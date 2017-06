Con el oído agudo

LA LISTA RADICAL, ENTRE

APRIETES Y ESPECULACIONES

Como se informó ampliamente sobre los designios que dispuso el pediatra para encarar una nueva contienda electoral, una vez más se optó por no abrir la lista y ocupar las candidaturas con soldados afines. Un detalle no menor: sacando a “arbolito” Mestralet – Andrés- (marido de la actual concejal Matilde Vide) el lunghismo integrará la lista pura con funcionarios, una retroalimentación que no deja margen a mayores oxigenaciones ni lanzamientos de nuevas figuras más allá de la estructura que supieron concebir desde el estado comunal.

Las especulaciones sobre quién acompañaría a Mario Civalleri con la banca femenina se develó a favor de los que señalaron que hay radicales que ya dejaron de ser considerados dentro de la logia lunghiana. Así las cosas, Natalia Correa fue desestimada para ocupar la banca y se optó por Marina Santos. La secretaria de Cultura no fue elegida –dicen los detractores- porque responde al entorno del desterrado edil Marcos Nicolini, quien como radical correcto y orgánico no sacará los pies del plato más allá de las tentaciones a la que fue sometido, pero firmemente convencido de que competirá con el mismísimo Miguel Lunghi en el 2019.

En ese hostil escenario al que han quedado engrampados radicales varios, contaron a este Oído que el “Harry Potter” serrano, Gastón Morando (presidente del Sistema Integrado de Salud) no dudó en apurar a un estrecho colaborador de la blonda funcionaria y sin medias tintas le invitó a repensar de qué lado iba a jugar. “Natalia se suicidó. Si vos querés hacer carrera vas a tener que correrte de ahí”, se habría escuchado expresar en los pasillos de la Secretaría de Cultura.



¿HABRA VOTOS DESENCANTADOS?

A propósito del destierro de radicales varios como macristas que han quedado al margen de negociación alguna y, ni siquiera, de poder competir en las PASO, dicen que el candidato massista Mauricio D’Alessandro prepara una ambulancia para recoger los heridos que presume la eventual diáspora en Cambiemos.

Las especulaciones aluden que cabría algún margen de maldad de aquellos que han sido excluidos y podrían emitir un voto a favor del hombre que puede inquietar la comodidad lunghista en las urnas. El poder de daño del fuego amigo solo podrá corroborarse con el recuento de votos en agosto…

Respecto a esta elucubración, ya algunos se animan a anticipar algunas estrategias para lo que sería la convivencia legislativa en la nueva conformación del Concejo Deliberante. A más datos, desde el massismo con D’Alessandro a la cabeza podrían tentarlo a Nicolini a que sea el próximo presidente del cuerpo deliberativo, cargo que asumiría con los cargos de la oposición. De hacerse efectiva la maniobra política se asemejaría mucho a lo que ocurriera ediciones legislativas pasadas con Nilda Fernández y compañía, enfrentamiento que Nicolini no estaría dispuesto a atravesar por lo expuesto en líneas anteriores, con aquello de ser orgánico y pelear desde adentro, sin margen a que lo empujen a salir del partido.

Y si a Nilda Fernández se alude, la elección del massismo de colocarla en segundo lugar de la lista provocaría que aquellos radicales que sigilosamente invitarían a no votar por el candidato del pediatra declinen de hacerlo por D’Alessandro. Es que a Nilda en el Comité no se la perdona por aquella rebelión deliberativa junto a Juan Roque Castelnuovo María Elena Lamadrid, que incluso mereció la expulsión del partido, con el aditamento que a Nilda sin sonrojarse se la escuchó entonar la marcha peronista en sus tiempos auzistas.

Cerrando en lo que hace a la oferta electoral massista, el mediático candidato deberá virar su mensaje que aludía a la oxigenación (la excusa para que Beatriz Fernández no fuera otra vez candidata a concejala) y de presentar gente nueva. Que lo acompañen Nilda Fernández y Raúl Escudero estaría lejos de la citada pretensión.

