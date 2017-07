Con el oído agudo

LA LISTA PURA QUE NO FUE

Tras tensos debates internos, polémicas expuestas en estas páginas y pase de facturas entre correligionarios que no hizo más que evidenciar la grieta lunghista de cara el Bicentenario, no dejó de llamar la atención la confección de la lista que, finalmente, presentó la UCR rumbo a las PASO, sin competencia a la vista.

Como se detalló en ediciones pasadas, la discusión nació (para algunos meras excusas para dejar expuesta la división disimulada) a partir de la asamblea que el Comité realizó para resolver con los afiliados si abrir la lista o competir con candidatos propios contra los aliados del Frente Cambiemos, moción del jefe comunal que no tuvo objeciones. Sí no lo compartió un grupo de ediles encabezados por Marcos Nicolini, que justamente por la discrepancia pegó el faltazo y de allí nunca más volvió a formar parte de lo que tal vez ya había dejado de ser en la mesa chica lunghiana.

Pero aquella discusión interna con un claro objetivo puesto en el 2019, también dejó desairados a los del PRO, quienes también recibieron la orden desde “arriba”, léase Vidal, para que no se presenten a competir, que se dejara al jefe comunal que haga y deshaga a su antojo, total es el dueño de los votos.

Hasta allí, mientras algunos masticaron broncas y otros se reacomodaron pensando en su futuro inmediato (el concejal Díaz Cisneros ya forma parte del ideario lunghista como uno más y no para de salir en foto que se preste), resulta que aquellos radicales díscolos se encontraron con la sorpresa de la lista. Es que finalmente, entre las candidatas a consejeras escolares hay una mujer con vínculos directos al PRO, lo que conlleva a pensar que al final no es tan pura como la presentaron, más allá que el lugar de dicha candidatura está un tanto relegada como la de otros tantos referentes barriales que fueron invitados a la gran generosidad radical, eso sí, del sexto para atrás, no sea cosa que entren al Concejo y se sienten en una banca.

Se trató de la candidata a consejera Natalia Muñoz en cuarto lugar que fue virulentamente reemplazada (en cuestión de cinco horas del 24 de junio ocurrió el cambio) por María Verónica Rizzardi, cuñada de Díaz Cisneros.

EL PRO SE

ACOMODA

El PRO comienza a mostrarse cada vez más cómodo y cercano a la UCR, el socio político en la alianza Cambiemos.

Y como otra muestra de esa sintonía este jueves, durante el primer plenario en el Comité de calle Pinto, hubo varios referentes del macrismo que se sumaron a la convocatoria para definir los lineamientos de la campaña electoral con miras a los comicios del próximo 13 de agosto.

Entre los macristas, que además ya ratificaron su decisión de acompañar el proceso, estuvieron Pablo Díaz Cisneros, Melisa Bauters, Federico Sánchez Chopa, Francisco Sola, entre otros.

El ausente fue el concejal Claudio Ersinger, quien aún no puede disimular su molestia por haberse quedado sin chances de competir con una lista propia en las Primarias o de acordar una apertura más amplia en la lista del oficialismo para que otros dirigentes puedan sumarse en una propuesta mixta.

A más datos sobre el proceso que se iniciará con más intensidad el viernes, se confirmó que el acto de lanzamiento de Cambiemos será el martes 18 en la Cámara Empresaria.

Entre los oradores seguramente estarán el senador Carlos Fernández, el intendente Miguel Lunghi y Mario Civalleri, primer precandidato a concejal.

EN LA PLATA

El jefe de Gabinete que buscará una banca en el Concejo Deliberante estuvo ayer en La Plata, donde se realizó un encuentro que reunió a todos los precandidatos de Cambiemos en la provincia (concejales, senadores, diputados).

El objetivo fue delinear la estrategia del oficialismo, coordinar discursos y propuestas para seducir al electorado en estas elecciones de medio término.

Civalleri se sumó entonces a la jornada encabezada por el jefe de Gabinete nacional Marcos Peña y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y que contó con la presencia de los precandidatos a senadores nacionales Esteban Bullrich y Gladys González. También estuvieron los precandidatos a diputados nacionales Graciela Ocaña, Héctor “Toti” Flores y Guillermo Montenegro.

SIN LISTA

Las tensiones que se vivieron en los últimos días en el armado político de Cambiemos en Azul tuvo sus repercusiones en la ciudad dada la participación protagónica de un funcionario municipal. Como se reflejó en este mismo espacio, el subsecretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, se presentó como precandidato a concejal en la vecina localidad por el radicalismo. Sin embargo, la Junta Electoral no avaló la propuesta y la lista cayó.

A la hora de buscar responsables, el presidente del comité azuleño apuntó hacia el intendente Hernán Bertellys como el responsable de la situación y sostuvo que “no deja de ser un síntoma de enorme debilidad” del jefe comunal, según reflejaron los portales de noticias.

“No permitir la presencia en unas PASO a un partido político, es antidemocrático”, disparó.

