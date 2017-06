Auza ratificó su pre-candidatura a concejal y aseguró que “estamos en vías resolver las candidaturas”

El ex senador provincial y ex rector de la Universidad Nacional del Centro, Néstor Auza, ratificó en diálogo con “Tandil Despierta” que será pre-candidato a concejal por el espacio que lidera a nivel nacional el ex Ministro de Transporte, Florencio Randazzo. “Hoy estamos en vías de resolver las candidaturas”, resaltó y sostuvo que “con todos los movimientos que hay en el peronismo parece que todo se va a resolver en la próxima semana. Las listas se resuelven 5 minutos antes del cierre y no creo que está vez sean distintas”.

Auza puntualizó que “yo estoy trabajando para Tandil, me vine cuando me tenía que venir porque estaba convencido que mi mundo era éste” y agregó que “no voy a moverme de Tandil. Yo lo veo bien posicionado a Randazzo y cuando hablo de esto no hablo de cantidad de votos, sino de un espacio donde me gusta estar”.

“Se necesitan definiciones claras para reconstruir un espacio clave para el país como es el peronismo. Nosotros íbamos a participar de las PASO con el otro espacio dentro del justicialismo. No me queda duda que si accedemos a una banca vamos a trabajar todos con un estilo de construcción de cara a los próximos años”, señaló Auza.

Para el ex senador provincial “somos todos peronistas y en las definiciones claras de lo que queremos de la política, de la economía y de la sociedad estamos de acuerdo”.

Según precisó “a nivel local se conservarán los frentes conformados” y añadió: “No aspiro ni espero el arrastre de los votos nacionales y provinciales; a esta altura de mi vida sé donde quiero estar”.

Con relación al Frente Unidad Ciudadana, Auza estimó que “en ese espacio hay alguien que tiene la supremacía clara que es Rogelio Iparraguirre. Habría que hablar con él para ver qué tiene en la cabeza de quién lo va a acompañar”.

“Estoy muy comprometido con la ciudad y lo que yo creo que puedo dar para Tandil”, dijo el ex Director de Conectar Igualdad al tiempo que subrayó: “El 80% de las propuestas que presentamos en 2011 las terminó tomando Miguel Lunghi en éstos años de gobierno”.