SACARLO DEL BAPRO

Siguiendo con los radicales y su fastidio o incomodidad frente a la irrupción de D’Alessandro en el pago chico, llegó a este Oído que desde el Gobierno comunal se le habría sugerido al jefe de Gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, a que revea la designación del mediático abogado y candidato en su cargo en el directorio del Bapro.

Lo que no tuvieron en cuenta los lunghistas es que dicho cargo es ofrecido por el oficialismo siempre a un hombre de la oposición, en este caso del espacio massista y por eso recayó en D’Alessandro.

LOS HERIDOS DE

UNIDAD CIUDADANA

Como se informa en páginas anteriores, el Frente Unidad Ciudadana confirmó la lista para competir en la ciudad con Rogelio Iparraguirre a la cabeza, figura indiscutible en dicho espacio por los distintos referentes internos, empero, quienes terminaron siendo los compañeros de la oferta electoral sí quebró lanzas y los heridos de este armado podrían provocar algunas diásporas.

Como se vino detallando, mujeres como Petra Marzocca, Corina Alexander, Cacha Cena y Miriam Iglesias parecían disputar el segundo puesto de la lista, pero en la noche de viernes el frente sorprendió con la confirmación de Silvia Nosei, reconocida por su tarea al frente de Mesa Solidaria.

Si bien nadie discute lo saludable de una figura nueva en la arena política, llegó a este Oído que las otras mujeres descartadas (ni siquiera en el resto de los cargos posibles) quedaron malheridas. Principalmente a quien se la escuchó indignada fue a la aspirante a renovar banca, Corina Alexander, que al parecer fue informada de la decisión vía mensaje de texto.

En tanto, aquellas agrupaciones que habían lanzado la candidatura de Petra Marzocca también no ocultaron su fastidio. “Es difícil así construir cuando te llaman dos horas antes de definir y cuando ya estaba todo cocinado” (le habían ofrecido el sexto lugar), se deslizó desde el espacio en cuestión que, resignado desistiría de competir en las PASO, sin descartarse que frente a la indiferencia de los que armaron se ofrezcan a participar en otros espacios. Por caso, a nadie le extrañaría que la simpatía que ostentan con el Movimiento Evita, con el mismísimo Néstor Auza o hasta con Patria Grande, puedan recoger algunas adhesiones. Y si no que lo diga, Cacha Cena, que hoy se presentará como candidata detrás de Arrizabalaga.

LISTA SORPRESA



Una de las sorpresas al filo de cierre de listas, fue la presentada dentro del Frente Unidad Ciudadana de la mano del sindicalista de madereros Daniel López (exconcejal en tiempos zanatellistas), quien estará acompañado por Marcela Oudoukian y el abogado Marcelo Argeri, siguiendo los designios de Mario Baudry, quienes hasta ayer nomás abonaban la candidatura de Randazzo, Julián Domínguez y Néstor Auza en la ciudad. La dinámica de la política que le dicen…

MAS CARGOS EN SALUD

Tras la creación del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), el Intendente firmó varios decretos para la creación de nuevos cargos que responden a la necesidad de administrar los recursos en un área que ha crecido a pasos agigantados desde su asunción al frente del Municipio.

Uno de ellos es el área de Gestión de Programas del SISP, que tiene como función coordinar la gestión de todos los programas que se descentralizan de Nación y Provincia relacionados con la salud pública, con miras a maximizar la generación de recursos financieros, insumos, aparatología y otros bienes. El responsable de esta nueva estructura -ya fue nombrada María Cecilia Chiacchio, como personal sin estabilidad- “remitirá a la presidencia” del ente descentralizado.

