Solicitan la colaboración de la comunidad para encontrar a Gisella

La familia de la niña desaparecida el día viernes 16 se encuentra altamente preocupada. Virginia Ramírez, directora de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio afirmó que se han desplegado dispositivos de búsqueda en varios sectores, aunque aún no hay certezas sobre su paradero. Hasta el momento han recibido varios datos, pero ninguno ha permitido dar con Gisella.

Recientemente comenzó a circular a través de redes sociales un documento elaborado por los familiares, y al cual adhieren múltiples organizaciones, en el que se solicita la colaboración de la comunidad para que aparezca la joven:

¡EXIGIMOS SU APARICIÓN, CON VIDA YA!

La denuncia fue realizada en el día de ayer en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Tandil y aún no hemos tenido respuesta alguna, las horas pasan y estamos sin novedades. Interviene la UFI N°12 cita en calle Uriburu 750.

Gisella tiene 16 años, tiene el pelo castaño con corte hacia un costado hasta la altura de los hombros. Su estatura media es de 1,65. Fue vista por última vez a las 7.20 hs en la zona lindera a la Escuela Secundaria 14 del barrio Villa Gaucho (intersección Actis y Darragueira). Vestía calzas negras, zapatillas de lona color jean y un buzo gris de la escuela.

¡ES URGENTE!

Ante las distintas desapariciones de mujeres, sabiendo que varios culminaron en femicidios, entendemos que las autoridades deben guiarse según los protocolos de actuación para la búsqueda de personas; mantener informada a la familia de manera oficial y garantizar los canales de colaboración comunitarios necesarios; tan importantes en estas instancias. No podemos dejar de hacer mención al tiempo de vulneración de la personas se acrecienta con posibilidad de ser víctima de trata. Al respecto compartimos lo expuesto por la Mesa de trata de Tandil: Las personas con fines de explotación sexual y/o laboral es un delito de enormes consecuencias sociales que representa una gravísima violación a los derechos humanos.

Las principales víctimas son las mujeres, generalmente en situación de extrema vulnerabilidad social, desde los 13 años, que suelen ser reclutadas, trasladadas, acogidas y recepcionadas con fines de constituir una relación de explotación, para lo cual el consentimiento de la víctima no excluye el existencia de del delito, y por los tanto guarda una estrecha vinculación con la desaparición que se condice no solo con el legítimo derecho de su familia de acceso real a la justicia, si no con el agravamiento dado por la pérdida de contacto, de su situación de vulnerabilidad que la expone a las redes criminales de trata de personas.

¡BUSQUEMOS A GISELLA NO LA ENJUICIEMOS!

Agradecemos cada colaboración y les solicitamos que se continúe la búsqueda tanto desde las vías institucionales correspondientes como la búsqueda continua mediante todos los medios de difusión. Avanzaremos hasta encontrarla. Seamos comprometidos/as y cautelosos/as. Las personas afectadas por estos delitos no pueden ser convertidas nuevamente en víctimas, ante una inadecuada difusión de la búsqueda, esto es: medios de comunicación, redes sociales, etc. A través de los cuales se construyen representaciones colectivas, valores y pautas de conducta. Hablemos y difundamos todxs el riesgo en que se encuentra y no de quién era o qué hacía.

SI LA VES, SI TENÉS ALGUNA INFORMACIÓN O CUALQUIER DATO COMUNICATE A LOS TELÉFONOS:

0249- 154479684 / 0249- 154606238. ¡NECESITAMOS SU AYUDA!

FIRMA: FAMILIA DE GISELLA.

ADHIEREN: ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 14 – INSPECCIÓN DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL TANDIL – INSPECCIÓN DE NIVEL SECUNDARIO TANDIL-FORO POR LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -MESA CONTRA LA TRATA TANDIL – MESA INSTERSECTORIAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIA Y DE GÉNERO TANDIL- COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DISTRITO AZUL- CENTRO DE REFERENCIA PENAL JUVENIL – COLECTIVA FEMINISTA BERTA CÁCERES- SUTEBA TANDIL- CENTRO SOCIAL Y CULTURAL LA VÍA – COLECTIVA FEMINISTA MALA JUNTA – FRENTE DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL DEL MOVIMIENTO EVITA – FRENTE DE MUJERES EN IGUALDAD DE GÉNERO LA CÁMPORA – COLECTIVA BARTOLINA – LA POSTA DE LAS MUJERES – BIBLIOTECA POPULAR DE LAS MUJERES TANDIL- MOVIMIENTO DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL – LA PODEROSA TANDIL- MOVIMIENTO POPULAR PATRIA GRANDE, TRABAJADORAS COMUNITARIAS DE LOS BARRIOS VILLA AGUIRRE, VILLA GAUCHO Y MOVEDIZA – MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DESDE EL PIE EN LA MELLA – AGRUPACIÓN DOCENTE EVELIA MURILLO- CORRIENTE UNIVERSITARIA 12 DE MAYO- CAJ EES 14 – FORO POR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS/AS Y JÓVENES TANDIL- MEMORIA POR LA VIDA EN DEMOCRACIA- GRUPO DE INVESTIGACIÓN Ci.So.C – ATE VERDE Y BLANCA.