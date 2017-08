Civalleri: “El ida y vuelta con la gente ha sido muy bueno”

Mario Civalleri, candidato a primer concejal de Cambiemos, dialogó con “Tandil Despierta”, el día que se cierra oficialmente la campaña para las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas del próximo domingo.

El actual jefe de gabinete reconoció que “estamos muy bien. Estoy muy entusiasmado, el recorrido de éstas semanas que ha sido intenso donde se consolida lo realizado y se agenda lo que falta. La gente confía en el gobierno municipal, en el intendente y en el equipo. El ida y vuelta con la gente ha sido muy bueno“.

“Ha sido una campaña correcta en términos de respeto, cada uno se ha dedicado a proponer sus ideas”, resaltó el candidato de Cambiemos y añadió: “A veces se critican cuestiones de coyuntura que son temas de gestión”. Para el funcionario local “hay candidatos que tienen conocimiento profundo de la ciudad y de la tarea legislativa y otros que pareciera que si ganarán en octubre serán intendentes”.

Sobre las propuestas que se han lanzado en éste tiempo de campaña, Civalleri subrayó que “hay propuestas importantes que he escuchado, por ejemplo las dichas en materia de Deporte por Iparraguirre”

“No puedo opinar mucho de D´Alessandro porque es un estilo diferente para la ciudad, la gente de Tandil terminara votando lo que conoce y D´Alessandro sigue siendo un signo de interrogación, más allá del personaje simpático de television no lo conozco y no he hablado más que un saludo con él”, dijo sobre uno de sus contrincantes.

Sobre los porcentajes con los que finalizará la elección, Civalleri señaló que “sabemos que no es una elección donde no sacaremos el 40 o 50 por ciento porque es otro tipo de elección las de tipo legislativa” y agregó: “El domingo es una prueba y el lunes empieza la competencia real de cara a octubre”.