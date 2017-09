Albanese y el boleto gratuito el día de Elecciones: “Que nosotros nos encarguemos es imposible”

El bloque FPV-PJ presentó días atrás un proyecto de ordenanza para implementar el boleto gratuito el día de las elecciones. Este proyecto está basado en una serie de reclamos que llegaron a distintas fuerzas políticas, ya que la Justicia Electoral diagrama los lugares de votación de los ciudadanos habilitados distribuidos en diferentes establecimientos educativos por orden alfabético y no por cercanía geográfica. En este sentido, la principal preocupación que expuso Albanese fue quién se hará cargo del costo de los traslados para llevar tal cantidad de gente, en el caso de que la propuesta se haga efectiva, por lo que habría que pedirle al Ejecutivo que se debería evaluar cómo recomponer esos ingresos a la empresa. De todos modos, argumentó que no puede haber una ordenanza que determine la gratuidad del servicio, debido al contrato de concesión donde se determina el cobro de un pasaje a cada una de las personas que se trasladan por día. “Las empresas prestan un servicio y, por lo tanto, tienen la posibilidad de cobrar en el sentido de una contraprestación. Si no, sería violación al contrato de la concesión”, explicó.

Señaló que son más de veinte mil pasajes los que se cuentan durante una jornada electoral, una cantidad considerable. Sin embargo, aseguró que aún nadie preguntó ni tomó contacto con la Cámara de Transporte para presentar formalmente la propuesta y adelantó: “Que nosotros nos podamos hacer cargo de eso, es imposible”. Es por ello que, de aplicarse, parte del presupuesto público deberá destinarse a cubrir los viajes.

Extensión y modificación de los recorridos

En cuanto a la posibilidad de responder a la demanda de agregar trayectos a los recorridos actuales, mencionó que sólo es posible a partir de una resolución firmada por el intendente y refrendada por el Concejo Deliberante, ya que implica modificaciones a las actuales condiciones de concesión. Según lo determinan las bases y condiciones, sólo de esa forma sería posible.

Respecto al pedido de racionalización de algunos recorridos, señaló que se elaboraron alternativas a los pedidos que hay. Para ello se propuso una prueba piloto en algunos lugares de la ciudad, como el barrio La Unión, donde durante un mes se agregarían nuevos recorridos para evaluar la tasa de uso y verificar cuántas personas realmente viajarían en el colectivo de efectivizarse la nueva ruta. De esta manera, la tasa de uso obtenida permitirá decidir si se justifica la adición de diez o veinte servicios por día a algunos lugares.