que no tengamos que andar buscando la delgada línea que divide gestión de acto proselitista.

ALERTA QUE EL 147 PERDIO LA PUNTA



Si hablamos de sistemas y aplicaciones de moda, parece que al Ejecutivo local no le estaría generando simpatía la aplicación de Mauricio D´Alessandro, en la que, según el secretario de Gobierno, la mayoría de los reclamos fue realizada por cuatro vecinos, que para su molestia, han recorrido toda la ciudad y han encontrado las deficiencias que están reclamadas en la aplicación Tandil Activa.

Lo que no sabemos es si el reclamo de Oscar Teruggi es justo, o bien le gustaría que el 147 solo recibiera el reclamo de cuatro vecinos de la ciudad.

QUE EL DEPORTE ESPERE



La nueva propuesta de la Subsecretaría de Cultura y Educación parece novedosa, porque el Municipio se acerca a los clubes para colaborar en su desarrollo, para que puedan juntar fondos para distintas actividades con una cantina, porque intenta reunir a las familias de las instituciones deportivas. Bienvenido sea que otra área comunal se esté ocupando de los clubes, cuando la que realmente se debería encargar no estuvo presente, o no colabora con gestiones que les permitan a los clubes tomar un respiro en cuanto a impuestos o problemáticas de indumentaria o materiales deportivos.

De continuar así, tanto la oposición como las áreas que no se crearon para trabajar por el deporte tandilense van a terminar haciendo actividades que sigan cubriendo a una dirección que continúa de vacaciones.

AHORA “ESTAMOS JUNTOS”



Para los memoriosos, el eslogan de Cambiemos se olvida de todas las oportunidades en las que el radicalismo se despegó cuantas veces pudo, en la campaña anterior, de María Eugenia Vidal, al punto de haberle salido caro al Intendente la frase utilizada en 2015, cuando se refirió a la Gobernadora como “esta chiquita’.

Ahora bien, quienes manejan las redes sociales no titubearon cuando en la semana postearon que a Mariuvidal, le sobra coraje para dar batalla a lo que hay que dar. De ‘esta chiquita’ a la heroína en la provincia, o de ‘esta chiquita’ cuidémonos que nos está observando y en 2019 tal vez quiera a otro soldado en las elecciones para Intendente.

MEMORIA POR LA FACTURA DE GAS



Parece que el precandidato a concejal por Cambiemos tiene poca memoria. No solo está formando parte de la lista del partido del presidente Macri, sino también se lo puede ver en fotos con la gente del PRO.

No recuerda cuando en 2016 posteó en su red social un descargo hacia el Presidente cuando recibió la factura de gas que no esperaba, o a la llegada de julio del año pasado cuando comentó algo así como ‘empezó el segundo semestre y todo sigue igual…’.

Además, calificó a Macri con algunos conceptos subidos de tono, y hoy se lo ve contento de formar parte de la lista que acompaña a la alianza del Presidente.

No se sabe si sus principios fueron absorbidos por la maravillosa oportunidad de formar parte de la lista, o el memo test le ha dado resultados negativos.

El precandidato Andrés Mestralet debería recurrir a las pastillas que recuperan la memoria o bien dejar en claro que ahora piensa como el Presidente.

CABALLITO DE BATALLA



Los adultos mayores se han convertido en el público al que apuntan los precandidatos. No solo Rogelio Iparraguirre piensa en la integración de esta franja etaria, sino también Mauricio, que está preparando un gran evento donde los adultos serán los protagonistas.

Esperemos que no cometa el mismo error de la actual directora comunal del área, en no pensar en transporte para los abuelos de los geriátricos que no pueden acercarse por sus propios medios.

LAPEGÜE ANDA POR LAS CALLES DE TANDIL



Tandil podría convertirse tranquilamente en el escenario elegido por el reconocido conductor del canal de noticias y su famoso “prende y apaga”.

Resulta que las avenidas principales de la ciudad se caracterizan por tener varias de las lámparas del alumbrado público apagadas, quemadas o fuera de funcionamiento, como así también los faroles que dan a las veredas.

De cualquier manera, para formar parte del juego de Lapegüe, las luces tienen que prender y apagar. Por ahora, hacen la mitad de la tarea.

ERRORES AJENOS SI, PROPIOS NO



El lunghismo quiere restarle chances al precandidato a concejal por 1País, aduciendo que no estará en Tandil y que no podrá cumplir con las obligaciones. Pero pasa por alto que cuenta con una coordinadora de la Oficina de Vinculación Ciudadana del Municipio, que está muy poco en la ciudad, y por ende en su oficina, pero cobra el sueldo como cualquier coordinador de la gestión.