Arrizabalaga y Cacha Cena encabezaron el lanzamiento de Vamos

Ante su gente, se presentó en sociedad la lista Vamos, la plataforma electoral que encabeza Juan Arrizabalaga y que acompaña “Cacha” Cena en el segundo lugar de la lista. El acto se realizó en un clima familiar y la militancia en las instalaciones del club del Portillo.

Tal se anticipó en la edición pasada, Juan Arrizabalaga encabeza la lista para el Concejo Deliberante, quien al dirigirse a los presentes agradeció muy profundamente la participación que se acercó voluntariamente para compartir el lanzamiento.

También agradeció a “Cacha” por la confianza y el respeto mutuo construido en estos años de charlas y encuentros y que hoy les permite estar juntos en la lista. Además hizo hincapié en la unidad, en relación al acuerdo alcanzado entre Patria Grande y Mujeres Sin Techo, pero recalcando en la unidad de la gente común, “como aquellas familias que se juntan el domingo y ayudan a hacer la casa del vecino. Porque es desde estos lugares concretos que tiene que fortalecerse la unidad”, destacó.

Arrizabalaga, también remarcó “estamos viviendo días muy difíciles en nuestro país, aumenta la desocupación, la pobreza, los comedores, los merenderos. Nuestro objetivo no es poner comedores y merenderos, nuestro objetivo es la que gente pueda comer en la casa, que viva de su laburo, que pueda pagar su alquiler, que pueda pagar un crédito para acceder a su vivienda, y nos están intentado sacar todo eso”.

En relación con la gestión municipal, remarcó la necesidad de que lleguen al Concejo e indicó que “después de tres mandatos y medios del oficialismo, hoy es necesario otras miradas, otras opciones para los problemas reales que tiene la gente. El Gobierno está preocupado por un centro de convenciones, por vender la tierra, por algunos negocios y nosotros estamos preocupados porque la gente pierde el laburo, no puede acceder a un terreno, no puede construir su casa, las familias necesitan un espacio de comedor o merendero, se fomenta la violencia. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque tenemos puesta la mira en los problemas reales de la gente, no en el circo político, no en el show político, como algunos que ahora vienen a candidatearse con millones de dólares tirados al piso”.

Por su parte, Cacha Cena se mostró emocionada y muy contenta por el encuentro, remarcando que “hoy los que estamos acá somos todos de los barrios” y que “vamos a pelear para llegar al Concejo”. También reforzó su lucha por la vivienda social y recordó que ya lograron construir 100 viviendas para familias tandilenses. En relación a su paso por el deliberativo señaló que nunca dejó de hacer el trabajo social que siempre había hecho porque lo hace de corazón. Para finalizar su intervención, llamó a acompañar a Vamos y a seguir trabajando por los barrios.

Entre las oradoras también estuvo Natacha “Chachi” Milazzo, referente territorial y feminista de Patria Grande, quien ocupa el cuarto lugar de la lista a precandidatos a concejales. En su intervención profundizó en la necesidad de un verdadero protagonismo popular en la construcción de políticas públicas. “Nadie nos puede decir cómo vivir. Nosotros sabemos cómo vivir. Nosotros queremos vivir bien, queremos vivir mejor, y eso lo vamos a lograr si nos organizamos”.

También fue parte del acto, Daniela Castro, quien encabeza la lista a senadores provinciales por la Quinta Sección y es una conocida referente en materia de derechos humanos y de las disidencias sexuales de la ciudad de Mar del Plata. Sus palabras resaltaron que la conformación de Vamos viene a traer transparencia a la vida política y a posicionar una alternativa frente a la situación que se está viviendo.