Con otro decreto se designó a Leandro Müller en el cargo de responsable de comunicación del SISP, quien entró en funciones el 1 de marzo pasado, dentro de la planta temporaria. Su misión es “la difusión de información de interés público a la ciudadanía y la articulación de los distintos componentes del sistema”. Sin embargo, el flamante funcionario aún no entró en contacto con los medios de comunicación, no se presentó ni envió gacetillas u otro tipo de información. Incluso, los partes médicos de los pacientes accidentados se solicitan y consiguen gracias a la buena predisposición de las autoridades de Salud.

En un tercer decreto, Lunghi designó al contador Juan José Fontana como coordinador administrativo de la Dirección de Salud Comunitaria, como personal sin estabilidad y con retención del cargo que ya tenía en la planta permanente.

CRUCES POR CONECTAR IGUALDAD



El último jueves, en la sesión del Concejo Deliberante, legisladores del Frente para la Victoria y de la UCR se cruzaron con dureza en el marco del debate por la convalidación del convenio de adhesión al programa 111 Mil. Se trata del plan implementado por el Gobierno nacional para capacitar a 100 mil analistas programadores, 10 mil ingenieros y mil emprendedores en el sector del software y las comunicaciones.

Pese a que salió por unanimidad, la kirchnerista María Eugenia Poumé aprovechó para marcar lo que entiende como una “contradicción” del actual Gobierno nacional que, por un lado capacita a jóvenes para que tengan una salida laboral en el sector de las nuevas tecnologías y, por otro, hace dos años que no entrega más las netbooks del programa Conectar Igualdad, que le permitían a los chicos de las familias más humildes acceder a las computadoras.

En defensa de Cambiemos, Carolina Gutiérrez recordó que en sus inicios se comparó al plan con el que rige en Uruguay, pero destacó que requiere “ir a la par en el avance de la tecnología, no se puede quedar solamente en la etapa de reparto de computadoras”. Lamentó que en el país no se haya garantizado la conexión a internet en el interior y que se repartieran las netbooks “en tiempos electorales y solo para la foto”.

La respuesta generó el enojo de Rogelio Iparraguirre, quien defendió la observación de su compañera de bloque y marcó que no podían comparar a nuestro país con Uruguay, cuando Argentina había lanzado un satélite -fabricado por argentinos- para mejorar las comunicaciones, además de trazar miles de kilómetros de fibra óptica. “A veces con tal de defender una postura se llega a lugares de los que es difícil volver después”, le achacó a la radical.

Lejos de quedarse callada, Gutiérrez agregó datos y dijo que en la provincia de Santa Cruz la conectividad es “bajísima” y puso como ejemplo Los Antiguos, de 5 mil habitantes, que tienen internet gracias a Chile; al igual que Gobernador Gregores; en Caleta Olivia es “pésima”. “Así que me vengo del Uruguay y me voy a la provincia de Santa Cruz”, lo chicaneó en el final.

LOS ATIENDEN EN CAMPAÑA

Y en el marco de esa discusión, la radical Nora Polich le marcó al FPV que “siguen en la misma tónica de siempre. Ahora un poco bañados en agua bendita, con un nuevo nombrecito”. Y cuestionó que les reclaman a los demás las cosas que no hicieron durante su gobierno.

Al mismo tiempo, le facturó a Rogelio Iparraguirre que no la invitó, como presidenta de la Comisión de Obras Públicas, a la reunión a la que acompañó a vecinos de la zona de Don Bosco con el subsecretario del área, en busca de una alternativa para evitar las inundaciones.

“El Ejecutivo sí les da el lugar a atenderlos”, dijo y les sugirió que “estaría bueno que nos comuniquen que algún tema que trasciende alguna comunicación lo van a llevar adelante en el marco de la campaña que están llevando adelante”.

Y le recordó que instantes antes se había quejado de la falta de respeto del Ejecutivo que en su momento no avisó que iba a firmar el convenio por el Defensor del Pueblo de la Provincia cuando el Legislativo estaba avanzando con la ordenanza para la figura local. Sin embargo, ahora no respetaba a sus pares al no dar aviso del encuentro con Obras Públicas y los frentistas el barrio de Noli.



