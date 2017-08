Civalleri propone regular los contratos de alquileres de viviendas

El candidato a primer concejal por Cambiemos en Tandil, Mario Civalleri, junto a otros integrantes de la lista, lleva adelante una serie de encuentros con instituciones, referentes y vecinos de distintos barrios. El objetivo es abordar las principales problemáticas de cada zona, las posibles soluciones y exponer las propuestas legislativas planificadas.

Entre otras actividades desarrolladas, en los últimos días los candidatos de Cambiemos participaron de reuniones con vecinos de los barrio Palermo y Rodríguez Selvetti, donde se trataron las inquietudes y demandas planteadas, así como los avances y proyectos en esas zonas. Junto a Civalleri estuvieron, entre otros postulantes al Concejo Deliberante, Marina Santos, Luciano Grasso y Marcela Vairo.

Entre otros puntos, se conversó sobre la seguridad y la presencia policial, la infraestructura vial, extensión de los servicios básicos y el servicio de salud.

Civalleri resaltó que “representamos a un gobierno, el del intendente Lunghi, que ha hecho junto a todos los tandilenses unas de las transformaciones más importantes de la historia de Tandil, que planifica y tiene un rumbo claro. Que sabe además todas las cosas que faltan, las necesidades de muchos vecinos, y que quiere redoblar el esfuerzo y el trabajo conjunto con todos, con la sociedad civil, el sector privado y con cada vecino, como lo hemos venido haciendo”.

El primer candidato a concejal resaltó que uno de los objetivos que se plantea desde el Concejo Deliberante es “apuntalar y consolidar las políticas del Gobierno del intendente Lunghi, en el marco de la planificación que tenemos rumbo al Tandil del Bicentenario, para avanzar en los ejes que hemos definido: integración social, accesibilidad, desarrollo ordenado y sustentable; convivencia y paz social, consolidar a Tandil como ciudad del conocimiento, la educación y la cultura, como ciudad creativa, emprendedora e innovadora; y como una ciudad saludable”.

“La meta y el rumbo es claro: que al llegar a su bicentenario, Tandil sea la ciudad intermedia con mejor calidad de vida del país”, señaló Civalleri, quien a la vez destacó que “en este camino de construcción del Tandil del futuro estamos trabajando y contando con el apoyo fundamental del Estado provincial y el Gobierno nacional, que se ve en la cantidad de grandes obras de infraestructura en marcha y en el acompañamiento en proyectos en los que se está avanzando de manera conjunta”.

Propuestas



Sobre algunas de las iniciativas legislativas proyectadas, Civalleri mencionó que “estamos trabajando en un proyecto para sustentar un cambio en el tránsito vehicular, a partir de la creación de un Centro de Logística que permita reordenar definitivamente el tránsito de vehículos pesados”.

En este sentido, explicó que “hablamos de un plan integral de movilidad urbana, que debe incluir mejoras en el acceso al transporte público con definición de vías exclusivas en la zona central, la movilidad de carga en la zona urbana y otros aspectos”.

También adelantó que “estamos trabajando en un Registro Unico de Datos Sanitarios que incluya no solo a los prestadores públicos sino también a los privados. Sería una ‘historia única’ que se podría incorporar a un soporte digital portable, una tarjeta, para que cada paciente pudiera disponer de ella en todo momento y en cada lugar al que se trasladase”. Esto permitiría poder “crear un observatorio de salud, sobre todo para tener datos estadísticos epidemiológicos en particular de enfermedades crónicas no transmisibles”.

Explayándose sobre otras iniciativas, Civalleri detalló que “consideramos que es importante intervenir en la regulación de los contratos de alquiler de viviendas para uso residencial, para garantizar el respaldo a las alrededor de 10.000 familias y personas que alquilan en Tandil”.

Finalmente, Civalleri puntualizó que “pretendemos impulsar un marco normativo para armar una promoción integral de los derechos de la mujer, sobre todo en lo vinculado a la inserción laboral así como planificamos propuestas vinculadas a Participación Ciudadana, ONGs, Tandil Saludable, Regulación de Administración de Consorcios y ampliación de las prestaciones de la OMIC”. u