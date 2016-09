Alrededor de veinte familias tomaron un terreno ubicado en Piccirilli y Alvarado

La cruda realidad socioeconómica golpea a varias familias que ante la carencia de recursos para poder satisfacer las necesidades básicas buscan llamar la atención para ser escuchadas y que ese reclamo genere soluciones en el futuro inmediato.

Una nueva toma de terrenos, sin ningún tipo de bandería política, se registra en Tandil desde el pasado sábado y será uno de los temas a tratar durante la semana por los actores políticos locales, que deberán comenzar a buscar soluciones de fondo.

El Eco de Tandil se dirigió hasta el terreno ubicado en Piccirilli y Alvarado, un trozo de tierra que fue tomado por alrededor de un veintena de familias que según manifestaron “solo queremos ser escuchados”.

El desolador panorama en un frío atardecer de domingo, se torna aún más crudo al ver a varios chicos, abrigados y soñando que su futuro no sea repetir la triste realidad por la que atraviesan los grandes.

Por lo pronto los mayores contaron que “todos tenemos familia y la decisión la tomamos el sábado cerca de las 13. Acá cada cual se llegó con su gente, no hay partidos políticos ni nada que se le parezca. Los que estamos acá no tenemos propiedad, no sabemos adónde ir y nos vinimos a este terreno”.

Remarcaron que “estamos tratando de conseguir algo, que los políticos nos puedan brindar alguna solución. En este tiempo que llevamos en este lugar se acercó un señor de un sindicato (NdR: sería el Sindicato de Trabajadores Municipales), nos dijo que el terreno era de ellos y le dijimos que presentara algún papel que avale lo que mencionaba. Se fue y no regresó más”.

Cada uno que se iba acercando a los micrófonos de El Eco manifestaba: “No queremos hacer problemas, queremos que nos den una solución”.

Pasar la noche

Al ser consultado si los niños que estaban presentes pasarían la noche en las precarias casas levantadas con retazos de chapas y madera, indicaron que “lastimosamente se tienen que quedar porque no tenemos adónde ir. Somos alrededor de 20 familias y agradecemos a los vecinos que nos prestan el baño”.

Aseguraron que “estamos luchando por un techo y si esto es un terreno fiscal, que nos digan, así nosotros podemos construir una pieza y el baño”.

Al ser consultados qué sucedería si el terreno tuviera dueño, no dudaron en manifestar que “nos tendrían que buscar una solución, nosotros hacemos changas en la construcción y necesitamos ser escuchados”.

El relato más duro fue el de una mamá que se acercó con sus cuatro hijos y señaló a uno de ellos indicando que “lo van a operar de nuevo porque tiene un tumor maligno, y no tengo para pagar alquiler. Necesito que me ayuden porque la situación económica para nosotros realmente está muy mal”.

Cerca del terreno tomado hay subdivisiones y edificaciones que se van levantando, con el lógico temor de los dueños de que sus propiedades puedan llegar a ser usurpadas. “Con nosotros pueden estar tranquilos, no vamos a romper ningún cerco y mucho menos ocupar alguna casa. Buscamos que alguien del Gobierno se acerque para dialogar y explicarle cuáles son nuestras necesidades”.

Para la policía no hay

nadie organizando la toma

Desde la comisaría Segunda se acercaron hasta Piccirilli y Alvarado para dialogar con aquellas familias que ocuparon el pasado sábado el terreno. El comisario Irusta al respecto aseveró que “son gente de la zona que no tiene vivienda y que tomaron unos terrenos que oportunamente habían sido asignados al Sindicato de Trabajadores Municipales”.

También refirió que “no aprecié que estuvieran movilizados u organizados por alguien en particular. Son pocas familias pero se puede llegar a generar algo más grande, por lo que hay que prevenir. Nosotros a este tema lo judicializamos, tomamos la denuncia y la fiscalía será la que resuelva”.

Especificó que “el terreno es como si fuera una media manzana, que ha sido tomado el pasado sábado y no hay mucho más lugar como para que se sumen más personas. Estamos esperando directivas de la superioridad y creemos que en los próximos días se pondría algún móvil para cuidar la zona”.

Esperan

Las personas que decidieron llevar adelante esta nueva toma de terrenos en la ciudad indicaron que aguardan para hoy, entre las 10 y las 11, se acerque al lugar personal de la Municipalidad y de la Dirección de Desarrollo Social. La idea es plantear la problemática por la que están atravesando y que desde el Estado se pueda encontrar algún tipo de solución.