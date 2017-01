Con el oído agudo

CANDIDATOS SE BUSCAN

Tras un año signado por el cambio de los gobiernos nacional y provincial, las vicisitudes económicas, los ajustes, tarifazos y debates en torno a los citados asuntos, la casta política se apresta a encarar un año impregnado en el clima electoral. Las elecciones legislativas están a la vuelta de la esquina (para los tiempos políticos) y comienzan a pergeñarse lo que serán las estrategias y el armado de las distintas líneas, partidos.

En ese tren, y con el aditamento que por ley ahora las propuestas tendrán que contar cantidades iguales de candidatos masculinos y femeninos, tanto el oficialismo como la oposición local empiezan a desandar los globos de ensayo, sondeos, sobre los posibles y potables candidateables.

En lo que respecta a los aspirantes a la oposición, como resulta una postal de lo que vino ocurriendo desde la irrupción del lunghismo en el poder serrano, una vez más parece ser que escasean candidatos. A no ser por Néstor Auza y Mauricio D´Alessandro, que tácitamente expresaron su voluntad de ser candidatos (a priori desde el mismo espacio político), no hay más rostros que se asomen y asuman la responsabilidad con el argumento del 2005 a esta parte: no querer competir contra la imagen inalterable del Intendente y su gestión, que los que lo llevarían a calcularlo como una inexorable derrota en las urnas.

Hay tiempo aún y, sobre todo, se aguardan precisiones, definiciones, a nivel nacional y provincial, lo que llevará sin dudas al lógico derrame a nivel local, pero sí por estos días preocupa a los encuestadores, encargados de presentar y mostrar el estado de situación y potenciales resultados, el poco interés de muchos por ser candidatos y, por ende, estar medidos de cara a los comicios por venir.

En lo que respecta al radicalismo y su forzada alianza con el PRO, siguen las especulaciones y reuniones en pos de resolver qué será lo mejor para el pago. Si ir con una lista unificada -tal la pretensión de Macri y Vidal- o competir en las PASO -tal el deseo de Lunghi-. Pero en el medio, también el propio radicalismo debate internamente para lo que será la cara, el hombre que los represente encabezando la lista.

Para ello, claro está, se considera que debe ser alguien posicionado como posible figura sucesora del jefe comunal. Ya Marcos Nicolini y Juan Pablo Frolik lo han encarnado oportunamente y no es tiempo para ellos (tienen dos años más en sus bancas), por lo que otro que pretende encarnar esa sucesión es, nada más y nada menos, el actual jefe de Gabinete Mario Civalleri, a quien precisamente algunos le achacan que sus legítimas aspiraciones a ser tenido en cuenta como futuro intendente no van de la mano con la necesidad de someterse a una campaña y a la voluntad popular.

Así las cosas, no pocos correligionarios consideran que es el tiempo indicado para que se someta a una candidatura, con el alivio necesario de contar con un plafón más que interesante de una imagen inalterable de Lunghi y su gestión.

CORINA SE MUEVE

En un enero bastante planchado en materia política, la que se mueve dentro del justicialismo es Corina Alexander. Tras despegarse del bloque de concejales que lidera Pablo Bossio, encaró la construcción de un frente peronista y comenzó a charlar con distintos dirigentes que visitan el reinaugurado Centro de Estudios Néstor Kirchner, ahora ubicado en 14 de Julio 467.

En 2017 vence su mandato como concejal y quiere renovar su banca, eso está claro. También está dispuesta a acatar lo resuelto por el Congreso Peronista, es decir, a competir por adentro del PJ en las PASO.

Por otros carriles marchan Rogelio Iparraguirre, quien representa al kirchnerismo más puro. También culmina su mandato popular y tendría aspiraciones de seguir en el Concejo. Aún más cauto, observa los desplazamientos que se pueden dar a nivel nacional. En Tandil, su mayor capital pasa por la fuerza militante, ya que La Cámpora siempre continuó en actividad, con anclaje en los barrios y en contacto con diversas instituciones.

En paralelo, el bossismo se muestra como una célula dormida, aunque está en la conducción del PJ. Todavía no se sabe si despertará hacia adentro o cerrará una alianza con el Frente Renovador.

En un contexto de escasas certezas, la concejal Alexander recibió en la casa de 14 de Julio a dirigentes experimentados como Juan Mario “Choli” Pedersoli, también a Enrique Vistalli y se reunió con “Cacha” Cena, una indiscutida referente de Las Tunitas y la zona del barrio 17 de Agosto. En esa última charla, las mujeres peronistas intercambiaron ideas sobre la construcción del peronismo y el tipo de representantes que necesita el movimiento. También hablaron del barrio, teniendo en cuenta que Cacha y su grupo llevan adelante un trabajo social con fuerte presencia y sostenido en el tiempo.

