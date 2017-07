Robaron en una vivienda de Las Tunitas por tercera vez en menos de una semana

Una vivienda situada en Expedición del Desierto 395, en el barrio Las Tunitas, fue blanco del tercer robo en menos de una semana. Su propietaria, María Elizabeth Meira, expresó su indignación por lo sucedido y exige seguridad.

En diálogo con El Eco de Tandil contó que la semana pasada le entraron a robar cuando todavía vivía la inquilina en el lugar. La moradora se mudó y posteriormente Meira explicó que el viernes estuvo con su marido arreglando todas las roturas producidas por los delincuentes. “Me fui contenta de que ya había dejado casi todo en orden, algunos detalles solamente quedaban”, afirmó.

Pero el domingo cuando volvió a la cabaña, se encontró con que nuevamente le entraron a robar. “Hicimos la denuncia, al llegar nos encontramos con que no tenemos mesada, no tenemos alacena, se llevaron todo del baño. El domingo acomodamos la puerta, todo, y nos encontramos el lunes con que nos habían violentado de vuelta la puerta, me robaron escaleras, quisieron llevarse rejas, volvimos a sufrir otra invasión”, lamentó.

Iluminación

“Es la tercera vez en días que nos roban. Estoy indignada. No me cierra mucho el robo, la chica que alquilaba es una excelente chica pero yo tuve un llamado de que frecuentaba gente de malas influencias en esta casa. Así que no sé si tiene que ver esto”, sostuvo.

Explicó que la inquilina siempre le reclamaba si podía hacer algo para que arreglaran la iluminación de la calle, que hace más de seis meses que no funciona.

La mujer explicó que en diversas oportunidades fue a reclamar a la Usina y al Municipio por ese tema, pero que nunca le dieron respuestas.

“Me he dirigido a la Usina porque a mí los inquilinos me han pedido las luces y me dicen que no tienen arreglo las luces de la calle porque es por vandalismo que están rotas. Los chicos que andan en la calle las rompen con la honda, yo lo que digo es que le busquen la vuelta, que le pongan un tejido, ya que la ley ampara al delincuente. Necesitamos alguien que nos proteja”, manifestó.

Y aseguró que de noche no se ve nada y que solo se iluminan con las luces que colocan los vecinos en las casas porque no hay alumbrado público que funcione.

En particular, en el caso del robo del que fue víctima, los ladrones le cortaron la luz y “trabajaron entre la oscuridad de la casa y de la calle, nadie los ve, trabajan con total comodidad”.

“Hace tiempo fui a la Usina a reclamar y me dijeron que pertenece al Municipio, en el Municipio me dijeron que lo iban a arreglar. Yo esperé, le pregunté a mis inquilinos si les pusieron la luz y me dijeron que no. Pasó el tiempo y tampoco. Entonces, ahora me dirigí a la Municipalidad, y ahora voy en otros términos porque estas cosas te hacen hablar mal y te hacen llegar a los medios, que a mí no me gusta”, afirmó.

Y agregó que “hice una nota que van a elevar a la Usina y de la Usina la elevan al Municipio, hace seis meses que vengo reclamando esto”.

Sin soluciones



“El tiempo pasa y nadie nos da soluciones. Yo no le debo un peso a la Usina pero hoy nadie nos da una solución a toda esta delincuencia que hay. Es indignante vivir así y no poder disfrutar de la ciudad. Y no es porque sea Las Tunitas, porque tengo amigos que viven en la otra punta de Tandil y les pasa lo mismo, es una lástima que no nos cuiden”, cuestionó.

Y añadió que “yo viví cinco años en este lugar y hay robos como en todas las partes de la ciudad, hoy nadie nos cuida”.

Además, lamentó que “la Policía trata de protegernos pero lamentablemente hoy los agarran, los meten presos y al rato te los cruzás en la calle”.

“En su momento entre los vecinos nos cuidábamos mucho, hoy solamente me avisan que tengo la puerta abierta. Nadie escucha nada, pienso que es por miedo también, porque el delincuente por más que lo agarren sale antes de que yo termine de declarar”, expuso.

Y agregó que “no hay testigos, nadie vio nada, ni escuchó nada, y eso que se llevaron mesadas, alacena, grifería, baño completo, y nadie vio nada”.