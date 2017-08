Binando rechazó las críticas y lanzó que “tal vez al peronismo no le guste el nombre Howard Johnson”

El secretario de Economía del Municipio, Daniel Binando, dio detalles de la refinanciación del convenio urbanístico firmado con American Arqs -empresa que desarrolla el hotel de la franquicia Howard Johnson-, que se encuentra en debate en la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante. Aseguró que es técnicamente incuestionable y se ajusta a derecho, además de transparente, y anticipó que la firma ya pagó cuatro cuotas. Además, confirmó que el destino de los recursos será la extensión del gas en La Movediza y Las Tunitas que se anunciaron en diciembre de 2014, al momento de la firma del primer acuerdo.

Por otra parte, atribuyó las objeciones del concejal del Bloque Justicialista Facundo Llano a la campaña electoral y dijo que no le extraña que no le gusten algunas inversiones, teniendo en cuenta que su himno partidario dice “combatiendo al capital”.

En principio, el secretario marcó que “los concejales tendrían que llamar las cosas por su nombre” y aclaró que el convenio urbanístico se firmó con la empresa marplatense American Arqs, cuyo responsable es el reconocido arquitecto Hernán Deluca, y que Howard Johnson es la marca de la franquicia.

El acuerdo

Binando informó que, inicialmente, “lo pactado consistía en un pago por la renta derivada del uso del suelo que llegaba a 2,2 millones de pesos pagaderos en dos veces, a medida que iba avanzando la obra. Ellos cumplieron con el primer 50 por ciento, y viene el mismo Hernán Deluca a hablar a la Agencia de Recaudación Municipal, hace un anticipo y explica que se le estaba complicando la segunda parte por la economía, no lograba la cantidad de adherentes que pensaban. Planteó que si le frenábamos la obra por falta de pago, iba a ser imposible que pudiera responder al convenio”.

A partir de esa situación, el equipo de la Agencia de Recaudación de la Secretaría de Economía definió otorgarle doce cuotas fijas, “pero previa actualización del monto que debía, con un incremento del 38 por ciento”, indicó Binando.

Al evaluar los números de la refinanciación, repasó que de los 2,2 millones de pesos, American Arqs ya había pagado 1,1 y lo restante sufrió un ajuste del 38 por ciento, entonces superó 1,5 millones de pesos y ahora podrá pagar en cuotas fijas, de las cuales ya canceló cuatro.

Binando fundamentó que “hicimos una adenda a un convenio que ya estaba acordado. Lo hicimos porque ya existía un antecedente, que lo había dado el Concejo Deliberante con la Ordenanza 15.472, a otra empresa de Tandil, radicada en Villa Italia, donde nosotros lo mandamos por un pago al contado y el Concejo le dio cuotas. Por lo tanto, habiendo antecedentes, habilita que se puedan dar pagos”.

Sumado a esto, precisó que “la ordenanza fiscal faculta a nuestra área a que se pueda financiar este tipo de pagos que tiene que hacer el contribuyente. Por lo tanto, legalmente y técnicamente, puedo asegurar que esto está perfectamente bien. Lo hacemos, ya va pagando cuatro cuotas la gente de American Arqs, y sale esto justo ahora, poniendo en dudas esta adenda sobre un convenio ya firmado que tiene una actualización y en base a eso, un monto fijo de cuotas”.

“No es un

ninguneo”

Con respecto a la intervención de los concejales y a la necesidad de convalidar la adenda al convenio urbanístico que ya había sido aprobado, el secretario de Economía evaluó que “creo que está bueno que al Concejo Deliberante le informemos de algo que firmó, de aquellas cosas que se van suscitando, porque después de esta parte técnica, hay una parte política”.

Ya sobre el debate político, advirtió que “sé que estamos en campaña y me parece bárbaro, pero representan dos opiniones distintas. Una, la que tiene el peronismo con respecto a ciertos inversores que podemos tener en la ciudad. Tal vez el nombre Howard Johnson no les guste. Y otra cosa es lo que nosotros estamos propiciando para que realmente se sigan haciendo construcciones, que está dando empleo hoy, y que el día de mañana seguimos desarrollando la industria del turismo”.

Por otro lado, remarcó que el legislador Llano también objetó la refinanciación del convenio urbanístico con el titular de la firma Bari SA, que le permitió ampliar la altura del local ubicado en colectora Macaya entre Actis y Las Malvinas. “Ya está solucionado, abonó, no hay ningún problema”, confirmó.