Saliendo de las fronteras serranas, también visitaron a Corina Alexander, el concejal de Quilmes Daniel Gursi y a la referente del área de derechos humanos de las cámaras legislativas Elena Ferreyra, con quien visitó el centro clandestino de detención La Huerta.

EL FUTURO DE ERSINGER

Otro que termina su mandato el 10 de diciembre próximo es el concejal Claudio Ersinger. Aún le quedan esperanzas que antes de esa fecha, salga aprobado su proyecto del Defensor del Pueblo que lleva ya años en debate.

Pero en el orden político, le llegó a este Oído que el dirigente del PRO no estaría interesado en ir por un un tercer mandato como legislador. Sin embargo, tampoco pretendería volver al tambo y dedicarse en forma exclusiva al campo. En principio, le gustaría seguir ligado desde algún cargo provincial o nacional con anclaje en Tandil para sumar experiencia desde la gestión. Si bien no lo ha dicho abiertamente, su apuesta sería cambiar a un rol más ejecutivo para en el futuro volver a ofrecerse como alternativa para el el cargo de intendente.



OTRO CAPITULO POR

LA DROGA EN TANDIL

Tras la homilía del padre Fernando con sus fuertes denuncias, la respuesta del Intendente y su gabinete y la denuncia en la Justicia, siguen las opiniones y cruces en torno al avance del consumo y la comercialización de droga en distintos ámbitos de la ciudad.

La noticia llegó a La Plata y la reflejó la revista La Tecla, siempre atenta a los cruces políticos que se producen en los municipios bonaerenses. “La droga está en todos lados, y el municipio de Tandil no parece ser la excepción. El distrito bonaerense donde la religión ocupa un lugar central, conocido a nivel nacional por su Vía Crucis, se encontró en las últimas semanas envuelto en una polémica que enfrentó al intendente radical Miguel Angel Lunghi, con la Iglesia”, publicó como introducción al tema.

Repasó las denuncias del padre Fernando sobre la existencia de cocinas de paco en Villa Aguirre; zonas liberadas para comprar droga y la venta de armas a jóvenes de La Movediza. También consignó que el sacerdote fue a la Justicia, acompañado por el obispo de la Diócesis de Azul monseñor Hugo Manuel Salaberry.

En ese contexto, La Tecla consultó al intendente Lunghi, quien aclaró que “yo no vine a la Municipalidad para hacer la vista gorda” y agregó que “yo te puedo decir que hay droga en Tandil, pero no es espacio mío, en definitiva, porque eso es un delito federal, y acá está la Policía Federal y la Policía de la Provincia para controlar la droga ilícita. Nosotros les alquilamos el edificio, les reparamos los autos, y siempre trabajamos en colaboración con la fiscalía”. Y evaluó que “la ciudad está bastante bien, recorremos los barrios, hacemos función social”.

Otra voz que aparece en la publicación platense es la de Corina Alexander, quien antes -en absoluta soledad- había acudido a la Justicia a denunciar la oferta de estupefacientes en barrios ubicados al norte de la Ruta 226. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante sostuvo que la denuncia del padre es “correcta” y agregó que “tengo notificaciones de que hay cocinas de paco en Tandil”.

Otro que se metió en el debate fue el tandilense Mauricio D’Alessandro, quien lanzó que “mientras la intendencia inaugura barrios iluminados, se generan otros, como La Movediza, donde la marginación y la conflictividad social están desatendidas de la mano del Municipio, a la espera de que Dios haga algo”.

A modo de conclusión, la revista digital indicó que Tandil no es el único distrito radical con problemas con la Iglesia. Y citó a Lezama, donde el comité se cruzó con el cura Juan Carlos di Sanzo, quien anteriormente -vía Facebook- había criticado con dureza al vicegobernador bonaerense Daniel Salvador.

EL PRO PASA POR TWITER

Y una vez más, la nueva gestión de Anses entregó 77 viviendas del Desarrollo Urbanístico del Procrear en el más absoluto silencio. A pesar de no haber comunicado la grata noticia, hubo un breve tuit del jefe de la UDAI Cristian Salvi. Tal vez, las redes sociales son el lugar que mejor le sienta al PRO.

Con el hashtag Procrear, escribió: “Esta semana se entregaron 77 viviendas en el Desarrollo Urbanístico de Tandil que se suman a las 238 de 2016”. Además, publicó una foto donde se lo ve caminando por las calles del moderno barrio, junto al titular del organismo Emilio Basavilbaso, en su visita de diciembre.