Robaron en la Defensoría del Pueblo, luego de diez días de funcionamiento

A diez días de haberse inaugurado la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, en Roca 192, al llegar los funcionarios a las instalaciones el lunes por la mañana descubrieron que la puerta trasera del edificio estaba forzada y con su vidrio roto. Ante las señales, constataron que faltaban tres computadoras y una impresora, equipamiento que aún no había sido utilizado debido a que no contaban con el servicio de internet, el cual iba a ser instalado el día de hoy. La documentación que se encuentra en papel quedó al resguardo, por lo que no se la llevaron ni fue destruida.

Fortunato estima que los faltantes serán repuestos por el seguro con el que cuenta el edificio o, caso contrario, por el gobierno provincial, del cual depende la oficina. Aclaró que por lo sucedido no atenderán durante el lunes y el martes, a pesar de que desde que abrió sus puertas “estamos con una corriente de gente continua que viene a asesorarse o a establecer alguna queja”, mencionó. Sin embargo, ante lo ocurrido no podrán brindar la atención que requieren los asistentes.