Así, al igual que la lista, cayeron las especulaciones en torno a su continuidad en el cargo que ocupa en la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas en Tandil.

DE LOTES Y CAMPAÑAS SUCIAS

Un clima enrarecido se respira en los últimos tiempos en la planta alta del Municipio, más precisamente en los corrillos del deliberativo, a partir de rumores, conjeturas y presuntas denuncias no formalizadas que terminan embarrando a más de uno, todo en medio de un clima preelectoral que no hace más que potenciar la susceptibilidad de los nombrados.

Es vox populi (varios se encargaron de destilarlo) que hace un tiempo quien fuera secretario del edil massista Gustavo Ballent, Dionel Ventos, dejó de cumplir funciones por razones no explicitadas. Algunos hablaron de una retirada forzada a partir de comentarios o pseudodenuncias que alertaban sobre una conducta inapropiada para su función. Otros que el joven renunció por motu proprio para destinarse por completo a una tarea encomendada por el candidato “estrella” del espacio, Mauricio D´Alessandro.

Lo concreto es que a partir de su presencia, primero, y su ausencia después, ediles varios se vieron salpicados y se mostraron ocupados y preocupados de despegarse del muchacho en cuestión.

Testigos indiscretos contaron a este Oído que el propio presidente del cuerpo, Juan Pablo Frolik, mantuvo una reunión a puertas cerradas con los ediles massistas Ballent y Beatriz Fernández (en carácter de testigo) donde el radical le insistió a su colega abogado que hiciera “algo” con el sospechado, siendo que, al decir de esas voces indiscretas, seguían recibiendo planteos de vecinos que indicaban que “sacaba chapa” con la relación con los ediles para supuestamente ofrecer lotes a discreción (otra vez los lotes en el Concejo…).

Del encuentro reservado Ballent habría respondido que el nombrado ya no trabajaba más con él pero que tampoco le constaba lo que se estaba diciendo. Que de hecho si lo sabía era su deber denunciarlo, como el mismísimo Frolik.

Allí coincidieron de buenos modos (ambos se respetan más allá de los roles políticos y por compartir la misma profesión) que ninguno de los vecinos que arrimó la versión se animaba a realizar una denuncia formal, por lo que todo quedaba en meros comentarios.

Cuentan que la misma versión llegó a manos de Raúl Escudero, quien se supo que también mantuvo previamente una reunión con el joven y, a partir de dicha charla, fue que decidió dejar su función en el bloque.

En medio de los comentarios comunes, llegó a oídos del señalado lo que se rumoreaba y se mostró muy molesto con lo que se aludía sobre sus espaldas y alegó su inocencia, no sin antes interpretar el entuerto en asuntos netamente políticos en un clima de campaña.

De allí surgió, entonces, algo más que aquella versión delicada por presuntas maniobras incorrectas. Trascendió una tensa convivencia en el propio massismo que incluso se vio en evidencia con la visita del propio Sergio Massa.

Al parecer, varios militantes se muestran desorientados como ninguneados por la omnipresencia del candidato “estrella”, quien hace y deshace a su antojo, desairando incluso a los compañeros de lista con sus recorridas y movidas por la ciudad. De hecho con Massa –dijeron- se enteraron por terceros que después de la foto para la campaña se fueron al café céntrico y ni siquiera fueron invitados para que estén presentes.

A más rumores, señalan que hay claras divergencias entre al menos dos sectores y el muchacho señalado está siendo salpicado porque precisamente responde a los designios de D’Alessandro y no al resto, incluyendo a Escudero.

Otros también se animan a buscar los promotores de esas versiones al propio radicalismo, que frente al “fuerte adversario” por competir lanzaron los comentarios arrimados al deliberativo sobre la presunta anomalía para ensuciar la campaña cual opereta.

UN SPINNER

PARA SERGIO

Este jueves, el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y precandidato a senador nacional, Sergio Massa, desembarcó en Tandil para presentar “Alerta Buenos Aires”, una aplicación para combatir la inseguridad que permite dar la alarma en un grupo de Whatsapp y al 911.

Si bien su llegada estaba prevista para las 11, finalmente el líder del Frente Renovador arribó a la ciudad minutos pasados de las 13. En el Instituto Superior de Formación Técnica Amemt, lo aguardaban expectantes los precandidatos a concejales y consejeros escolares del espacio que encabeza Mauricio D’Alessandro, Nilda Fernández y Raúl Escudero.

Para amenizar la espera y como ya lo viene haciendo, D’Alessandro se dirigió hasta su auto en busca de spinners para obsequiarle a la prensa y a los vecinos que se habían acercado hasta allí. Sin embargo, uno ya tenía dueño, así que se lo guardó en el bolsillo de su campera.

Sí, el mediático abogado volvió a romper con las formalidades y, tras darle un cálido recibimiento, le entregó el popular juguete a Massa, quien no solo lo sacó de la caja para verlo, sino que hasta se animó a probarlo enfrente a todos.

