Recuperaron la camioneta que habían robado del corralón de Tránsito

En diálogo con “Tandil Despierta”, el Director de Control Vehicular y Urbano, Walter Villarruel, confirmó que tras un operativo conjunto de la Policía se pudo recuperar la camioneta que el sábado por la tarde había sido robada del corralón que dicha dirección tiene en Avenida Santamarina entre Belgrano y Pinto.

Tras las investigaciones pertinentes se dio con el vehículo en la calle Chaco en las cercanías de Arenales (Barrio Belgrano), aunque Villarruel explicó que “si bien la Policía tendría identificado al autor del robo, donde se encontró la camioneta no sería el lugar de vivienda del mismo”.

“Agradecemos a la Policía por el accionar, era un tema que nos tenía preocupados, porque cuando se hace un secuestro de un vehículo, los infractores tienen que saber que están seguros sus coches”, puntualizó el funcionario.

El caso

El sábado a la tarde, mientras los agentes de tránsito se encontraban cubriendo las Llamadas de Carnaval, delincuentes robaron una camioneta del corralón municipal de la avenida Santamarina 450. El rodado había sido secuestrado el viernes, en el marco de un operativo de tránsito.

Villarruel contó que detuvieron “una camioneta Chevrolet, modelo `96, a la cual le faltaba documentación. No tenía cédula verde, no tenía espejo y el conductor no tenía licencia de conducir ni seguro”, por lo que se procedió al secuestro del vehículo.

Detalló que el sábado a la mañana “se acercó el señor al que se la habían secuestrado a preguntar cómo tenía que hacer para retirarla porque tenía que retirar unas cosas y se le dijo que tenía que ir al Juzgado de Faltas porque es una falta que no es regularizable desde la Dirección”.

“Y el sábado a la tarde, alrededor de las 19, mientras estábamos cubriendo las Llamadas de Carnaval nos avisaron que nos estaban robando en Santamarina”, lamentó Villarruel.