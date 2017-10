Un motociclista sufrió heridas al chocar con un micro en Lunghi y Jujuy

Ayer en horas de la tarde una motocicleta colisionó con un colectivo de la Línea 504 en la esquina de Lunghi y Jujuy, y a raíz del violento impacto el conductor del rodado menor sufrió heridas que requirieron su internación en el Hospital Ramón Santamarina.

El accidente sucedió alrededor de las 17.30 cuando una motocicleta circulaba por la avenida Lunghi en dirección al centro de la ciudad y aparentemente intentó esquivar un auto estacionado, a raíz de lo cual perdió el control y terminó impactando contra el paragolpes de un colectivo de la Línea 504 (verde) que circulaba en sentido contrario.

Hay que tener en cuenta que el asfalto en esa esquina se encuentra en muy mal estado, lo cual seguramente contribuyó a que el joven perdiera el control de la moto fácilmente.

A raíz del violento golpe, el joven, que fue identificado como Emilio Rubén Galavert, de 21 años, terminó tendido varios metros detrás del colectivo. Momentos después llegó la ambulancia que lo trasladó al centro asistencial local.



Maniobra

“arriesgada”

El conductor del micro, Leonardo Gallardo Baquer, explicó que “él circulaba en sentido contrario, cruzó bien sobre el otro lado de la calle y se encontró con un auto estacionado, lo intentó esquivar y me pegó a mí adelante. No llegó a controlar la moto, y me pegó de frente en la parte de abajo del paragolpes”.

“Yo vi que venía muy rápido, que no tenía el casco puesto, y no llegué a esquivarlo”, afirmó en diálogo con El Eco de Tandil.

El colectivero aseguró que el motociclista “hizo una maniobra muy arriesgada y al encontrarse muy de golpe con el auto estacionado, intentó esquivarlo, ni frenó, pegó primero con la parte de abajo del paragolpe, después el chico se golpeó contra la rueda y la moto pegó con las duales atrás”.

En tanto, indicó que al principio “estaba consciente porque le hacíamos preguntas y nos llegó a contestar que llamáramos a la madre pero estaba muy mal herido”.

El joven quedó internado en la guardia con una fractura expuesta de tibia y peroné de pierna izquierda, escoriaciones y traumatismo de cráneo.