LA OBRA QUE

NO EMPEZÓ



Desde hace un tiempo el doctor Cristian Salvi, titular de la UDAI Tandil, tenía proyectada una reforma en las instalaciones que funciona la citada dependencia, que según aquellos que accedieron al proyecto, se trataba de una refacción importante.

Para llevarla a cabo armó un cronograma de obra y dispuso que los trabajadores fueran a atender en distintos puntos de contactos ya que no se iba poder recibir a la gente porque la remodelación incluía hasta el cambio del piso.

El pasado viernes estaba contemplado comenzar con la mudanza, trasladando parte del mobiliario a un depósito que el empresario José Solanilla prestaría.

También estaba previsto que la mudanza la haría personal de Buenos Aires, logística que se convocó y llegó el mismo viernes, a primera hora a la ciudad, con dos camiones. Todo estaba perfectamente armado que hasta se tuvo la deferencia de llamar a quienes tenían turnos, para suspenderlos porque no se iba a atender al público.

Cumplido ese trámite, el jueves Salvi reunió a todos en la UDAI y dio detalles del programa de obras y calendario, nombrando a los operadores a que punto de contacto y que horario reducido iban a hacer.

Un detalle hizo que todo lo proyectado quedara postergado hasta nuevo aviso y marcó una vez más las diferencias, cada vez más notorias, que existen.

Cerca de las 17 del pasado jueves, Mariano Pereyra Iraola le comunicó a Salvi que no tenía la correspondiente autorización, por lo tanto no se podía comenzar con la obra ya que la misma empresa está trabajando en la Regional y como aún no finalizó quedarían las dos dependencias sin poder ser utilizadas por el público.

A este Oído llegó el comentario del fastidio que le ocasionó a Salvi tener que frenar todo lo que con tanto esmero y dedicación había organizado.

Pero también la bronca estaba en aquellas personas que arribaron desde Buenos Aires en camión, a las 4 de la madrugada del viernes, para no hacer la mudanza planificada.

En medio de la desprolijidad, parece que nadie quería hacerse cargo ni de los camiones, ni de la gente que viajó, recayendo la responsabilidad de los sucedido en Salvi y la coordinación de administración que hicieron todo sin la correspondiente autorización de la Regional de Anses, que finalmente le bajó el pulgar.

“MORRONONE”

En la semana que pasó, Independiente convocó a los medios de prensa para presentar en sociedad la nueva camiseta, titular y alternativa, que desde este fin de semana utiliza en su regreso al Torneo Federal B.

Como se acostumbra hubo palabras de agradecimientos a las empresas que acompañarán al rojinegro en esta nueva etapa deportiva, se presentó a la plantilla, hizo un breve discurso su presidente Osvaldo Dadiego, el arquero y uno de los emblemas Gonzalo Casas, el DT Gerardo Villar y el coordinador de la comisión de fútbol que está trabajando mucho y bien, Juan Constantín.

Tras las fotos de rigor se sirvió un lunch a los presentes como para amenizar tan grato momento. El inconveniente surgió cuando a las camisetas se las empezó a desplegar y observar con detenimiento, encontrándose un grave error en la impresión de una de las publicidades. Horacio Morrone y Asociados es uno de los sponsor que históricamente acompaña no solo al rojinegro, club del que es socio, sino también a distintas instituciones de la ciudad.

La histórica aseguradora quedó plasmada en la tela con un categórico “Horacio Morronone y Asociado SRL”, una pifia grande que obligará a la flamante empresa que se dedica a la confección de la indumentaria deportiva a prestar mayor atención en sus impresos.

PERROS DE CAMPAÑA

Días atrás el Municipio comunicó por todos los medios que pudo, que salía a saldar la deuda de Mascotandil. Algunos se preguntan si en lugar de usar los tiempos de campaña y dinero de la gestión para callar las voces de los que pelean por el bienestar de los perros, no se debería proponer un programa desde la Dirección de Bromatología que atienda la necesidad de los perros callejeros.

Se preguntaron si será muy difícil establecer por ejemplo una veterinaria comunal para los callejeritos o formalizar un acuerdo con la Facultad de Veterinarias para atender la problemática y no beneficiar a una sola agrupación por el solo propósito de opacar la campaña que había iniciado D’Alessandro o porque el nombre de su referente está en una lista de precandidatos para las PASO por el espacio Civilidad.



MAS INAUGURACIONES

PERO SIN PERSONAL



En la semana se lo vio al Intendente recorrer las nuevas obras en el Centro de Salud del Barrio 25 de Mayo, acompañado de autoridades del Sistema Integrado de Salud.

Resulta que, como la foto de la semana pasada con las ambulancias, ahora se aguarda porque algún médico se digne a concursar para cubrir las guardias, que permitirán que el Centro funcione las 24 horas.

Algunos se preguntan si se trata de un apuro de la gestión por mostrar obras en tiempos de campaña u otra cuestión, siendo que no deja de llamar la atención que se inauguren espacios, se presenten ambulancias, cuando luego no funcionan por falta de algo esencial, como es el recurso humano.