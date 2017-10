Auza esperaba “un poco más de votos”

El ambiente en el interior del Partido Justicialista, lejos estuvo de ser el de otras jornadas. El grupo de colaboradores, que ya habían entregado las correspondientes planillas, se encontraban dispersos en el amplio salón esperando que los resultados no fueran los que finalmente se dieron.

El provisorio cuarto lugar, con 3,97 por ciento, menos que el obtenido en las PASO, no permitió otra cosa que masticar bronca y pensar en rearmarse de cara al futuro inmediato para intentar en 2019 buscar pasar a ser gobierno en la ciudad. Claro que para que eso suceda, muchas cosas internas en un peronismo quebrado deberán acontecer.

Pasadas las 21, Néstor Auza se hizo presente en el PJ y de inmediato accedió al diálogo con los medios de prensa para dar su impresión de lo sucedido. Sostuvo que “estamos en medio de una elección especial muy polarizada y en una circunstancia política también especial, con un peronismo dividido. De todas maneras fue muy interesante la participación no solo por mí sino por tanta gente joven que formó parte de la lista y trabajó muy bien”.

Aseveró que “sabíamos que encarábamos una circunstancia muy especial en un espacio casi nuevo, pero esperábamos por supuesto un poco más de votos. Acá no hay que echarle la culpa a nadie, es cierto que la performance de Randazzo ha sido baja también, pero yo soy grande y la responsabilidad primaria en lo local es mía”.

Sobre el peronismo sentenció que “tuvo una hegemonía tan grande en el país que se dio el gusto de dividirse y, como decía Perón, cuando los movimientos se dividen terminan siendo minorías y es lo que pasó”.

Sobre si recibió apoyo del Movimiento Evita a quien superó en las PASO, dijo que “la verdad que no, pero no nos preocupó demasiado porque eso vino mal parido desde el principio ya que ellos tendrían que haber estado en el mismo espacio y juntos. Después cuando la gente se acostumbra a verte solo, es difícil unirte en un mes, pero es un problema de ellos que no quisieron estar. A mí esta experiencia me enorgullece por la gente que trabajó con nosotros”.

En cuanto al futuro manifestó que “tengo que laburar para vivir y seguiré haciéndolo junto a Randazzo, ya que estamos en este espacio. Y sino haremos otras tantas cosas como se nos han venido ocurriendo durante toda la vida. Lo importante es aportar a una visión de lo que tiene que ser la democracia, somos éticos y honestos en los momentos de tener que hacerlo en política”.

Por último, sobre la elección que habrá en el peronismo vernáculo expresó que “antes que renovarse debería juntarse, eso me parece importante. Acá ojalá influya una fuerte conducción provincial y nacional de reorganización, porque ya sabemos cuál es la experiencia local. Tiene más una visión de partición que de conjunto y eso es lo que hay que cambiar. Juan Urtubey, Sergio Massa, Florencio Randazzo, Diego Bossio entiendo que esos serán los nombres. Hubo un cambio de rumbo en la política mezclada en un circo que tiene que ver con sospechas que están viviendo la mayoría de los políticos que fueron protagonistas. Se vive un escenario más de jurisprudencia que político y eso hasta que decante va a costar”.

Benítez, feliz por el

crecimiento de la Izquierda

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores que tuvo a Martín Benítez como primer candidato, celebró la elección realizada e indicó que “los primeros resultados están permitiendo que Nicolás Del Caño mantenga su banca, pero al mismo tiempo está ingresando Romina Del Plá. A nivel local tuvimos un avance más que significativo con relación a las PASO y observamos un crecimiento en lo que es el Frente de Izquierda en Tandil como sucede a nivel provincial y nacional”.

Explicó que “esto fue como consecuencia de la campaña que desarrollamos en todo el país y que se replicó en cada lugar. En la ciudad no es la excepción ya que hablamos con los vecinos explicando muestras propuestas y haciendo una amplia caracterización de la situación social y política en la que estamos, porque más allá de la cuestión electoral hay otras cosas que inciden en la vida social y material de cada uno de los trabajadores”.

El Frente Vamos, satisfecho

por la elección realizada

En el local de Patria Grande, ubicado en Rodríguez al 1100, se observaba un clima festivo, más allá de lo que indicaran los fríos números. Juan Arrizabalaga junto a Stella Cena eran los anfitriones de los muchos jóvenes que se encolumnaron detrás de la idea política.

Música, clima distendido, empanadas, cerveza y gaseosas, fue la celebración realizada a modo de agradecimiento por la tarea cumplida.

Los referentes de la lista Vamos, que finalmente quedó en el quinto lugar con 3,52 por ciento de los votos, indicaron que “estamos contentos junto a toda la gente y la militancia. Creo que pudimos instalar temas en la agenda política que no estaban siendo lo suficientemente jerarquizados y algo que incluso fue reconocido por otros candidatos” señaló Arrizabalaga para luego añadir que “es el saldo más rico que nos deja, más allá de las elecciones”.

Cena remarcó “la buena onda reinante” y sostuvo que “fueron unas elecciones pacíficas para todos y eso es importante para un país que queremos que salga adelante”.

El candidato en primer término habló sobre lo que viene expresando que “vamos a seguir militando, trabajando, las compañeras ya están con nuevos proyectos, seguiremos buscando que más gente conozca lo que hacemos y proponemos. Los votos que sacamos fueron convencidos, porque nos presentamos con un solo cuerpo y competimos contra listas enteras”.