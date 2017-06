A un año sin servicio del tren, los usuarios pagan casi tres veces más por viajar a Buenos Aires

El 29 de junio del 2016 la gobernadora María Eugenia Vidal decidió suspender todos los servicios de pasajeros en la Provincia de Buenos Aires de la empresa Ferrobaires, horas después del choque de dos formaciones ocurrido en la localidad bonaerense de Rawson, en el que resultaron heridas al menos 26 personas.

A la promesa inicial de que el cese del servicio sería por “unas semanas” o “hasta realizar un diagnóstico general” se le pasó el tiempo. En unos días más se cumplirá un año y la incertidumbre sigue siendo la misma. En Tandil, hay 18 trabajadores que continúan realizando sus tareas en la Estación de Trenes, pero que no cuentan con el insumo principal para hacerlo: los servicios.

Y además de los trabajadores que están preocupados hace un año por este tema, los usuarios del ramal que unía Tandil con Constitución, también se han visto perjudicados.

El Eco de Tandil dialogó con Marcelo Samuel, un vecino que por motivos laborales utilizaba el servicio desde que se había vuelto a re-activar el ramal.

-¿Desde cuándo empezaste a usar el servicio?

Empecé a utilizar el servicio del tren desde el año 2012 aproximadamente. Al principio el servicio salía a las 14 horas de Tandil y llegaba a la noche tipo 21 horas a Constitución. Luego ese horario se modificó (dicen que a pedido de la gente que hacía algún trámite en el día para no gastar una noche de hotel) y se puso el horario de salida de las 23 horas con llegada a las 6 AM a Buenos Aires. La vuelta siempre fue con salida a las 17 horas de Constitución y llegada a las 24 horas.

-¿Hasta cuándo lo usaste?

Lo usé hasta el día miércoles 29 de junio de 2016, que fue el último viaje a Buenos Aires. Al día siguiente jueves me enteré por El Eco que se había suspendido, por lo que el viernes nos devolvieron el dinero del pasaje de vuelta.

-¿Lo usabas por trabajo?

Lo usé siempre por razones laborales, ya que no tengo auto. Soy abogado y trabajo en Buenos Aires. Siempre me manejé con el tren y ahora viajo en micro, como antes de que se reinstalará el tren. Así conocí decenas de personas que tienen su familia en Tandil y trabajan en Buenos Aires. O gente que iba a comprar a Once y la calle Avellaneda mercadería para vender en los negocios de acá. O familias enteras que viajaban por cuestiones de salud para atenderse en algún Hospital. O gente que durante años no podía viajar a ver a sus familiares por los costos del micro.

-¿Cada cuánto viajabas?

Viajaba ida y vuelta casi todas las semanas, o a veces semana de por medio.



-¿Y el costo mensual estimado cuando usabas el tren cuál era?

Siempre el tren costó menos de la mitad del micro. Aproximadamente un tercio del costo. Como ejemplo está el boleto escaneado donde se puede ver que el pasaje salía $ 170 el más barato en primera ($220 en pullman), cuando el micro costaba más del doble (creo que en aquellos meses estaba cerca de los $400). Es decir, ida y vuelta se gastaba $340 de viático. Mientras que con el micro ese importe no te alcanzaba para pagar ni siquiera el pasaje de ida.

-¿Mientras usaste el servicio, tuviste algún inconveniente?

El servicio era bueno en relación al costo. Los inconvenientes principales eran que al utilizar la misma vía que el tren de carga, muchas veces había que detenerse para que éste pasara y allí se perdía media hora o más, lo que no se recuperaba luego. Esto implicaba que a veces se llegaba tarde. Pero siempre la salida fue puntual. En conclusión, cerca del 90 % de los viajes salían y llegaban a horario. Siempre hay imponderables que afectan el servicio, pero no era lo habitual.

Es más al principio recuerdo que te daban un agua mineral y un alfajor, que después ya no lo pudieron sostener más.

Es cierto que hubo una falta de mantenimiento de los vagones que se iban deteriorando con el tiempo, y también es cierto que mucha gente no cuida la “cosa pública”.

-¿Qué te pareció la decisión de frenar el servicio por parte del gobierno provincial?

La decisión me pareció horrible. Fue una decisión política basada en cuestiones económicas, y justificada por el accidente que ocurrió. Fue la excusa perfecta para una decisión que ya se había tomado. Buscaron la oportunidad de comunicarla.

Sobre todo por la enorme cantidad de gente perjudicada, y el personal que quedó cobrando salarios sin trabajar. A esto se suma que la implementación del traspaso a Nación no se ve cercano en el tiempo.

-¿Creíste como habían dicho que se iba a restablecer rápidamente?

Siempre descreí de tal versión. Si no hay voluntad ni decisión política es imposible. No he visto tampoco a los gremios ferroviarios adoptando alguna medida en favor de la vuelta del servicio. Aún hoy creo que no hay voluntad de reinstalar el servicio. Ojalá me equivoque.

-¿Cuál es tu costo actual mensual desde que no usas el tren?



Ahora viajo cada 15 días porque los costos son enormes. A los costos del viático hay que agregarle lo que se gasta estando aunque sea dos días en Buenos Aires. Tengo que elegir Río Paraná porque al tener coche semicama es más económico que El Condor. Un pasaje semicama está en $ 425. O sea ida y vuelta $ 850. Y el pasaje en cama creo que está en $ 530.

-Si el servicio volvería a funcionar, ¿lo volverías a utilizar?

Claro que sí. Obviamente dependerá del servicio, pero no lo dudaría si vuelve en las mismas condiciones de junio de 2016.

| Cronología de un año sin servicio



-30 de junio de 2016: Preocupación en Tandil por la suspensión del servicio de trenes de Ferrobaires

-1 de julio de 2016: “Tenía pasaje para hoy y aún no sé cómo volveré”

-2 de julio de 2016: Sigue la incertidumbre por la suspensión de trenes y devolvieron el dinero de los pasajes vendidos

-3 de julio de 2016: Unas doscientas personas se manifestaron en la Estación para exigir que “vuelva el tren”

-4 de julio de 2016: Aseguran que se restablecerá el servicio de tren, aunque no saben cuándo

-9 de septiembre de 2016: El Concejo exige el restablecimiento del tren y estabilidad para los trabajadores de Ferrobaires

-22 de septiembre: Para Vidal, el tren a Tandil no es prioritario

-23 de septiembre de 2016: El jefe de la estación de trenes dijo que “es doloroso no ser prioridad”

-24 de octubre de 2016: Con un buen nivel de respuesta, cerró la colecta de firmas por la restitución del servicio de trenes

-23 de diciembre de 2016: Sin plazos establecidos, Vidal manifestó su preocupación por el tren a Tandil

-2 de enero de 2017: “Los meses que hemos pasado fueron bastante duros”, evaluó el jefe de la Estación de Trenes

-19 de abril de 2017: “Nunca perdimos las esperanzas”, manifestó el jefe de la Estación de tren

-2 de junio de 2017: Rodríguez: “El tren dejó de venir y Lunghi ni se mosqueó”