SE VIENE EL

EQUIPO DE DEFENSA

Después de 14 años de gestión, y dos fuertes temporales que se vivieron en el transcurso de este año, empiezan a organizar un equipo que cumpliría con el protocolo de Defensa Civil que llevaría adelante un grupo de personas de la gestión.

Es decir, luego de casi una década y media las autoridades se percataron que Tandil no cuenta con un protocolo ante temporales que permita llevar tranquilidad a los tandilenses.

Es de esperar que otra lluvia o un viento fuerte (como el que voló techos la última vez) no vuelva a generar respuestas del tipo “hay que esperar hasta el lunes porque no tenemos gente”. Por suerte, en la ciudad el cuerpo de Bomberos sabe de urgencias.

CELO EN SALUD

El jueves pasado el Teatro del Fuerte fue el escenario donde más de un centenar de tandilenses se dieron cita para decirle sí a esta campaña que por el trabajo a pulmón del área de Hemoterapia del Hospital y las ONG que colaboran, viene creciendo a pasos agigantados.

Parece que al presidente del Sistema Integrado de Salud, le molesta el reconocimiento de los medios de prensa y de la gente de Tandil para con la campaña. O bien mantiene un excesivo celo en cuestiones mediáticas.

Resulta llamativo que desde que está Morando a cargo de Salud, se sugirió que cada vez que haya alguna exposición ante los medios, el área deberá estar acompañada por alguna autoridad del Sistema Integrado de Salud.

Además, antes de que estuviesen las sillas necesarias para los donantes en el Teatro, se confirmó una pantalla en la que pasarían un institucional del Hospital.

SE HUELE A

LESTER EN DEPORTES

Puertas adentro se sabe del afecto que el Intendente tiene por el joven Ezequiel Lester más allá de las pertenencias ideológicas. En cada oportunidad que visita Ferro, se lo ve muy a gusto con el dirigente, y en los pasillos de la institución se sabe de la voluntad de Lunghi de tenerlo en su equipo más allá de aquellas convicciones políticas.

De hecho, lo acompañó en la clínica de fútbol donándole material deportivo, estuvo muy a gusto en la cena de la institución tricolor, y cada vez que el club le solicitó colaboración, la tuvo, directamente desde el ala del doctor. ¿Lo podrá convencer este año de que forme parte de su equipo de gestión? ¿Podrá Lester, si acepta la propuesta, darle la misma vida que le dio al club de Arana y Colón?



ACLARACION

En referencia a lo publicado en la edición del domingo pasado en esta sección, Osvaldo Maestrojuan envió una carta aclarando porqué se encontraba en el día de la marcha por la restitución de las pensiones para las personas con capacidades diferentes con muletas.

El texto expresa textualmente: “Quienes me conocen saben que jamás me aproveché de mi discapacidad, de hecho nunca cobré una pensión, simplemente como parte de ese colectivo sentía la obligación moral de ir.

Asistí con muletas a la marcha de reclamo, ya que estuve internado desde el día 2 de mayo hasta el 28 en el Hospital Municipal en el área de traumatología por una infección en mi muñón amputado la cual llegó hasta el hueso. En el transcurso de mi internación no solo me sometieron a un drenaje sino que me intervinieron quirúrgicamente (toilette) en la cual me sacaron todo el tejido comprometido por la infección y una parte del peroné que estaba afectado. El día de esta marcha todavía me encontraba con los puntos de sutura en mi muñón lo que me impide todavía apoyar.

Estoy de acuerdo con las reglas de la prensa política pero no toleraré que se me difame de semejante manera por falta de conocimiento queriendo decir que mi andar con muletas fue solo una puesta en escena. Espero por parte de los que escribieron esto un pedido de disculpas y una aclaración al respecto”.

Frente al descargo, desde éstas líneas se pide disculpas si por lo publicado Maestrojuan se sintió afectado, aclarando que no hubo ningún tipo de animosidad ni mala intención en lo comentado.