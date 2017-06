Se desató un incendió en un departamento e investigan si fue provocado por delincuentes

En la jornada de ayer, cerca de las 19, se desató un incendio en el interior del departamento ubicado en Saavedra 190, por el que la policía investiga si se trató de un siniestro intencional, generado por delincuentes que ingresaron a la propiedad por la parte posterior aprovechando la ausencia del inquilino.

Una de las primeras personas en observar las llamas fue el conocido jugador de futbol local Gerardo Krüger, quien de inmediato se acercó al lugar para ayudar, mientras otros testigos daban aviso a la Policía Local que transitaba por esa zona, quienes convocaron a una unidad del Cuartel Central de Bomberos.

Con el tránsito cortado en 25 de Mayo y Constitución, los bomberos ingresaron al departamento y controlaron rápidamente el fuego, encontrándose con la reja que da al patio forzada, por lo que dieron aviso al personal de la comisaría Primera.

Krüger en un breve diálogo con este Diario señaló que “fui uno de los primeros en llegar porque desde mi casa observé que salía fuego desde la parte superior del departamento”.

Agregó que “no había nadie en el interior, creo que la persona que vive habrá salido momentáneamente porque la puerta de atrás y la reja estaba abierta”.

Lo indicado por el deportista obedece al lugar que aparentemente los delincuentes rompieron para ingresar y se presume que al no encontrar elementos de demasiado valor habrían tomado la decisión de prender fuego.

Parte oficial

Desde el Cuartel Central de Bomberos local señalaron que “se recibió un llamado a las 18.50 que había un incendio en Saavedra 190 en la parte alta del interior de un departamento. Con los testigos Pedro Dacosta y Gustavo Vega, se procedió a romper el postigo de madera de la habitación para poder ingresar, pudiendo sofocar el foco ígneo”.

En cuanto a la afectación informaron que fue completa en la habitación, varias ropas, una cama de una plaza, varias cajas, una valija en cuyo interior había prendas y un ropero de madera. Además se produjo el ahumamiento general del departamento, cielorraso, machimbre e instalación eléctrica.

En el parte de prensa se detalla que en el lugar estaba presente Gabriel Pérez Santandrea, de inmobiliaria Del Cerro, que alquiló la propiedad a la señora Inés Cisneros.

Investigan

Desde la comisaría Primera ante la consulta de este Diario, sobre si en el domicilio de Saavedra 190 se habría producido un robo que culminó con un incendio, solo se mencionó escuetamente que está todo en proceso de investigación y que no se podía brindar mayores detalles.

Si bien no hay estadísticas recientes de robos que terminen en un incendio del lugar, desde la policía no se descarta nada y esperan que no sea una nueva modalidad a implementarse por los delincuentes.

Lo principal pasa porque los peritos determinen cuáles fueron las causas del fuego y si se dio de manera intencional, o si el ingreso a la propiedad se produjo antes y otras circunstancias provocaron el siniestro que afectó un alto porcentaje del departamento.