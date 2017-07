Azul: vetaron la lista que llevaba al Sub Secretario de Obras como candidato a concejal

Momentos de tensión en el armado político de Cambiemos en la vecina localidad de Azul. Y la noticia se replica con fuerza en la ciudad por la participación protagónica de un funcionario municipal: se trata del actual Sub Secretario de Obras, Luciano Lafosse, que se había presentado como precandidato a concejal por el frente Cambiemos en dicha ciudad, pero que la Junta Electoral decidió no avalar.

En la noche del martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Comité de la UCR en Azul, donde se habló sobre lo sucedido. El propio Lafosse fue el encargado de responder las preguntas y brindar el punto de vista de los radicales.

“Para poder participar necesitábamos 200 avales y fueron volcados al sistema 264, razón por la cual queda demostrado que la nómina, desde lo puramente técnico, nuestra nómina estaba absolutamente en condiciones de ser oficializada. Nuestra lista no está oficializada ni no oficializada. Tampoco hay argumentos sobre por qué fue rechazada”, señaló según consignaron medios de esa ciudad.

“Recibimos numerosas muestras de apoyo, tanto de comités de muchos distritos de la provincia como así también desde otras fuerzas políticas. Eso pone de manifiesto que el resto de los partidos políticos están interesados en que haya una oferta lo más amplia posible para que sea el electorado el que elija a los candidatos”, dijo el actual funcionario de Tandil.

Lafosse señaló que “no hay argumentos ni para bajar la lista ni para oficializarla. Es decir, está desaparecida. Creemos que es una cuestión muy difícil a los ojos de todos los que estamos participando en política y que sienta un precedente muy negativo. Las PASO el objetivo que planteaban era el de tener la mayor amplitud posible para permitirle participar en política a todos aquellos que quisieran hacerlo; se pusieron requisitos mínimos a tal fin. Entonces, si las PASO vienen a democratizar me parece que es difícil pensarlo de esa manera si ahora se está evitando la participación de nuestra lista. Hay un vacío difícil de explicar, ya que se presentó una lista con todas las de la ley y después no aparece ni dentro de las listas oficializadas ni de las rechazadas”

Entre una de las consultas realizadas por los medios locales, se habló del argumento que incluso se utilizó en Tandil para privilegiar, desde la Provincia, la decisión del intendente. “Cualquier argumento que se pueda encontrar para bajar una lista debe entenderse desde lo político. Ese es el plano en el que me parece que hay que manejarse. Desde lo técnico, desde lo jurídico, no resiste el más mínimo análisis, porque nosotros presentamos todo en tiempo y forma, con la cantidad de avales que se necesitaban y con los 21 miembros de la lista sin ningún tipo de cuestionamientos. Por eso es que decimos que la potestad de dar o no dar participación la tiene el Intendente. Entonces, nosotros le reclamamos puntualmente al Intendente la posibilidad de participar”, dijo.