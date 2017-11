Vecinos de Villa del Parque sufrieron nueve robos en una semana y afirman que es “tierra de nadie”

Vecinos de Villa del Parque alzaron una vez más su voz por los hechos delictivos que están viviendo, con nueve robos en tan solo una semana, según expusieron.

Aseguran que no pueden dejar solas las viviendas, porque los delincuentes aprovechan la oportunidad para cometer los ilícitos.

Lorena (pidieron reserva de identidad por temor a los delincuentes sospechados), una de las vecinas, contó que están preocupados porque “esto es una ola que no para y personalmente tuvimos hace dos semanas la desgracia de que nos robaran en casa”.

“En la cuadra de Del Libertador esta semana hubo varios robos en autos que rompen los vidrios para sacar cosas de adentro. También entran a las casas, a una pareja sobre Uspallata le desvalijaron la casa”, manifestó.

Y agregó que “queremos que nos escuchen, hace dos años que nos organizamos como comisión vecinal y queremos que haya respuestas, que asfalten las calles, que haya luminaria, vigilancia, que haya una presencia real. El tema es que los conocemos, todos sabemos quién roba, eso es lo terrible, y vos ves pasar un tipo que conocés con tu televisor por ejemplo, son cosas que no pueden suceder. Es tierra de nadie”.

“Más allá de que pase la policía local, necesitamos respuestas reales para los vecinos, les exigimos porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Estamos muy cerca de situaciones de mucha marginalidad, más allá de que hay asistencia social, pero la situación es siempre complicada y no se puede desatender porque los tenemos muy cerca”, agregó.

Pero advirtió que “hoy se puede hacer algo, todavía no entran a tu casa a mano armada, no entran cuando vos estás, pero no podemos distraernos porque va a ser cada vez peor”.

Más casos

Por su parte, Verónica contó que “uno sale de su casa y cuando vuelve no sabe en qué situación la va a encontrar”.

Y relató que hace dos meses a una vecina le tiraron una piedra en la ventana y rompieron el vidrio, salió el perro por la ventana y se cortó todo pero gracias a eso los ladrones no ingresaron. Dos días después, pensaron que no había nadie en la casa porque no había ningún vehículo pero la dueña sí estaba y se subieron al techo de la casa y no lograron entrar gracias al perro.

Si bien ven policía por la zona, los hechos delictivos suceden en cualquier horario del día.

“No les importa nada, los vecinos dejan los autos estacionados en la puerta y les rompen el vidrio para robar una agenda, o cualquier cosa”, contó.

A otro vecino le rompieron el auto que estaba dentro de la casa con portón cerrado y sufrieron varios robos en un año y medio desde que residen en la zona. El primero de ellos fue cuando se mudaron a la casa que alquilaron amoblada y no estaban los muebles, porque se los acababan de robar. Tras sacar la reja, los delincuentes desvalijaron la vivienda.

Por su parte Leandro dijo que “es cosa de todos los días, al menos uno o dos robos por día hay siempre”.

Impunidad

“Hubo un caso la semana pasada que le hicieron un boquete en las paredes y se llevaron todo”, indicó.

Y Verónica aseguró que “los ves pasar con los televisores arrancados de la pared a las 12 del mediodía. Es una impunidad total. La policía nunca ve nada, siempre llegan tarde”.

“Los patrulleros dan lástima, se escucha a tres cuadras cuando pasan, están todos rotos. Los de la Local se mueven más rápido y son más sigilosos”, sostuvo.

Leandro aseguró que los hechos delictivos van aumentando en cantidad y en el daño que hacen. “Muchos son menores, entran a la comisaría y al rato están libres”, afirmó.

Recordaron que en algún momento se les prometió colocar cámaras y alarmas vecinales pero eso nunca se concretó.