Auza ve al peronismo unido en el Concejo Deliberante desde diciembre próximo

Néstor Auza, precandidato a concejal en primer término por el Frente Justicialista Cumplir, dialogó sobre la coyuntura política de cara a la campaña electoral con “Tandil Despierta”.

“Esta vez fue muy fácil el armado, muy ameno, no tuvimos dificultades, tuvimos plena independencia para armar la lista. La verdad que muy poca gente nos dijo que no quería participar”, dijo Auza.

El ex senador provincial señaló que “fue una decisión del Movimiento Evita ir por separado; no solamente hubo charlas, sino que hemos compartido actos en conjunto. Ellos decidieron imprimir una impronta personal y no compartir listas”.

“El peronismo en Tandil es un poco el reflejo de lo que sucede a nivel nacional“, analizó Auza y agregó: “Es una fuerza en re-construcción y llevará tiempo hacerlo”

Auza remarcó que “tengo mucha fé en que en el Concejo Deliberante se dará un espacio de unidad muy importante. Me parece que el 2017 a 2019 la sumatoria de peronistas que están en espacios diferentes será interesante”.

Sobre el diseño de la campaña electoral, el ex rector de la Unicén remarcó que sus ejes se basan en las problemáticas barriales y en el trabajo sobre el sector de la producción. “Tenemos que ser capaces de generar medidas para que se puedan beneficiar unos del otro”, afirmó.