Con respecto al convenio urbanístico para habilitar un complejo de locales en avenida Don Bosco que está en tratamiento en la Comisión de Obras Públicas del Legislativo, dijo que “hay una gran inversión de un paseo que todavía lo tienen que aprobar. Yo apelo a que no restrinjamos las inversiones de la gente y apoyemos al capital privado en aquellas cosas que realmente van a traer progreso, empleo y van a dejar otro atractivo más a la industria del turismo que estamos desarrollando en esta gestión de Gobierno”.

Otro de los cuestionamientos de concejales de la oposición fue que la adenda al convenio del Howard Johnson fue elevada después de que el privado había comenzado a cancelar las cuotas de la refinanciación.

-¿No hay un ninguneo al Concejo al elevar un acuerdo que ya está en marcha?

-No es un ninguneo. Primero, porque soy exconcejal y me parece que hay facultades, entonces pueden discutir aquellas cosas políticas perfectamente, me parece bien, pero no es un ninguneo. Bajo ningún aspecto, y lo digo como exconcejal, me sentiría afectado en mis funciones de concejal por eso. Menos cuando el convenio estaba aprobado y hay una realidad económica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a parar o vamos a hacer todas las posibilidades de seguir adelante? ¿Y quién ejecuta? El Departamento Ejecutivo.

-Pero el Concejo controla, tiene el contralor…

-El contralor político sí, pero acá el contralor legal lo tiene el Tribunal de Cuentas y el contralor político lo tienen ellos, y nadie les está ocultando información. Es más, firmamos el convenio porque tomamos la decisión política como Ejecutivo. Lo hicimos dentro del marco legal, no hay nada ilegal. Ellos lo convalidaron. Existen pequeños problemas en la ejecución, como en todas las cosas que se ejecutan, ¿quién resuelve esos inconvenientes? El Ejecutivo. ¿Y qué hacemos de buena forma? Informamos de esta adenda que firmamos por un antecedente de la Ordenanza 15.472, o sea que hay antecedentes de esto. Por lo tanto, si hay antecedentes, ¿por qué para unos sí y para otros no?

Los fondos

irán a obras

A fines de 2014, el entonces secretario de Economía Gastón Morando celebraba la firma del convenio urbanístico con American Arqs, que fue el primero con un monto importante y anunció que los recursos se destinarían a obras de extensión de la red de gas en La Movediza y Las Tunitas.

Daniel Binando confirmó que el pago se utilizará para el destino previsto y explicó que “tres veces llamamos a licitación y no se presentó nadie para las obras en La Movediza. Es más, el secretario de Obras Públicas está analizando la parte legal porque habiendo llamado tres licitaciones y no se presentó nadie, cómo podemos adjudicarlo de otra forma”.

El funcionario sostuvo que a pesar de que los servicios llegarán con la urbanización integral de La Movediza, “hay mucho por hacer y son otras cuadras a las que vamos a llegar. Se ha llamado tres veces, no hemos tenido oferentes y se está buscando la mejor forma de hacerlo”.

Garantizó que ese dinero se va a invertir en obras de gas, que ya tienen cobrado más de la mitad, entre el primer anticipo y las cuotas de la refinanciación. “Por eso digo, desde el punto de vista técnico, lo que hemos actuado es irreprochable. Después tiene un punto de vista político, porque estamos cerca de elecciones, a uno le puede gustar que este tipo de inversores vengan, a otros no. Nosotros apostamos a esto. El concejal que hace el cuestionamiento en su himno partidario dice ‘combatiendo al capital’, así que me imagino cuál es su pensamiento”, remarcó.

“Me entero por

los diarios”

Por otra parte, el secretario de Economía adelantó que no subirá a dar explicaciones, porque se enteró por el Diario. “Primero que no estoy convocado al día de hoy, no he recibido ninguna información fehaciente sobre que quieren mi presencia para charlar un tema”, dijo.

Y agregó que “si me convocan formalmente, les voy a contestar por escrito, porque me enteré por el Diario. De hecho, estoy dando respuesta porque el tema lo estamos tratando en los medios. Me parece que no soy yo el que falló ahí. Si ellos se sienten dolidos por algo, creo que como secretario de Economía que me entere así, me parece que no es elegante, para decirlo de una forma muy suave”.

Para cerrar, Daniel Binando repasó que el Concejo había convalidado el convenio urbanístico. “Todos sabíamos que el año pasado la situación económica, con un receso, no era del todo ideal. La gente de esta empresa se presenta, no evade; viene y plantea el problema. Le actualizamos el monto un 38 por ciento y le damos 12 cuotas. Encima, se le informa al Concejo Deliberante. Me parece que más cristalino no pudimos proceder”, concluyó.